Présentation et horaires du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2025 de F1

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan de F1 est devenu une manche classique du calendrier, notamment parce qu’elle propose un tracé à la physionomie particulière, en ville avec une longue ligne droite de 2 kilomètres et une section du château qui est la partie de piste la plus étroite de la saison.

En cette période de discussions sur la situation géopolitique au Qatar, on ne peut pas s’empêcher de déplorer les agissements du gouvernement azéri en Arménie, et le fait que la Formule 1 aille quand même dans le pays sans se poser ce type de questions.

Mais place au sport, et à la 17e des 24 manches de la saison 2025 de Formule 1, avec une lutte pour le titre mondial qui est toujours en cours entre Oscar Piastri et Lando Norris, quand McLaren peut s’adjuger dès ce week-end la couronne des constructeurs.

Le tracé

Après Spa (7004 mètres) et Djeddah (6,174 km), Bakou est le troisième circuit le plus long du calendrier avec 6003 mètres. Situé 28 mètres sous le niveau de la mer, la piste est souvent soumise aux rafales et se négocie dans le sens antihoraire. On y attend une moyenne de 28°C.

T1 – Abordé à environ 320 km/h, ce freinage mène sur un gauche serré. Les dégagements ne manquent néanmoins pas. Malgré d’autres décélérations, les freins ne devraient pas être mis à rude épreuve tant il y a d’occasions pour les refroidir. Il s’agit du premier des nombreux virages à angle droit du tracé. On prévoit une vitesse de pointe autour de 330 km/h en qualifications, voire 340 km/h avec l’aspiration. Même si les disques montent en température dans le sinueux secteur intermédiaire, ils sont assez froids avant le premier virage au terme de l’interminable ligne droite.

T2 – Le deuxième gauche à 90° débouche sur une nouvelle ligne droite. C’est une bonne opportunité de dépassement avant le troisième gauche à angle droit.

T4 – Ce droite à 90° mène à une chicane gauche-droite (T5-T6) où l’on peut apercevoir les Flame Towers à l’horizon.

T8-9 – Si la majeure partie de la piste est large pour un circuit urbain, le T8 et le T9 offrent un véritable contraste avec une section étroite et technique serpentant autour du château et des rues médiévales et pavées de la vieille ville.

T11 – Avec sa crête et ses murs très près, le T11 pénalise la moindre faute.

T13 – Ce gauche légèrement cambré se négocie à plein régime avant un T14 identique, puis un gros freinage en amont du gauche serré en dévers qu’est le T15. Le rail est proche en sortie. Attention à ne pas le toucher à la ré accélération.

T16 – Ce dernier freinage précède l’enchaînement ultrarapide du T17 au T20 menant à la longue ligne droite et à la voie des stands, où l’on retrouve une petite chicane à l’entrée.

Forces en présence

McLaren sera bien évidemment favorite ce week-end, un an après la victoire de Piastri qui avait remporté un duel de haute volée face à Charles Leclerc. La situation devrait être meilleure pour l’équipe de Woking que ce qu’elle était à Monza, où la Red Bull était supérieure à la MCL39.

Derrière, on peut s’attendre à des Ferrari rapides, et notamment à un Charles Leclerc qui a toujours été redoutable et reste sur une série de quatre pole positions à Bakou depuis 2021. Il sera donc le favori en qualifications samedi.

Mercedes et Red Bull ne sont pas les plus à l’aise en Azerbaïdjan mais elles devraient quand même être dans le top 4 des constructeurs ce week-end. En revanche, la bataille dans le peloton promet d’être très serrée.

Racing Bulls, Sauber, Aston Martin et Williams pourraient venir se joindre dans la bataille pour les trois premières lignes de la grille et plus globalement pour le top 10. Nul doute que les places en Q2 et Q3 seront encore très chères ce week-end.

Les pronos de la rédac’

Cette saison, nous allons vous proposer nos pronostics pour les Grands Prix dans ces articles de présentation.

— Franck : 1. Verstappen, 2. Piastri, 3. Hamilton

— Emmanuel : 1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc

— Alexandre : 1. Leclerc, 2. Verstappen, 3. Piastri

Les horaires du Grand Prix d’Azerbaïdjan

Il y a deux heures d’écart entre la France et l’Azerbaïdjan, et les horaires du vendredi sont décalés et plus tôt que les manches européennes.

- Vendredi 19 septembre

10h30-11h30 : Essais Libres 1

14h00-15h00 : Essais Libres 2

- Samedi 20 septembre

10h30-11h30 : Essais Libres 3

14h00-15h00 : Qualifications

- Dimanche 21 septembre

13h00-15h00 : Course

Le palmarès complet du Grand Prix d’Azerbaïdjan :

Année Circuit Vainqueur Équipe Moteur 2024 Bakou Oscar Piastri McLaren Mercedes 2023 Bakou Sergio Pérez Red Bull Honda 2022 Bakou Max Verstappen Red Bull Honda 2021 Bakou Sergio Pérez Red Bull Honda 2019 Bakou Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 2018 Bakou Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 2017 Bakou Daniel Ricciardo Red Bull Renault 2016 Bakou* Nico Rosberg Mercedes Mercedes

* La course était alors appelée Grand Prix d’Europe