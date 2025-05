Newey a déjà ciblé un tout nouvel outil d’Aston Martin F1 qui ne fonctionne pas !

Adrian Newey a révélé une faiblesse majeure dans l’un des nouveaux investissements d’Aston Martin F1, qui risque de freiner sa progression en Formule 1.

Le génie du design a été recruté par Aston Martin afin de l’aider à devenir un acteur majeur de la F1 pendant la nouvelle ère réglementaire qui débutera en 2026.

Cependant, bien qu’impressionné par les nombreuses installations et le personnel qu’il a trouvés au sein de l’équipe depuis son arrivée en mars, Newey a constaté qu’un problème de corrélation avec son simulateur freine l’équipe.

Ce simulateur est celui qu’Aston Martin a installé dans sa toute nouvelle usine ultramoderne de Silverstone et qui est entré en service en 2024, avant même la mise en service de sa nouvelle soufflerie.

Newey affirme que le décalage entre les informations fournies par le simulateur et les performances réelles de la voiture en piste entrave les plans de développement de la voiture 2026 et ne permet pas à l’équipe de se préparer aussi bien qu’elle le souhaiterait pour les week-ends de course actuels.

Et c’est un problème qui pourrait prendre quelques années à résoudre !

"Je pense qu’il est juste de dire que certains de nos outils sont faibles, en particulier le simulateur de conduite. Il nécessite beaucoup de travail car il n’y a aucune corrélation pour le moment, pour ce qui est un outil de recherche fondamentale. L’absence de cette corrélation est une limitation."

"Mais nous devons simplement contourner le problème en attendant, puis élaborer un plan pour atteindre le niveau souhaité. Mais c’est probablement un projet sur deux ans, en réalité."

Newey a expliqué que l’absence du retour d’information nécessaire du simulateur est un problème à court et à long terme.

"C’est un handicap, mais difficile à évaluer. Les simulateurs de pilotage sont utilisés de deux manières : d’abord, comme outil de recherche, pour concevoir la voiture de l’année suivante et combiner tous les outils afin de mieux la modéliser. D’autre part, bien sûr, pour développer les réglages de la voiture, notamment pour des week-ends de course spécifiques."

"Nous allons donc rester un peu aveugles sur ce point pendant un certain temps. Nous devons simplement nous appuyer sur notre expérience et notre bon sens. Le temps nous le dira. Une question de logiciel plutôt que de matériel."

Newey a apporté quelques éléments de réponse au problème du simulateur, suggérant que les modèles physiques étaient bien plus essentiels que le matériel lui-même pour obtenir une corrélation précise.

"On peut avoir le meilleur système en mouvement au monde, mais sans la modélisation qui va avec, ni la corrélation avec le modèle aérodynamique, ni avec le modèle de pneus, etc., il ne servira à rien."

La faiblesse du simulateur d’Aston Martin pourrait expliquer pourquoi l’équipe a tant peiné à mettre à niveau ses F1 ces dernières années, car les modifications apportées aux tests en usine ne permettaient pas d’obtenir le retour d’information requis.

Et si l’accent est souvent mis sur les points forts d’une équipe en fonction de l’état de sa soufflerie, Newey estime que son rôle actuel n’est pas si crucial.

À propos des installations d’Aston Martin, Newey a déclaré : "L’usine est probablement la meilleure usine de F1, et la soufflerie est sans doute la meilleure soufflerie en F1."

"De nos jours, les souffleries sont des outils assez complexes, elles sont donc encore en développement. La productivité n’est pas encore au rendez-vous, car nous sommes encore en phase de développement."

"Mais au final, les souffleries sont un peu comme des bancs d’essai. Il en faut, et une soufflerie de très bonne qualité, bien sûr, est préférable à une soufflerie moins performante."

"Mais au final, ce n’est pas vraiment ce qui fait la différence. C’est l’aspect humain. C’est la conception qui y est intégrée."

Newey estime qu’un autre domaine dans lequel des améliorations doivent être apportées chez Aston Martin est sa structure, afin de mieux utiliser les talents disponibles.

"Il y a beaucoup de personnes très, très compétentes individuellement. Il faut simplement essayer de les faire travailler ensemble, peut-être de manière un peu plus organisée."

"Je pense que c’est simplement dû au fait que l’équipe est née de Jordan, puis de Force India, puis de Racing Point."

"C’était donc toujours une petite équipe, mais légèrement surperformante. Mais aujourd’hui, en très peu de temps, c’est une très grande équipe qui, en réalité, a sous-performé cette année."

"Je pense qu’il s’agit en grande partie d’aider chacun à apprendre à tirer le meilleur parti de chaque individu."

Et Newey affirme que tout le monde est très attentif à ses idées, y compris le personnel qui risque d’être chahuté par une réorganisation technique.

"Tout le monde a été très accueillant. Il a été très facile de s’intégrer dans cette équipe. Ma première tâche, bien sûr, tout en concevant la F1 de 2026 et en discutant avec tout le monde, a été d’essayer de comprendre le fonctionnement de l’équipe, ses forces et ses faiblesses, de travailler sur ces points forts et d’élaborer un plan pour tenter de corriger les faiblesses."

"Tout le monde comprend que cette grande équipe doit mieux se réorganiser car les résultats actuels démontrent qu’elle n’est toujours pas la plus efficace. Il y aura de la réorganisation et certaines choses rapides ont déjà été mises en place."