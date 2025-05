Williams F1 se prépare à davantage de ’complexité’ à Miami

Williams F1 veut continuer son bon début de saison ce week-end à Miami, où il sera possible de marquer des points le samedi et le dimanche. Alex Albon apprécie le week-end en Floride, et il espère que son team pourra consolider sa cinquième place au championnat des constructeurs.

"Miami est toujours une expérience unique. L’ambiance est incroyable et c’est une course que tout le monde attend avec impatience. C’est un week-end de Sprint, ce qui ajoute une couche supplémentaire de complexité et de défi, avec un temps limité pour peaufiner la voiture, nous devrons être affûtés dès la première séance" a déclaré Albon.

"Carlos et moi avons bien travaillé ensemble en Arabie saoudite et le travail d’équipe a porté ses fruits avec plus de points au tableau. Nous sommes en bonne position, alors nous allons essayer de maintenir l’énergie positive et d’exécuter proprement pour maximiser notre potentiel ce week-end."

Carlos Sainz estime que Miami est une course à domicile pour Williams compte tenu de ses propriétaires américains, malgré le pavillon anglais de Williams : "Nous nous rendons à Miami pour la première course américaine du calendrier. C’est ma première course aux États-Unis avec une équipe américaine, donc ce sera certainement une grande course."

"C’est aussi le deuxième week-end de Sprint du calendrier, donc nous sommes impatients d’avoir plus d’opportunités pour marquer des points, malgré le fait que nous ayons moins de temps pour les essais libres. Nous disposons d’une voiture de course solide et nous chercherons à maximiser les performances que nous avons développées au cours des derniers week-ends."