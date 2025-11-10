Hamilton qualifie sa première année chez Ferrari de ’cauchemar’

Lewis Hamilton a qualifié sa première année chez Ferrari de "cauchemar" après un nouveau week-end désastreux au Brésil qui s’est soldé par un abandon et encore plus de frustration.

Le septuple champion du monde a vécu quelques jours difficiles à Interlagos : pénalisé une nouvelle fois, en proie à des problèmes d’équilibre, il a finalement abandonné avec sa SF-25 endommagée alors qu’il roulait en queue de peloton.

Son coéquipier chez Ferrari, Charles Leclerc, n’a pas non plus réussi à terminer la course, laissant l’équipe les mains vides et la faisant glisser à la quatrième place du classement des constructeurs.

"Mec, je vais me crasher," s’est plaint Hamilton à la radio à son ingénieur de course, Ricardo Adami, pendant le Grand Prix. "La voiture est complètement instable."

Après être sorti de la voiture, il n’a pas caché son désespoir.

"C’est un cauchemar, je le vis depuis un certain temps. Le passage du rêve de piloter pour cette équipe incroyable au cauchemar des résultats que nous avons obtenus, les hauts et les bas. C’est difficile."

Hamilton a déclaré que le week-end avait été "désastreux et décevant pour tout le monde", ajoutant : "J’essaie de garder la tête hors de l’eau et de rester positif."

Le Britannique n’est toujours pas monté sur le podium en 21 Grands Prix pour Ferrari, et sa frustration croissante l’a récemment conduit à critiquer vivement les commissaires de course de la FIA.

"C’est une véritable farce," a-t-il déclaré à la radio au Brésil, après avoir été rappelé à l’ordre pour avoir ignoré des drapeaux jaunes.

Le patron de Ferrari, Frédéric Vasseur, a toutefois pris la défense de son pilote.

"Le peloton est incroyablement serré. Il n’y a que quelques dixièmes d’écart entre la première et la seizième place. Une petite erreur ou un peu de trafic suffisent pour être éliminé en Q1 ou Q2. Il faut vraiment que tout soit parfait en qualifications."

"Et en course, quand vous êtes dernier et que vous avez 35 ou 40 points d’appuis aérodynamiques en moins sur votre voiture, je ne suis pas sûr qu’il soit judicieux d’endommager le moteur et continuons à rouler. Nous avons attendu la pénalité pour la purger (et éviter de prendre une pénalité sur la grille à Vegas) pour arrêter la voiture."

Hamilton, quant à lui, reste concentré sur son objectif d’aider Ferrari à sauver sa saison.

"Nous avons perdu beaucoup de points. Je ne sais pas à quel point nous avons pris du retard, mais nous allons continuer à essayer."

Dans une autre interview accordée avant de quitter le circuit, Hamilton a été un peu plus positif.

"Il serait faux de dire qu’il n’y a aucun point positif. Si vous regardez les performances de Charles lors des qualifications, vous constaterez que la voiture a tout de même un certain rythme. Mais pour l’instant, nous devons vraiment nous battre pour surmonter ces difficultés. Je dois croire que ces difficultés mèneront à... Je crois qu’il y a quelque chose d’extraordinaire qui m’attend dans ma vie et dans mon destin. Je crois toujours sincèrement en cette équipe et en ce que nous pouvons accomplir ensemble. Je dois simplement continuer à me battre et à leur donner tout ce que je peux."