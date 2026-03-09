Alpine F1 se félicite d’un résultat ’solide’ avec un point marqué en Australie

Alpine F1 n’a pas connu une entrée très positive dans la nouvelle ère réglementaire, alors que l’équipe espérait que changer de moteur serait la recette miracle pour aller chercher de meilleurs résultats et lutter avec les top teams.

Il n’en est rien, et ses cadres ont dû adapter leurs objectifs au cours du week-end. Après une qualification décevante, marquer un point a été positif, comme le rappelle le directeur général de l’équipe, Steve Nielsen.

"Nous repartons d’Australie avec un point en poche grâce à la dixième place de Pierre. Il a disputé une course très intense, avec de nombreux duels en piste, et il a finalement obtenu un résultat solide en faisant preuve de résilience et de talent dans un scénario complexe avec autant de facteurs entrant en jeu" se félicite Nielsen.

"Du côté de Franco, une erreur opérationnelle lui a valu une pénalité qui a mis fin à ses espoirs de points. L’équipe en prend la responsabilité et nous ne pouvons que présenter nos excuses à Franco, car ce n’était pas de son ressort."

"Il a fait le plein d’expérience et je suis sûr qu’il consacrera beaucoup de temps à travailler avec l’écurie et Pierre sur les nouvelles techniques que les pilotes doivent désormais mettre en œuvre en course."

Le Britannique a apprécié le spectacle et a hâte d’enchaîner avec la deuxième course de la saison ce week-end : "D’un point de vue sportif, nous avons assisté à un Grand Prix très particulier, avec différentes tactiques ainsi que des approches de course très intéressantes dans l’ensemble du peloton."

"Nous sommes aux prémices de cette nouvelle ère de la Formule 1 et je pense que nous pouvons tous être satisfaits de l’issue de la course. Notre attention se tourne maintenant vers le Grand Prix de Chine et son format Sprint, ce qui représentera un nouveau défi dans quelques jours."