Les équipes de Formule 1 et Pirelli sont en désaccord concernant la limitation à 27 tours de la distance pouvant être parcourue avec chaque train de pneumatiques lors du Grand Prix du Qatar, alors que des taux d’usure localisés de 100% ont été constatés après seulement 15 tours lors des essais libres. Plusieurs écuries souhaiteraient voir le manufacturier italien réduire cette limite, mais celui-ci refuse de modifier ses préconisations initiales, estimant que l’intégrité structurelle des pneumatiques n’est pas remise en cause. Andrea Stella, le directeur de McLaren, réclame toutefois des directives plus précises pour permettre aux équipes de prendre leurs décisions stratégiques en toute connaissance de cause.

Compte tenu des caractéristiques particulièrement exigeantes du circuit de Losail, avec ses nombreux virages à haute vitesse, Pirelli avait décidé avant le début du week-end du Grand Prix du Qatar de limiter à 27 tours la distance pouvant être parcourue avec chaque train de pneumatiques.

Cette mesure de sécurité vise à prévenir les risques de défaillances structurelles susceptibles de provoquer des crevaisons à haute vitesse. La limite avait été fixée à 25 tours lors de l’édition 2025 de l’épreuve qatarie.

Toutefois, à l’issue des deux premières séances d’essais libres vendredi, Pirelli a découvert que certains pneumatiques, notamment les pneus avant gauche, présentaient déjà des taux d’usure localisés de 100% après seulement 15 tours effectués dans le cadre des simulations de course avec une importante quantité de carburant embarquée.

Le manufacturier italien a également identifié des traces d’entailles provoquées par les graviers sur certains pneumatiques. Une augmentation des pressions minimales constitue l’un des outils dont dispose Pirelli pour mieux protéger ses gommes contre ce phénomène, mais aucune modification n’a finalement été apportée pour la troisième séance d’essais libres et les qualifications samedi.

En raison de ces niveaux d’usure particulièrement élevés, les équipes ne se sont pas approchées de la limite des 27 tours avec un même train de pneumatiques lors des essais libres.

Elles pourraient toutefois être incitées à prolonger leurs relais en course malgré une usure très avancée de leurs gommes, afin d’éviter d’avoir à effectuer un troisième arrêt aux stands.

Disputé sur une distance de 57 tours, le Grand Prix du Qatar imposera de fait un minimum de deux arrêts aux stands en raison de cette restriction, tandis que le temps perdu lors d’un passage par la voie des stands est estimé à environ 26 secondes.

Selon les informations recueillies dans le paddock, plusieurs écuries auraient ainsi engagé des discussions afin d’obtenir de Pirelli une réduction de la distance maximale autorisée avec chaque train de pneumatiques. Le manufacturier italien refuse toutefois de revenir sur les directives communiquées avant le début du week-end.

Stella alerte sur l’absence de perte de performance malgré une usure de 100%

Andrea Stella, le directeur de McLaren F1, souhaiterait notamment obtenir des directives plus claires de la part de Pirelli concernant la manière dont les équipes doivent exploiter leurs pneumatiques en course.

L’ingénieur italien souligne une particularité assez préoccupante du circuit de Losail : contrairement à ce que l’on observe habituellement sur d’autres tracés du calendrier, les pneumatiques peuvent continuer à offrir un niveau de performance relativement satisfaisant malgré une usure localisée extrêmement importante.

"Ce qui est intéressant, c’est que relativement tôt dans le relais, et cela sera indépendant du composé à mon avis, il y aura un niveau d’usure très élevé et les pneumatiques fonctionneront alors qu’il ne restera plus beaucoup de gomme, même si ce n’est que localement", explique Stella aux médias.

"Parce qu’il y a une bande sur la partie intérieure du pneumatique sur laquelle il ne restera plus beaucoup de gomme du tout après un certain nombre de tours qui représente une distance inférieure à la limite du nombre de tours imposée aux pneumatiques pour des raisons structurelles."

Le problème soulevé par Andrea Stella réside donc dans le fait que les équipes pourraient ne pas constater une dégradation chronométrique suffisamment importante pour justifier un changement de pneumatiques, alors même que certaines zones de la bande de roulement auraient pratiquement perdu toute leur gomme.

Dans ces circonstances, la perspective de devoir effectuer un arrêt supplémentaire, avec la perte de temps que cela implique, pourrait encourager les équipes à prolonger leurs relais.

"Mais ce qui est intéressant au Qatar, c’est que, alors qu’il existe sur d’autres circuits un mécanisme d’autorégulation selon lequel vous perdez du temps au tour lorsque vous perdez de la gomme, les chronos restent corrects lorsque vous perdez de la gomme sur ce circuit. Les équipes sont incitées à rester en piste pour des raisons stratégiques."

"Mais cela signifie que nous utiliserons des pneumatiques dans des conditions qui s’écartent légèrement de celles pour lesquelles ils ont été conçus, parce qu’il ne reste plus beaucoup de gomme."

Andrea Stella considère qu’il s’agit d’une problématique technique suffisamment importante pour justifier des préconisations supplémentaires de la part de Pirelli, d’autant qu’aucune équipe n’a réellement exploré les conséquences d’un relais de 27 tours lors des essais libres.

"Je pense que c’est un aspect technique important dont nous discutons avec Pirelli, et nous les invitons à fournir des directives claires sur la manière dont les équipes devraient aborder cela. Lors des séances d’essais libres, aucune des équipes n’a exploité les pneumatiques jusqu’à la limite du nombre de tours, que ce soit pour des raisons structurelles ou de dégradation des chronos."

Pirelli refuse de réduire la limite des 27 tours

Du côté de Pirelli, la position est toutefois très claire : la limitation à 27 tours a été établie sur la base des caractéristiques structurelles des pneumatiques et non en fonction de leur niveau d’usure.

Le manufacturier italien considère donc qu’il appartient aux équipes de déterminer la longueur optimale de leurs relais en fonction de leur capacité à gérer leurs gommes, comme elles le feraient lors de n’importe quel autre Grand Prix.

Dario Marrasfuschi, le directeur de Pirelli Motorsport, ne voit ainsi aucune raison de modifier la restriction actuellement en vigueur à Losail.

"La position de Pirelli est que la limitation du nombre de tours est liée aux caractéristiques structurelles, et il n’y a aucune raison de réduire cette limite [de 27 tours]", explique Marrasfuschi.

"C’est exactement la même situation que lors d’une autre course où vous ne pouvez pas effectuer toute la course avec un même train de pneus lorsqu’il n’y a pas de limitation du nombre de tours, et cela doit être géré."

"Entre les mains des équipes, c’est un outil de compétitivité, et celles qui seront capables de bien gérer pourront exploiter pleinement les 27 tours. Celles qui n’en seront pas capables seront contraintes d’effectuer un arrêt supplémentaire."

La majeure partie des zones présentant un taux d’usure de 100% détectées à l’issue des essais libres vendredi se situait sur l’épaulement extérieur des pneumatiques. Dario Marrasfuschi assure que cette usure n’a pas vocation à se propager sur l’ensemble de la bande de roulement.

"Si vous roulez avec une usure de 100% sur une partie localisée, cette usure ne se propagera pas à travers la bande de roulement", assure le directeur de Pirelli Motorsport.

"Si le pneumatique est usé, les graviers sont davantage susceptibles de provoquer une éventuelle perte de pression qu’avec un pneumatique neuf, et il en va de même pour les vibreurs. Donc, de manière générale, ils ne constituent pas un problème."

"Mais si le pneumatique est complètement usé, leur impact est beaucoup plus important. Je ne tirerais toutefois pas la sonnette d’alarme à ce sujet."

Pirelli a procédé à une analyse de l’ensemble des données recueillies depuis le début du week-end et assure n’avoir identifié aucun problème susceptible de remettre en question la construction ou l’intégrité structurelle de ses pneumatiques.

Marrasfuschi reconnaît en revanche que les niveaux d’usure observés, particulièrement sur l’épaulement extérieur des gommes, devront faire l’objet d’une gestion attentive durant le Grand Prix.

"Nous avons examiné toutes les données et confirmé que nous ne constatons aucun problème concernant la construction ou la structure du pneumatique."

"Nous avons constaté visuellement une usure importante, particulièrement sur l’épaulement extérieur, et c’est quelque chose qui devra être géré durant la course."

Pirelli rappelle le précédent d’Alpine F1 à Madrid

Pour Dario Marrasfuschi, la perspective de voir certaines monoplaces évoluer avec des pneumatiques présentant des zones d’usure de 100% ne constitue pas une situation inédite en Formule 1.

Le responsable de Pirelli Motorsport a notamment rappelé l’exemple d’Alpine lors du Grand Prix d’Espagne à Madrid, où l’écurie française avait effectué la quasi-totalité de la distance de course avec un seul train de pneumatiques, dont le niveau d’usure s’était révélé particulièrement élevé.

"Ce n’est pas nouveau parce que nous avons connu d’autres courses durant lesquelles l’usure était particulièrement importante."

"À Madrid, Alpine a effectué toute la course à l’exception d’un tour avec un seul train de pneumatiques, et l’usure était effectivement très importante, de 100% pour être clair."

"Donc, la gestion de l’usure n’est pas quelque chose de nouveau pour Pirelli ou pour les équipes."

Le manufacturier italien entend néanmoins fournir des indications pendant la course.

"Nous fournirons des indications à chaque équipe en fonction de l’équilibre de la voiture, du style de pilotage, du niveau d’appui aérodynamique et des caractéristiques de l’ensemble de la monoplace."

"Nous serons disponibles pour toute évaluation durant la course afin d’aider les équipes à faire le meilleur choix."

Stella réfute toute volonté de faire pression sur Pirelli

Andrea Stella a ensuite été directement interrogé sur une éventuelle déception face à la position adoptée par Pirelli, qui revient à laisser aux équipes la responsabilité de déterminer jusqu’où elles peuvent prolonger leurs relais en fonction de l’usure de leurs pneumatiques.

Le directeur de McLaren F1 a également été invité à préciser s’il entendait continuer à faire pression sur le manufacturier italien avant le départ du Grand Prix du Qatar.

Pour rappel, les tours effectués pour rejoindre la grille de départ, le tour de formation ainsi que le tour de décélération après le franchissement du drapeau à damier ne seront pas comptabilisés dans la limite des 27 tours.

Stella a toutefois tenu à clarifier la position des équipes, assurant qu’il ne s’agissait pas de remettre en question l’expertise de Pirelli ni de se substituer au manufacturier dans la définition des limites d’exploitation de ses produits.

"Pour être clair, nous ne faisons pas pression sur Pirelli", insiste Stella. "Nous ne disposons pas des informations ni des compétences techniques. Nous respectons le fait que les pneumatiques sont leur produit, géré conjointement avec la FIA."

"Nous demandons simplement à Pirelli d’établir des directives claires concernant l’exploitation de pneumatiques qui présenteront une usure localement très élevée, alors que les chronos pourraient, d’une certaine manière, être tels que vous pourriez décider stratégiquement de rester en piste."

Andrea Stella souligne notamment la différence entre la gestion des pneumatiques et celle des autres paramètres techniques d’une Formule 1.

"Lorsque vous exploitez une Formule 1 et que vous définissez des limites, des spécifications et le cadre dans lequel vous faites fonctionner la voiture, vous y ajoutez normalement certaines mesures. Vous pouvez alors utiliser des informations quantitatives pour prendre des décisions."

"Mais lorsqu’il s’agit d’exploiter les pneumatiques, nous n’avons pas le luxe de disposer du même type d’informations détaillées pour dire : ’Nous constatons ceci, nous prenons cette décision.’ Parce que nous ne sommes pas les experts, nous demandons simplement à Pirelli de fournir des directives claires aux équipes, de nous donner certains critères pour déterminer leur stratégie."