Tsunoda constate des progrès dans sa compréhension de la RB21

La course de Monaco a été frustrante pour Yuki Tsunoda, sa 6e déjà pour Red Bull Racing.

Le Japonais espère rebondir sur un circuit plus traditionnel comme Barcelone ce week-end. Lors de cette journée médias, on lui a demandé s’il commençait enfin à se sentir à l’aise dans la RB21.

"Oui. Je continue de progresser en termes de confiance et tout. Je comprends mieux la voiture."

"Juste, vous savez, les derniers dixièmes, les dernières millisecondes, surtout quand on voit une évolution en piste, on veut la ressentir naturellement, n’est-ce pas ? Et ces choses-là… quand on change parfois de réglages, on veut savoir quel équilibre on va obtenir. Et évidemment, avec une nouvelle voiture, c’est difficile de savoir exactement comment elle va se comporter."

"Dans ce genre de choses, tout est une question d’expérience. Et évidemment, au cours des quatre dernières années avec Racing Bulls, je savais exactement ce qui allait se passer, donc je n’avais même pas besoin d’y penser. Je réagissais naturellement et je pilotais vite."

"Je pense que ces choses viendront. Le crash d’Imola m’a permis de me rendre compte à nouveau de mon niveau de compréhension actuel. J’avais probablement un peu sous-estimé l’importance de maîtriser ces domaines. Ce n’est donc pas que j’ai perdu confiance, mais je progresse petit à petit et nous y arriverons un jour."

Quel est le niveau de confiance de l’équipe avant Barcelone ? Max Verstappen vise sa quatrième victoire consécutive ici. S’attendez-il à être beaucoup plus compétitif que sur les circuits plus lents cette année ?

"Honnêtement, Monaco était plutôt bon jusqu’aux qualifications. Oui, le drapeau rouge et beaucoup de choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Évidemment, c’est toujours difficile de respecter le plan et il y a certainement un tour où j’aurais pu faire légèrement mieux. Donc, dans ce sens, oui, les qualifications ont été très difficiles pour nous, surtout pour moi. Mais au moins jusqu’aux EL2 et EL3, je me suis battu de près avec Max, et pour être honnête, le rythme était probablement le meilleur vu jusque-là. Alors, on y arrive. Et Barcelone – oui s’il a gagné quatre fois, c’est une bonne nouvelle. Mais je continue de me concentrer sur moi plutôt que sur Max."