McLaren F1 ’a déjà roulé’ avec l’aileron avant non flexible de Barcelone

Beaucoup d’acteurs du paddock s’interrogent sur la réelle conséquence de la directive technique sur les ailerons avant, qui entre en vigueur ce week-end à Barcelone. Christian Horner, le directeur de Red Bull, assure depuis plusieurs mois que ce sera un point de bascule dans la saison pour la domination de McLaren F1.

Oscar Piastri a été interrogé ce jeudi en Espagne à ce sujet et, dans la lignée directe de ses dirigeants, il affiche une sérénité inébranlable. Et pour cause, il révèle que l’aileron avant conforme à la nouvelle directive sur la flexibilité a déjà été utilisé par Lando Norris plus tôt cette saison !

"Je pense que le plus gros problème sera probablement l’exagération dont il fait l’objet ! Nous savons ce qui est différent. Je pense que tout le monde devra changer, au moins dans une certaine mesure. Je n’ai pas roulé avec l’aileron avant, mais Lando a déjà roulé avec l’aileron avant cette année" a révélé Piastri.

"Je n’ai aucune inquiétude. Peut-être que ça changera les choses, il sera intéressant de voir comment ça affectera les équipes, possiblement toutes les équipes, mais ça ne va pas changer du tout au tout. Peut-être que ça changera la compétitivité de certaines équipes."

En effet, la principale différence aperçue ce jour sur l’aileron des MCL39 est l’ajout d’un deuxième renfort entre les deux ailettes supérieures des moustaches, et l’on a retrouvé des photos d’Imola montrant une configuration similaire (photo en bas).

Malgré la lutte qui se dessine entre eux au championnat, Piastri et Lando Norris ont mis en place un modus operandi visant à éviter des accrochages et des contentieux qui apporteraient des tensions dans l’équipe, comme l’explique l’Australien.

"Il est impossible d’avoir son propre objectif personnel en parallèle avec celui de l’équipe. En effet, à la fin de l’année dernière, nous avions le sentiment que si nous entamions cette année avec une voiture aussi performante que celle avec laquelle nous avions terminé, nous serions dans cette situation."

"Je pense que nous avons très bien réussi à être ouverts à ce sujet, à en parler. Mais nous ne ferons jamais rien qui soit antisportif ou qui mette l’équipe sous un mauvais jour ou qui nous mette nous-mêmes sous un mauvais jour. Je pense que Lando et moi ne sommes pas comme ça."

Il sait que la situation pourrait vite être fragilisée en cas de franchissement de la limite : "Bien sûr, nous voulons nous battre tous les week-ends, mais nous ne franchirons jamais la ligne qui causera des dommages irréparables. Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, nous ne voulons pas avoir une seule chance."

"Nous sommes tous les deux chez McLaren pour une très longue période après cette année, et nous voulons nous battre pour le championnat chaque année. Et je pense que nous comprenons tous les deux qu’il n’est pas très judicieux d’essayer de gagner un championnat et de faire tomber la maison avec."

Amené à faire le bilan de ce début de saison, le leader du championnat est évidemment très positif, et il se félicite de voir la réaction de son équipe quand les choses ne se déroulent pas parfaitement : "Ca a été un très bon premier tiers de saison, c’est difficile de se plaindre."

"Les résultats ont été bons, mais en général, ça a été très satisfaisants. On a eu de très bons week-ends, quelques petits problèmes ici et là et des choses sur lesquelles progresser, mais je suis heureux et je veux continuer comme ça."

"J’ai été un peu plus en difficulté que les autres week-ends, c’était surement le plus difficile cette année jusqu’ici, mais nous avons compris pourquoi. On sait qu’on aura des moments difficiles, mais tant qu’on peut en tirer des leçons, c’est ce qui compte."