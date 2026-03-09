Ce que Lewis Hamilton révèle sur la suite du film F1

Alors que la saison 2026 de Formule 1 s’apprête à débuter avec le Grand Prix d’Australie, Lewis Hamilton continue de faire parler de lui en dehors de la piste. Le septuple champion du monde a confirmé que la suite du film consacré à la discipline est déjà en préparation, après le succès retentissant rencontré par le premier opus.

Le pilote Ferrari s’est exprimé devant les médias à Melbourne et a révélé que l’écriture du scénario était actuellement en cours. Si le projet progresse, aucune date de sortie n’a encore été évoquée.

Hamilton a expliqué que les premières discussions autour de cette suite avaient commencé il y a plusieurs mois avec les principaux acteurs du projet.

"Nous avons eu notre première réunion peut-être vers le milieu ou la fin de la seconde partie de l’année - moi, Jerry Bruckheimer et Joseph Kosinski - pour discuter de différentes idées, des directions possibles pour le scénario. Et ensuite, avec Erin Duffy, nous avons eu beaucoup de réunions à ce sujet. C’est vraiment excitant. Je suis extrêmement enthousiaste. Maintenant que je suis passé par cette expérience, qui était déjà très intense la première fois, je suis désormais habitué. Je sais à quoi m’attendre et je sais aussi ce que nous pourrions améliorer."

Si Hamilton reconnaît l’impact mondial qu’a eu le film sur le public, il insiste sur le fait que l’équipe ne souhaite pas précipiter la production de cette suite. L’objectif est avant tout de prendre le temps nécessaire pour réussir le projet.

"Cela a été incroyable de voir l’impact qu’il a eu, de voir combien de personnes ont aimé le film. Je reçois encore des messages de gens qui viennent seulement de le regarder et qui me disent à quel point cela leur a ouvert les yeux sur ce qu’est vraiment ce sport. Cela les entraîne dans une sorte de spirale où ils cherchent à mieux comprendre la discipline. Pour moi, le deuxième… les suites ne sont pas toujours géniales. Nous avons une équipe formidable, un casting formidable, un excellent scénariste, donc je ne m’inquiète pas pour cela, mais nous allons prendre notre temps et nous assurer que tout soit exactement comme il faut."

Bien que très impliqué dans le projet en tant que producteur, Hamilton n’envisage pas pour autant de se retrouver devant la caméra. Le Britannique préfère rester dans l’ombre et reconnaît la difficulté du métier d’acteur.

"Je n’ai pas vraiment envie d’être devant la caméra. J’ai eu énormément d’opportunités de jouer dans des films. Mais j’aime beaucoup l’idée d’être en arrière-plan. C’était une expérience incroyable et c’est bien plus agréable que d’être réellement devant la caméra. J’ai énormément de respect pour les acteurs. Leur métier… c’est un art. C’est une industrie très difficile et incarner ces personnages représente un défi énorme. Je ne sais pas si c’est quelque chose dans lequel je serais particulièrement bon."

Le Britannique rappelle néanmoins qu’il a déjà eu quelques expériences dans le monde du cinéma, notamment en prêtant sa voix dans le film d’animation Cars 2.

"J’ai vécu quelques expériences vraiment sympas, comme travailler sur Cars 2 et faire du doublage, ce qui était amusant. Mais je prévois de produire beaucoup d’émissions de télévision différentes, des documentaires et des films. J’ai beaucoup de projets en préparation, donc je serai probablement concentré sur cela plutôt que d’être devant la caméra."