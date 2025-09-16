Comment Pirelli veut provoquer deux arrêts au Grand Prix d’Azerbaïdjan

Selon Pirelli, les équipes de F1 pourraient être poussées à adopter une stratégie à deux arrêts lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Le fournisseur de pneumatiques utilisera sa gamme la plus tendre pour l’épreuve de Bakou, avec les composés C4, C5 et C6 disponibles pour le week-end.

C’est la quatrième fois cette année que le C6 est utilisé après Imola, Monaco et Montréal.

Pirelli a expliqué que le maintien de la même allocation de gommes qu’en 2024, un peu plus tendre, aurait permis une stratégie à un arrêt prévisible.

"Sur un circuit urbain avec un faible niveau d’adhérence et d’usure, maintenir la même sélection qu’en 2024 aurait inévitablement conduit à une stratégie à un arrêt," explique Pirelli avant le week-end de Bakou.

"Au moins, étant donné que la gomme de cette année souffre beaucoup moins du graining, cela ouvre la possibilité d’une stratégie à deux arrêts."

Cependant, Pirelli a reconnu que les équipes sont devenues plus efficaces dans la gestion de leurs pneus, ce qui signifie qu’une stratégie à un arrêt reste possible.

"Il est clair que cette année, et plus récemment à Monza, les équipes et les pilotes ont maîtrisé la gestion des pneus, de sorte que la course ne devrait pas connaître de grandes différences de stratégie."

"Bien qu’il s’agisse d’un circuit urbain, Bakou présente de très longues lignes droites où les voitures atteignent des vitesses de pointe très élevées, ce qui exerce des charges verticales importantes sur les pneus."