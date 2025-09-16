Mercedes F1 a un terrain perdu à rattraper sur Ferrari et Red Bull

Mercedes F1 veut miser sur un bon résultat au Grand Prix d’Azerbaïdjan pour rattraper le terrain perdu » lors de la dernière course à Monza.

L’écurie basée à Brackley a connu une saison difficile et n’a décroché qu’un seul podium lors des six dernières manches.

Si George Russell a régulièrement marqué des points pendant cette période, son coéquipier Kimi Antoneli a connu des difficultés, ne récoltant que trois points au cours de la même période.

Mercedes visant la deuxième place du championnat des constructeurs, elle doit faire un pas en avant pour atteindre son objectif. C’est ce que confie le directeur de l’équipe, Toto Wolff, avant la course à Bakou de ce week-end.

"La partie européenne de l’année étant désormais terminée, nous entamons ce week-end le dernier tiers de la saison."

"La course vers le drapeau à damier d’Abu Dhabi s’annonce intense, avec trois équipes en lice pour la deuxième place du championnat des constructeurs. Nous avons perdu du terrain face à nos concurrents (Ferrari et Red Bull) à Monza et nous savons que nous devons faire mieux qu’en Italie lors des huit dernières courses si nous voulons terminer en tête (derrière McLaren, ndlr)."

Même si Mercedes n’est pas favorite à l’approche du week-end prochain, Wolff espère que l’écurie pourra se mêler à la lutte. Mercedes s’est imposée à deux reprises sur le circuit de Bakou, sa dernière victoire remontant à 2019.

"Les courses loin de nos bases commencent par deux circuits urbains. La première est celle de l’Azerbaïdjan, avant de nous rendre à Singapour dans deux semaines."

"Le circuit de Bakou est un mélange difficile de lignes droites à grande vitesse, de virages à 90 degrés et d’une section étroite et sinueuse. C’est un bon test pour la voiture et le pilote. La grille est serrée et, une fois de plus, de petits écarts feront une grande différence."

"Si nous sommes à la hauteur de nos capacités, nous pouvons espérer passer un bon week-end en nous battant en tête du peloton."