McLaren F1 annonce un nouveau partenaire technique pour 2026

McLaren F1 a annoncé un nouveau contrat en marge du Grand Prix d’Azerbaïdjan ce week-end, avec un nouveau fournisseur de lubrifiants pour transmission pour 2026. Mais en attendant l’année prochaine, Lando Norris se prépare au Grand Prix à Bakou ce week-end.

Le Britannique accuse toujours plus de 30 points de retard sur son équipier avant ce week-end et il a travaillé sur la préparation de la course pour surmonter le défi qu’est le circuit de Bakou.

"Je suis impatient de reprendre la compétition ce week-end à Bakou. Les circuits urbains présentent des défis particuliers, et j’ai hâte d’y être pour me mettre à l’épreuve. Je suis retourné au MTC, où je travaille dur pour être dans les meilleures conditions possibles afin de remporter une nouvelle victoire" a déclaré Norris.

Oscar Piastri est le dernier vainqueur en date en Azerbaïdjan, après avoir battu Charles Leclerc dans une lutte intense pour s’imposer en 2024. L’Australien est forcément très satisfait de revenir sur ce circuit : "Je garde un excellent souvenir de Bakou l’année dernière."

"Je considère cette course comme l’une de mes préférées, et c’est toujours un avantage de revenir sur un circuit où l’on a obtenu un bon résultat. Mon seul objectif est de faire aussi bien ce week-end. Je suis en tête du championnat des pilotes et je suis très satisfait de mon niveau de pilotage."

Andrea Stella, directeur de l’équipe, reconnait que la course pourrait être délicate ce week-end, alors que les rebondissements sont souvent nombreux sur les bords de la Mer Caspienne : "À l’approche du Grand Prix d’Azerbaïdjan, nous nous préparons à toutes les variables d’une course urbaine difficile et imprévisible."

"Bakou est un circuit techniquement difficile qui exige également une extrême précision de la part des pilotes. C’est un événement qui revêt toujours une importance particulière pour nous, car c’est là que nous avons pris la tête du championnat des constructeurs l’année dernière et qu’Oscar a remporté une victoire passionnante."

"Même si la compétition reste serrée, avec plusieurs équipes en lice pour la victoire, nous restons concentrés sur nos propres performances et nous nous sentons bien préparés pour le week-end à venir."

Et c’est donc en attente de cette 17e course de la saison que McLaren a annoncé un nouveau partenaire technique pour l’année prochaine. Motul rejoindra l’équipe à partir de l’année prochaine et pour plusieurs années.

Nick Martin, co-directeur commercial de McLaren Racing, s’est félicité d’un tout nouveau contrat qui permet à McLaren de se reposer sur les talents d’un nouveau fournisseur : "Nous sommes ravis d’accueillir Motul au sein de l’écurie McLaren Formula 1 Team."

"Motul possède une longue tradition d’innovation et d’excellence technique, des qualités qui reflètent parfaitement notre propre héritage. Nous sommes impatients de travailler ensemble dans le cadre de ce partenariat passionnant."

Andreea Culcea, directrice de la marque et de la communication chez Motul, a expliqué l’importance de cette alliance : "Ce partenariat avec McLaren marque le retour de Motul en Formule 1, une discipline dans laquelle nous avons écrit certains des moments les plus exaltants de notre histoire."

"C’est une excellente occasion de combiner nos deux expertises dans la recherche de la performance et de l’innovation. Nous sommes particulièrement fiers que nos fluides contribuent aux performances exceptionnelles de l’une des écuries les plus prestigieuses au monde."