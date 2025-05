Des avis partagés sur l’impact des restrictions de la FIA sur les ailerons

Carlos Sainz estime que l’impact de la restriction imposée par la FIA concernant les ailerons flexibles sur les performances relatives des équipes de Formule 1 sera minime.

À partir du Grand Prix d’Espagne de ce week-end, toutes les voitures seront soumises à des tests de charge statique plus rigoureux pour la flexion de l’aileron avant, la FIA souhaitant clore le débat sur l’aéroélasticité en F1.

Toutes les équipes devraient présenter de nouveaux ailerons avant à Barcelone afin de garantir la conformité de leurs monoplaces à la nouvelle réglementation, marquant ainsi un tournant décisif pour la saison 2025.

De nombreuses spéculations ont circulé quant à l’impact de ce changement sur la hiérarchie, le directeur de l’équipe de Sainz, James Vowles, déclarant que les équipes de pointe pourraient être les plus touchées par cette restriction.

Cependant, Sainz a rejeté les suggestions selon lesquelles la restriction imposée aux ailerons flexibles entraînerait des changements majeurs dans la hiérarchie, estimant que son impact était exagéré.

"On en a évidemment beaucoup parlé," a déclaré le pilote Williams aujourd’hui. "Je ne pense pas que cela affectera les équipes et les pilotes autant que ce que certains pensent ou ont tendance à croire à propos de ce changement de réglementation."

"Il s’agit toujours d’un aileron avant. Évidemment, il sera un peu plus rigide et ne fléchira pas autant qu’avant."

"Je ne m’attends pas à une variation de plus d’un dixième de seconde dans le peloton, selon la flexion ou non. Je ne pense pas que ce soit très important."

Quand on lui a souligné qu’un dixième de seconde pouvait faire une différence allant jusqu’à quatre places en qualifications, il a répondu : "C’est vrai, surtout dans notre milieu de peloton."

"Nous disposons aujourd’hui de nombreux outils, tant mécaniques qu’aérodynamiques, pour régler ces voitures. Même si cela s’annonce plus difficile, nous disposons tout de même de trois séances d’essais libres pour évaluer le niveau de la voiture en EL1 et pour peaufiner les réglages et retrouver notre position idéale."

"Vous imaginez bien que les équipes du simulateur ont enchaîné les tours avec les nouveaux ailerons. De nos jours, les équipes de F1 sont trop bien préparées pour contrer ce type de changement."

Interrogé sur les inquiétudes de McLaren concernant la nouvelle règle de flexibilité, Lando Norris, vainqueur du Grand Prix de Monaco, a répondu : "Non, absolument aucune."

"Il y a quelques ajustements ici et là. Mais non, rien qui ne changera notre façon de faire."

Mais tout le monde n’est pas du même avis ! Mercedes F1 estime que le nouveau règlement technique revu pourrait avoir un impact.

Le représentant de l’équipe, Bradley Lord, se range derrière l’avis du directeur de Ferrari, Fred Vasseur, qui a suggéré que la nouvelle réglementation pourrait « changer la donne ».

"Chaque équipe a dû apporter des modifications dans une certaine mesure," affirme Lord.

"Ce qui est inconnu, ce n’est pas l’effet que cela aura sur notre voiture, par exemple, que nous pouvons simuler et que nous pensons bien comprendre, mais son impact relatif sur le plateau."

"Ce sera donc un sujet de préoccupation pour les médias et tous les observateurs, de voir si cela a un impact sur la compétitivité relative."

"D’un point de vue extérieur, les modifications apportées aux tests de flexion semblent minimes, le durcissement des règles par la FIA ne représentant qu’une différence de cinq millimètres."

"Des marges aussi faibles, cependant, peuvent avoir une incidence considérable sur les voitures : plus la flexion est importante, plus la traînée est réduite en ligne droite et l’appui aérodynamique augmente en virage."

"Ce n’est pas tant une question de performance absolue que de performance relative. Et certaines équipes en ont-elles tiré davantage profit que d’autres ? Nous ne le constaterons que vendredi, et surtout lors des qualifications et de la course de samedi et dimanche."

"Cela peut donc avoir un impact, car les équipes ne le feraient pas si cela n’avait pas d’impact positif sur les performances, et ne le feraient pas si cela était négatif."

"Et je pense qu’il est juste de dire qu’aucune équipe ne choisirait d’utiliser l’aileron comme nous le faisons depuis l’Espagne, à moins d’y être obligée par des directives techniques. Nous ne le savons donc pas pour le moment, c’est une réponse honnête."

"On peut s’attendre à ce que cela fasse une différence, et que cela rende la voiture un peu plus délicate à équilibrer, entre un équilibre optimal à basse vitesse pour aborder les virages lents et une nervosité modérée dans les virages rapides."

"Mais quel sera l’impact relatif, seul le week-end nous le dira."

Hamilton très critique sur l’action de la FIA et les règlements

Interrogé sur le défi que cela représente, Lewis Hamilton a été très critique.

"En fin de compte, les ailerons flexibles sont un pansement sur une réglementation technique mal conçue, je dirais."

"Créer des dispositifs et des mécanismes mécaniques sur la voiture, je pense que seuls les ingénieurs sont capables de le faire. Ce n’est toujours pas si simple d’obtenir la charge nécessaire sur l’avant à basse vitesse, ni de se fier uniquement à l’adhérence mécanique."

"Jusqu’à présent, tout le monde s’en sort plutôt bien, certains mieux que d’autres. Ce week-end s’annonce intéressant, car l’aileron avant est moins flexible, ce qui sollicite davantage l’avant à haute vitesse et moins à basse vitesse."

"Il sera intéressant de voir comment cela affectera les différentes équipes. Certaines équipes sont probablement plus flexibles que d’autres et ont fait un meilleur travail que d’autres."

"Mais, honnêtement, je ne sais pas pourquoi ces restrictions ont été mises en place. Les ailerons flexibles ont été un atout à leur arrivée. Certaines équipes ont été rapides à les adopter, d’autres très lentes. Ça a été un atout."

"Je me souviens de l’époque où j’étais chez Mercedes, où nous les avons adoptés l’année dernière à la même époque, et c’était positif pour nous. Certains l’ont adopté plus tôt, d’autres plus tard. Cela a rendu cette génération de voitures beaucoup plus agréable à conduire – donc les rigidifier, c’est aller dans une mauvaise direction, c’est sûr."

"Mais je suppose qu’il s’agit plutôt de mieux les contrôler, de s’assurer qu’elles le soient mieux, pour aller de l’avant. J’espère que cela rapprochera tout le monde au moins."