Révélation : Colapinto remplacera Doohan à Imola selon son sponsor

Miami, ce week-end, pourrait être la dernière course de Jack Doohan au volant d’une Alpine F1, malgré les réassurances données par Oliver Oakes et Flavio Briatore, ses patrons, ces derniers temps.

Des spéculations intenses sur son avenir ont circulé tout au long de la saison, avec Franco Colapinto, prêté par Williams (pour 20 millions de dollars), sur le point de prendre le volant à tout moment.

L’intensité des rumeurs s’est toutefois atténuée ces dernières semaines. Le directeur de l’équipe, Oakes, semblait désireux de réduire la pression sur Doohan, mais des rumeurs circulaient également sur la volonté d’Alpine de soutirer davantage d’argent aux sponsors de Colapinto.

Les logos de l’entreprise argentine de commerce électronique Mercado Libre figurent déjà sur la livrée de l’A525, mais un autre soutien majeur de Colapinto, le géant pétrolier argentin YPF, est toujours porté disparu.

Certains pensent que cela est dû à un conflit avec ENI, un des nouveaux sponsors d’Alpine cette saison.

Cependant, le président d’YPF, Horacio Marin, a accordé une interview cette semaine à la chaine de télévision A24, et on lui a directement demandé si Colapinto roulerait à un moment pour Alpine F1 dès cette saison.

"Je ne peux pas vous le dire," a répondu Marin en riant.

L’intervieweur a alors insisté davantage : "Quand fera-t-il ses débuts ? À Miami ?"

Le président d’YPF a de nouveau ri en expliquant, maladroitement, qu’il ne pouvait rien dire à ce sujet.

Mais dès la fin de l’interview, alors que Marin pensait que son micro ne fonctionnait plus car de la musique et un écran de fin étaient affichés sur l’écran, on l’a entendu murmurer à son intervieweur : "À Imola !"

Nul doute qu'après cette révélation Alpine F1 aura le droit à tout un tas de questions dès demain dans le paddock de Miami, pour la journée médias