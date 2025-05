Norris bat Leclerc pour la pole dans une qualification de haute volée à Monaco

Après trois séances libres dominées par Charles Leclerc, c’est l’heure de la séance qualificative du Grand Prix de Monaco ! Les pilotes vont se lancer à l’assaut des rues de la Principauté au volant de monoplaces de 900 chevaux pour établir un chrono sous haute tension, avec aucun droit à l’erreur.

La lutte pour la pole position pourrait opposer les Ferrari aux McLaren et à Max Verstappen, mais parmi ces cinq pilotes, trois ont fait une erreur et un a été victime d’un accrochage jusqu’ici dans le week-end. Personne n’est donc à l’abri d’un coup de malchance !

Derrière, les pilotes Williams et Racing Bulls semblent avoir leur mot à dire, alors que jusqu’ici, les Mercedes sont en retrait. Mais puisque c’est Monaco, aucune surprise n’est à exclure en Q1, Q2 et Q3, d’autant que la préparation du pneu tendre C6 est particulièrement difficile.

Lance Stroll aura une place de pénalité au départ pour avoir accroché Leclerc, tandis qu’Oliver Bearman reculera de dix positions pour avoir dépassé sous drapeau rouge.

15h40 : Franco Colapinto et Carlos Sainz étaient sous enquête pour dépassement sous drapeau rouge, mais eux ont été blanchis car ils ont dépassé des pilotes qui étaient sur un tour lent pendant qu’ils étaient dans un tour rapide, et dans les mètres qui ont suivi l’apparition des drapeaux rouges. Ayant immédiatement ralenti pour ne pas se mettre en danger ni mettre les autres en danger, ils échappent à une sanction.

15h54 : La température de l’air est de 21 degrés, celle de la piste de 41 degrés, et le risque de pluie pour la Q1 est estimé à 20 % par la direction de course. Mais pour le moment, les averses restent éloignées de Monaco.

Q1 - 18 minutes

16h01 : A la suite de son accident des EL3, la Ferrari de Lewis Hamilton a eu un changement complet du train arrière, y compris les suspensions et la boîte de vitesses, ainsi que la demi-train avant droit et les ailerons.

16h04 : Les pilotes Haas se sont placés en tête, Bearman devant Ocon, et les pilotes Alpine sont sortis en pneus mediums ! Mais les chronos sont lents et Nico Hülkenberg signe le meilleur temps en 1’13"354.

16h05 : Leclerc fait mieux en 1’13"063, battu par Liam Lawson en 1’12"946 ! Andrea Kimi Antonelli s’intercale entre eux, et les Williams font deux tours de chauffe. Ocon remonte au septième rang.

16h06 : Lance Stroll signe le meilleur chrono en 1’12"878, et Bearman se place deuxième à un millième ! Pierre Gasly prend le troisième chrono à 0"018 en gommes mediums.

16h07 : Lando Norris prend le meilleur temps en 1’12"860, et Oscar Piastri accélère en 1’12"439. Carlos Sainz et Alex Albon se placent deuxième et troisième pour Williams F1 !

16h08 : Leclerc prend les commandes en 1’12"091, et Hamilton se place deuxième à deux dixièmes. George Russell se plaint de fumée sur ses freins avant.

16h09 : Verstappen en termine avec le meilleur temps en 1’11"920. Lawson et Hadjar se placent sixième et septième devant les Williams, et Fernando Alonso prend le troisième temps ! Bearman améliore et remonte cinquième, Ocon septième !

16h10 : Norris améliore son meilleur tour et prend le meilleur chrono en 1’11"596. Gabriel Bortoleto se place neuvième, et Piastri améliore son chrono pour se placer deuxième à 0"195 de son équipier. Antonelli remonte au septième rang.

16h11 : Albon remonte au cinquième rang, et Sainz en sixième place, entre les Ferrari et au niveau d’Alonso, mais Leclerc remonte en deuxième position et Hamilton se place cinquième.

16h12 : Malgré un meilleur premier secteur absolu, Verstappen n’améliore pas et reste quatrième. Gasly a été gêné par Stroll à la chicane, et les commissaires ont noté l’incident.

16h13 : Russell remonte troisième et Bortoleto a failli avoir un accident à Sainte Devote mais a frotté le rail. Piastri prend la tête en 1’11"385.

16h14 : Hülkenberg en termine avec le sixième temps avec un très bon troisième secteur ! Hadjar améliore également et se place septième. Piastri a touché le rail et demande à son équipe de vérifier le côté gauche de sa voiture.

16h15 : Antonelli remonte sixième, et est battu par Ocon également sixième ! Leclerc prend la main en 1’11"229, et les pilotes Alpine sortent enfin en gommes tendres.

16h16 : Colapinto n’améliore pas son chrono fait en mediums alors que Gasly remonte 12e. Tsunoda progresse à son tour et remonte en neuvième place. Les commissaires ne donnent pas suite à la gêne de Gasly par Stroll.

16h17 : Albon prend le quatrième temps à quatre dixièmes de Leclerc, et Sainz améliore également en cinquième place.

16h18 : Bearman remonte en 13e place, et Hamilton signe le meilleur deuxième secteur pour aller se placer quatrième !

16h19 : Lawson améliore à son tour et prend la neuvième place. Alonso remonte septième, et Norris prend la deuxième place. Tsunoda remonte dixième, et Bortoleto seulement 15e. Hadjar améliore en 11e place, et Stoll n’améliore pas. Et Antonelli est dans le mur à la chicane ! Le drapeau rouge est déployé en cette toute fin de Q1.

Les éliminés sont Bortoleto, Bearman, Gasly, Stroll et Colapinto.

16h23 : Hamilton sera entendu après la qualif pour avoir gêné Verstappen, mais on voit avec la caméra embarquée que c’est une mauvaise consigne de son ingénieur qui a provoqué ça.

16h24 : Le replay montre qu’Alonso a bien touché le rail à Sainte Devote, sans conséquences.

16h26 : La Q2 débutera à 16h29 !

Q2 - 15 minutes

16h30 : Les pilotes se sont alignés dans la voie des stands et ils prennent rapidement la piste !

16h31 : Leclerc se lance dans un premier tour en pneus mediums !

16h33 : Lawson signe un 1’11"646 en pneus tendres, et Leclerc fait mieux en 1’11"314 avec les mediums ! Hamilton est quatrième à huit dixièmes, et Hadjar se place troisième à 20 millièmes de son équipier.

16h34 : Alonso est cinquième et Hülkenberg se place devant Hamilton. Norris signe le meilleur temps en 1’10"959, et Verstappen est deuxième. Russell a une perte de puissance et il est au ralenti sous le tunnel !

16h35 : Le Britannique est arrêté sous le tunnel et c’est la fin de sa séance ! Après l’accident d’Antonelli, les Mercedes s’élanceront 14e et 15e !

16h37 : Russell a essayé de redémarrer mais il n’a pas réussi, et c’est la fin de sa séance.

16h41 : La Q2 reprendra à 16h44 !

16h44 : C’est reparti avec encore 10 minutes à disputer dans cette Q2.

16H47 : Hamilton a chaussé des pneus tendres. Leclerc signe le meilleur temps en 1’10"581, et Hamilton prend la deuxième place.

16h48 : Piastri remonte en quatrième position, et Sainz est ressorti en mediums, comme lors de son premier run. Albon remonte en cinquième place avec les mediums, et Sainz se place septième.

16h50 : Alonso se place septième, et Norris améliore pour prendre la tête provisoirement en 1’10"570 ! Lawson progresse en neuvième place, et Tsunoda en dixième place.

16h51 : Hamilton remonte en troisième position.

16h53 : Verstappen progresse mais reste troisième, et Piastri remonte cinquième. Albon, Alonso et Sainz sont sixième, septième et huitième et n’ont pas utilisé de gommes tendres pour cette Q2 pour le moment. Mais les Williams sont ressorties en gommes tendres.

16h54 : Appelé au stand, Alonso est fier de lui : "oui je rentre ! Wouhou ! Je ne peux pas faire mieux !"

16h55 : Ocon remonte en huitième place, et Lawson le bat. Hadjar fait mieux en sixième place, et Albon prend le troisième temps ! Tsunoda ne fait pas mieux que 12e et est éliminé, tout comme Sainz !

16h56 : Piastri est dans un tour d’amélioration et il manque de peu de mettre la voiture dans le mur ! Il prend le quatrième temps.

Les éliminés sont Sainz, Tsunoda, Hülkenberg, Russell et Antonelli.

16h57 : La Q3 débutera à 17h03 !

16h59 : Sainz dit qu’il n’avait pas de grip avec les pneus tendres, tandis qu’Ocon et son ingénieure Laura Müller étaient très heureux d’atteindre une très belle Q3 pour le Français !

17h03 : C’est reparti !

Q3 - 12 minutes

17h05 : Après deux minutes, Verstappen est le seul à ne pas être sorti des stands. Il s’exécute enfin en décalé des autres.

17h06 : Albon et Ocon sont en gommes mediums ! Piastri signe une première référence en 1’10"531 ! Norris fait mieux en 1’10"464, pour 0"067 millièmes !

17h07 : Hamilton se place troisième à une demi-seconde, et Leclerc prend la troisième place à 0"189 ! Ocon fait un deuxième tour de chauffe, et Hadjar se place sixième, tandis qu’Ocon est cinquième avec ses mediums !

17h08 : Alonso prend la sixième place entre Ocon et Hadjar.

17h09 : Verstappen se place quatrième à deux dixièmes de Norris. Lawson est huitième.

17h10 : Albon est un peu plus lent en pneus mediums et il prend le sixième temps devant Ocon.

17h11 : Le replay montre que Hamilton a touché le rail à l’intérieur de la Piscine, sans gravité.

17h13 : Piastri termine son tour rapide en 1’10"140 et prend la tête provisoirement ! Norris en termine à son tour et il reprend la pole provisoire en 1’10"125, pour 0"015 !

17h14 : Le record de Monaco est tombé, puisqu’il était la propriété de Leclerc depuis sa pole l’an dernier !

17h15 : Hadjar prend la cinquième place. Hamilton prend le troisième temps à 0"257 de Norris. Leclerc a pris le meilleur deuxième secteur absolu et Leclerc reprend la pole en 1’10"063 ! Verstappen ne fait pas mieux et reste cinquième !

17h16 : Piastri a fait un nouveau tour rapide mais n’améliore pas, à 0"066 de Norris, et Norris reprend la pole en 1’09"954 ! Quelle fin de Q3 totalement folle !

Norris signe donc la pole position devant Leclerc, au terme d’un duel haletant ! Piastri est troisième devant Hamilton, tandis que Verstappen et Hadjar seront en troisième ligne ! Superbe qualification du Français.

Alonso est septième devant Ocon, qui signe aussi une très belle performance en huitième position. La cinquième ligne sera occupée par Lawson et Albon, qui peut être déçu vu son niveau jusque-là !