Mercedes F1 a révélé la véritable nature du débris qui est resté coincé sous la W17 de George Russell durant le Grand Prix du Qatar, compromettant ses chances de victoire dès le deuxième tour de course. Alors que l’écurie allemande pensait initialement qu’il s’agissait d’un morceau de polystyrène provenant des panneaux détruits par Arvid Lindblad au premier tour, une analyse plus approfondie a permis d’identifier un élément aérodynamique de l’aileron avant d’une monoplace adverse, probablement celui d’Isack Hadjar. Mercedes n’est jamais parvenue à retirer cette pièce sans risquer de faire perdre des positions à Russell, qui a néanmoins réussi à compléter le doublé de son équipe derrière Kimi Antonelli.

Mercedes F1 a conclu son impressionnant week-end au Qatar par son quatrième doublé de la saison, Kimi Antonelli décrochant sa dixième victoire de l’année devant George Russell.

La course semblait pourtant bien partie pour donner lieu à une lutte intense entre les deux pilotes de l’écurie allemande, Russell ayant conservé l’avantage de sa pole position au départ et occupé la tête durant les premiers tours.

Malgré un rythme particulièrement encourageant lors de son premier relais, le Britannique a toutefois vu sa course compromise par d’importants dégâts occasionnés à sa monoplace après avoir percuté des débris présents sur la piste.

Cette situation a permis à Kimi Antonelli de prendre le contrôle de la course et, une fois installé dans l’air propre, d’exploiter pleinement le potentiel de sa W17 pour creuser un écart confortable sur ses poursuivants.

Malgré les dégâts, Russell est parvenu à conserver un rythme suffisamment élevé pour terminer deuxième, offrant ainsi à Mercedes son premier doublé depuis le Grand Prix d’Italie à Monza.

Oscar Piastri a complété le podium pour McLaren, devant Max Verstappen et Lando Norris.

Andrew Shovlin, responsable de l’ingénierie piste de Mercedes F1, a particulièrement tenu à saluer la performance de Russell, qui a réussi à se détacher du reste du peloton en compagnie de son équipier malgré le handicap aérodynamique dont il souffrait depuis le deuxième tour de course.

"Bravo à l’équipe pour ce nouveau doublé. Kimi a réalisé une course très bien maîtrisée, mais George a tout simplement joué de malchance. Il a ramassé des débris provenant d’un incident survenu au premier tour, qui sont restés sur la voiture durant toute la course et ont compromis son après-midi à partir du deuxième tour."

"Ce qui était particulièrement impressionnant, c’est que malgré ces dégâts, George était encore capable de creuser l’écart sur le reste du peloton avec Kimi", souligne Mercedes dans son bilan d’après-course.

Une ailette d’aileron avant coincée sous la Mercedes de Russell

Alors que George Russell avait principalement évoqué les nombreux morceaux de polystyrène présents sur la piste à la suite de la sortie de piste d’Arvid Lindblad au premier tour, Mercedes a finalement découvert que la pièce restée coincée sous la monoplace du Britannique était d’une tout autre nature.

L’écurie allemande a en effet identifié, grâce à une analyse plus précise de la W17, une ailette aérodynamique située sur le côté de l’aileron avant d’une autre monoplace, communément appelée ’dive plane’.

Cette pièce est destinée à participer à la gestion des flux d’air autour de l’aileron avant et des roues avant. Coincée sous la monoplace de Russell, elle a constitué un handicap dont le Britannique n’a jamais pu se débarrasser durant la course.

Mercedes n’a toutefois pas précisé de quelle monoplace provenait cet élément aérodynamique mais Isack Hadjar avait subi ce type de dégâts en passant dans les graviers au premier tour.

L’écurie de Brackley avait tenté de profiter de son important avantage de performance sur ses adversaires pour creuser un écart suffisant et se donner la possibilité d’intervenir sur la voiture de Russell lors d’un arrêt aux stands.

Les mécaniciens n’auraient toutefois pas été en mesure de retirer la pièce sans immobiliser suffisamment longtemps la W17 pour faire perdre des positions au Britannique.

"Initialement, comme tout le monde, nous pensions que le problème venait d’un morceau de polystyrène coincé sous la voiture. Mais une fois que nous avons disposé de meilleures images, il est devenu évident qu’il s’agissait en réalité d’une pièce en carbone. Après la course, nous avons vu que c’était une ailette latérale de l’aileron avant d’un concurrent."

"Nous avons utilisé notre avantage en matière de rythme pour creuser un écart et créer une opportunité de la retirer lors de l’arrêt aux stands, mais malheureusement, il était impossible de l’enlever sans perdre des positions en piste. Malgré cela, George a fait un excellent travail pour maximiser le résultat qu’il pouvait obtenir."

Cette révélation apporte un éclairage supplémentaire aux déclarations de Toto Wolff après l’arrivée, le directeur de Mercedes F1 ayant estimé que les dégâts subis par Russell pourraient lui avoir coûté près d’une seconde au tour.

L’Autrichien avait notamment indiqué que les dommages observés étaient tels qu’il semblait que quelque chose avait explosé sous le fond plat de la W17.

Interrogé sur l’existence d’une réflexion quant à l’opportunité de laisser les débris en place, Wolff a ajouté que l’équipe avait estimé que le retrait de cet élément, qui entravait l’aérodynamique, coûterait trois secondes. Ce n’est qu’au moment où la voiture est arrivée à son emplacement dans les stands, et qu’un mécanicien a tenté de retirer la dérive, que la nature exacte des débris et leur ancrage très solide sont apparus.

"Nous en avons longuement discuté, évidemment," a déclaré Wolff. "Nous nous étions fixé une limite de trois secondes pour tenter de l’arracher, sans pour autant connaître précisément l’ampleur de l’élément en question ; nous ne pouvions nous baser que sur les images captées alors que la voiture était en piste."

"C’est donc ce que nous avons fait. Nous pensions que cela lui donnerait de meilleures chances de résister à Piastri. Nous n’avons pas réussi à tout enlever. Nous avons fait de notre mieux, mais c’était totalement coincé. Aucune force humaine n’aurait permis de l’extraire."

"Il aurait fallu une tronçonneuse pour réussir à l’enlever."

Mercedes F1 veut désormais comprendre les raisons de sa domination

Sur le plan stratégique, Mercedes a profité du déploiement de la voiture de sécurité virtuelle pour effectuer le premier arrêt aux stands de ses deux pilotes.

L’écurie allemande n’a toutefois pas bénéficié de l’intégralité du gain chronométrique associé à un arrêt sous le régime de la VSC, puisque la neutralisation a pris fin alors que ses monoplaces se trouvaient encore dans la voie des stands.

Russell a néanmoins pu bénéficier de la majeure partie de cet avantage stratégique, tandis qu’Antonelli en a également profité dans une moindre mesure.

Le deuxième arrêt aux stands des deux pilotes Mercedes a ensuite principalement été déterminé par la nécessité de couvrir les stratégies de leurs adversaires, tout en respectant les restrictions concernant la longueur maximale des relais pneumatiques imposées au Qatar.

"La stratégie était relativement simple. Nous avons arrêté les deux voitures sous le régime de la VSC et, même si nous n’en avons pas pleinement profité puisqu’elle a pris fin alors que nous étions dans les stands, nous avons tout de même bénéficié de la majeure partie de l’avantage avec George et d’une partie avec Kimi," reprend Shovlin.

"À partir de là, le deuxième arrêt consistait essentiellement à trouver un équilibre entre le fait de couvrir nos concurrents et la gestion de la longueur des relais."

Au-delà de ce quatrième doublé de la saison, Mercedes entend désormais approfondir sa compréhension des raisons pour lesquelles la W17 a affiché un niveau de compétitivité aussi exceptionnel sur le circuit de Losail.

Alors que les ingénieurs sont généralement amenés à analyser les raisons d’un déficit de performance à l’issue d’un week-end de Grand Prix, l’écurie allemande se retrouve cette fois-ci dans la situation inverse.

Mercedes considère cette démonstration de force comme une précieuse opportunité d’améliorer encore sa compréhension de la monoplace, notamment dans la perspective de la saison 2027.

"Assez souvent, nous quittons une course en essayant de comprendre pourquoi nous avons manqué de performance. Ce week-end, nous devons comprendre pourquoi nous avons été aussi compétitifs."

"C’est un problème agréable à avoir, mais plus important encore, c’est une occasion d’apprendre. Nous allons approfondir cela au cours des prochains jours et faire tout notre possible pour terminer sur une bonne note ce qui a été une saison remarquable."