Si le Grand Prix de Las Vegas n’a pas suffi à réconcilier Max Verstappen avec les aspects artificiels de la réglementation actuelle de la Formule 1, le Néerlandais estime néanmoins que l’épreuve disputée dans le Nevada a mis en évidence un phénomène dont la discipline devrait s’inspirer pour concevoir ses monoplaces de 2030 : la puissance de l’aspiration. Le quadruple champion du monde souhaiterait ainsi voir la F1 s’orienter vers des voitures plus légères, générant davantage de traînée en ligne droite et équipées de moteurs beaucoup plus simples à exploiter. D’autres pilotes ont également livré leur vision de ce que devraient être les dépassements à l’avenir.

Malgré une gestion de course parfaitement maîtrisée qui lui a permis de décrocher une victoire mémorable à Las Vegas, Max Verstappen n’a guère été impressionné par le déroulement d’une épreuve qu’il avait comparée à Mario Kart.

Il existe pourtant un élément fondamental ayant largement contribué aux 352 dépassements recensés durant ce Grand Prix et qui, selon le pilote Red Bull, mérite une attention particulière alors que la Formule 1 commence à définir les grandes lignes de sa réglementation technique pour 2030.

Le spectacle offert à Las Vegas ne reposait en effet pas uniquement sur les différences de déploiement de l’énergie électrique entre les monoplaces, qui avaient notamment été à l’origine des batailles en yo-yo observées en début de saison en Australie et en Chine.

La dynamique particulière de la course dans le Nevada, où le leader ne parvenait pas à s’échapper tandis qu’un peloton compact de monoplaces se formait derrière lui, résultait avant tout de la puissance considérable de l’aspiration.

Même lorsqu’un pilote se retrouvait au-delà de la fameuse seconde d’écart lui permettant de bénéficier du mode overtake, il pouvait combler ce retard, voire davantage, dans la longue ligne droite du Strip de Las Vegas grâce au seul phénomène d’aspiration.

Cette situation était amplifiée par le fait que les monoplaces épuisaient leur réserve d’énergie électrique vers la fin de cette longue ligne droite, ce qui modifiait considérablement le rapport entre la puissance disponible et la traînée aérodynamique.

Arvid Lindblad, le pilote Racing Bulls, a notamment comparé cette situation à celle que connaîtrait une monoplace de Formule 1 équipée d’un moteur de Formule 3.

"En réalité, cela fonctionnait bien pour la course. Vous parcouriez la moitié du tour avec 500 chevaux, mais avec la traînée aérodynamique d’une F1. C’est donc comme si vous mettiez un moteur de F3 dans une F1. Vous recherchez la plus grosse aspiration possible parce que vous avez énormément de traînée, mais vous n’avez pas de puissance", explique le Britannique.

Pierre Gasly a également souligné à quel point cette situation avait modifié les exigences auxquelles étaient confrontés les pilotes durant le Grand Prix de Las Vegas, tout en plaçant le leader de la course dans une position particulièrement défavorable.

"De la deuxième à la dernière position, c’était un certain type de course, dans le sens où il fallait être intelligent dans la manière de gérer son énergie, dans la manière d’effectuer ses manœuvres, dans la manière de piloter et de rester dans cet écart pour bénéficier de l’aspiration", ajoute le pilote Alpine F1.

"Pour le leader, indépendamment de votre vitesse et de la qualité de votre pilotage, Max [Verstappen] ou George [Russell] perdaient tellement de temps en fendant l’air et en étant à la tête de ce groupe qu’il n’y avait tout simplement aucun moyen de s’échapper."

Verstappen souhaite des F1 générant davantage de traînée aérodynamique en 2030

C’est précisément ce phénomène d’aspiration particulièrement puissant que Max Verstappen souhaiterait voir occuper une place centrale dans la conception des monoplaces de nouvelle génération en 2030.

Le quadruple champion du monde estime que cette caractéristique pourrait contribuer à améliorer naturellement les courses et à réduire la nécessité de recourir à des dispositifs d’aide au dépassement tels que le DRS.

Invité à livrer sa vision de ce que serait la monoplace la plus pure possible pour offrir de belles courses à partir de 2030, Verstappen a expliqué qu’une combinaison entre un concept aérodynamique différent et des moteurs beaucoup plus simples constituerait selon lui la solution idéale.

Le Néerlandais souhaite évidemment que la réduction du poids des monoplaces figure parmi les grandes priorités de la prochaine réglementation technique.

"Des voitures plus légères, bien sûr, en premier lieu. Avec toutes les choses que nous avons développées par le passé, si vous regardez, disons, des années 1980 à 2010, bien sûr, il y avait des voitures dominantes, des équipes dominantes", explique Verstappen.

"Elles étaient parfois beaucoup plus rapides, avec une ou deux secondes d’avance. Aujourd’hui, je ne pense plus que vous aurez cela. Mais vous pouvez toujours trouver une formule dans laquelle une voiture génère peut-être énormément de traînée en ligne droite, de sorte que vous n’ayez pas autant besoin de compter sur le DRS."

Si Max Verstappen n’est pas opposé à l’introduction d’un système de type push-to-pass pour faciliter les dépassements, le pilote Red Bull considère également que la simplification du groupe propulseur doit constituer l’un des principaux objectifs de la réglementation de 2030.

Pour illustrer les qualités qu’il souhaiterait retrouver au volant des futures monoplaces, le quadruple champion du monde a notamment évoqué les sensations procurées par les anciennes Formule 1 qu’il pilote occasionnellement lors de démonstrations, à l’image de la Red Bull RB7, équipée à l’époque d’un V8 atmosphérique.

"Un système de push-to-pass me convient. Mais oui, il faut un moteur beaucoup plus simple. Chaque fois que je fais une démonstration, par exemple avec une RB7 ou autre, c’est tellement agréable à piloter parce que la réponse à l’accélérateur, et tout le reste, est simplement facile à gérer."

"La voiture accélère bien en sortie de virage, elle ne se met pas à trembler dans tous les sens, il n’y a pas de temps de réponse, ce genre de choses. C’est simplement beaucoup plus agréable à piloter que ce que nous avons actuellement."

Le Néerlandais ne réclame toutefois pas nécessairement un retour aux moteurs atmosphériques dépourvus de toute forme d’hybridation.

Conscient des exigences auxquelles la Formule 1 doit aujourd’hui répondre, notamment en matière de nuisances sonores sur certains circuits, Verstappen se montre disposé à accepter le maintien d’une composante hybride ainsi que la présence d’un turbocompresseur.

"Donc, tant que nous pouvons revenir à un moteur proche de cela... Je sais qu’il doit y avoir une forme d’hybridation, probablement même un turbocompresseur, parce que sinon vous ne seriez probablement même plus autorisés à rouler sur certains circuits tant ce serait bruyant, et cela me convient."

"Tant que cela ne prend pas le pas sur l’aspect naturel du pilotage, ce qui est évidemment le cas actuellement."

Max Verstappen s’est en revanche montré beaucoup plus pragmatique concernant les éventuelles conséquences de la nouvelle réglementation technique de 2030 sur le calendrier du championnat du monde.

Interrogé sur la possibilité que des monoplaces plus petites puissent faciliter le retour de circuits traditionnels, à l’ancienne, aux côtés des nouveaux tracés urbains privilégiés par la Formule 1 ces dernières années, le Néerlandais a estimé que les dimensions des voitures ne constituaient pas véritablement le principal obstacle à un tel changement.

"Ils peuvent toujours y retourner, ce n’est pas la question", souligne Verstappen.

"Ces circuits accueillent beaucoup de courses différentes. Ce n’est pas qu’ils ne peuvent pas accueillir une course de Formule 1, mais vous devez évidemment aussi regarder les choses du point de vue de la F1, qui a la possibilité de gagner beaucoup d’argent lorsqu’elle est également plus proche d’un centre-ville, en invitant des partenaires et des invités. Il y a donc beaucoup de choses qui entrent en jeu pour déterminer quel est le meilleur circuit pour eux."

"Moi, je regarde simplement les choses, bien sûr, du point de vue du pilotage, et pour moi, Spa est le meilleur. Mais je peux aussi comprendre que, oui, c’est au milieu de la forêt et que, si vous comparez cela à Las Vegas ou à Miami, oui, je peux comprendre que ce ne soit pas au même niveau. Mais c’est magnifique, j’aime cet endroit et, à piloter, c’est fantastique."

Le DRS, le mode overtake ou le push-to-pass pour les F1 de 2030 ?

Si les exigences de pilotage souvent contre-intuitives des monoplaces de 2026 continuent d’agacer de nombreux acteurs du paddock, l’évolution de la nature même des dépassements suscite tout autant de critiques.

L’une des grandes décisions que devra prendre la Formule 1 dans le cadre de l’élaboration de sa réglementation de 2030 concernera ainsi le type de dispositif d’aide au dépassement qui accompagnera l’introduction des nouveaux moteurs V8 turbocompressés.

Plusieurs solutions figurent actuellement parmi les pistes envisagées, notamment le maintien du concept actuel du mode overtake, l’introduction d’un système de push-to-pass comparable à celui utilisé en IndyCar ou encore le retour du DRS.

Si ce dernier avait lui aussi régulièrement été critiqué pour le caractère artificiel de certains dépassements, Lance Stroll fait partie des pilotes qui estiment que les courses proposées à l’époque du DRS étaient plus naturelles que celles auxquelles la Formule 1 assiste actuellement.

"Je pense que les courses avec le DRS étaient meilleures que ce que nous avons maintenant", explique le pilote Aston Martin.

"Étaient-elles parfaites ? Non. Dans un monde idéal, vous voudriez être en mesure de suivre une voiture sans absolument aucune perturbation aérodynamique, puis ne pas avoir à compter sur le DRS ou quoi que ce soit de ce genre."

"Là où le DRS avait été bien pensé, où les lignes droites étaient d’une longueur raisonnable et où il y avait ensuite une bonne zone de dépassement, nous avons toujours vu de très belles courses avec le DRS. Mais il y a certains circuits sur lesquels vous ne pouvez tout simplement pas dépasser. Cela ne fonctionne donc pas non plus. Je pense que c’est compliqué."

"Il est compliqué de faire en sorte que tous les astres s’alignent. Mais ce que nous avons maintenant n’est certainement pas la voie à suivre, parce que vous ne dépassez pas à l’entrée d’une zone de freinage. Vous dépassez à mi-chemin dans la ligne droite et ce n’est pas passionnant."

"Avec le DRS, ce n’était pas parfait, loin de là. Mais vous voulez simplement voir la voiture se rapprocher suffisamment pour pouvoir tenter une manœuvre à l’entrée du virage, et non pas simplement dépasser en ligne droite parce que vous êtes 50 km/h plus rapide."

Sainz veut que l’aide au dépassement intervienne au début des lignes droites

Cette volonté de redonner toute son importance à l’art du dépassement, en faisant en sorte qu’il s’agisse véritablement d’une manœuvre que le pilote doit construire et réussir lui-même, plutôt que d’une conséquence presque automatique d’une différence de vitesse entre deux monoplaces, est également partagée par Carlos Sainz.

Le pilote Williams estime notamment que la Formule 1 devrait revoir en profondeur la manière dont le différentiel de vitesse entre deux voitures est généré par les différents dispositifs d’aide au dépassement.

"Je pense que le différentiel de vitesse devrait davantage intervenir au début de la ligne droite, lorsque vous essayez de conserver l’aspiration, plutôt qu’à la fin de la ligne droite, lorsque le dépassement intervient et que la vitesse est trop élevée", explique l’Espagnol.

Cette approche permettrait notamment au pilote poursuivant de compenser le temps perdu dans le virage précédent, en raison des perturbations aérodynamiques générées par la monoplace qui le précède.

Une fois revenu suffisamment près de son adversaire, il devrait ensuite être en mesure de profiter de l’aspiration naturelle de sa monoplace et de ses propres qualités au freinage pour tenter de mener à bien sa manœuvre.

"Je pense que la puissance du mode overtake, du push-to-pass, du DRS, peu importe comment vous voulez l’appeler, devrait intervenir en sortie de virage. Vous auriez un supplément de puissance, disons, pour rattraper ce que vous perdez dans le virage, mais ce supplément ne devrait pas ensuite vous aider à terminer le dépassement."

"Je pense que ce supplément devrait vous aider à revenir très près de la voiture devant vous, dans son aspiration, puis vous devriez utiliser l’aspiration et le reste de la phase de freinage pour effectuer votre propre manœuvre."

"C’est ma vision idéale de la manière dont un push-to-pass, le KERS, le déploiement d’énergie, appelez cela comme vous voulez, devrait fonctionner."

Au-delà de la qualité des batailles en piste, Carlos Sainz estime également que cette approche permettrait de redonner davantage de possibilités au pilote qui défend sa position. Un phénomène qui existait déjà, dans une certaine mesure, durant l’ère du DRS.

"Je pense que les dépassements étranges qui se produisaient aussi un peu avec le DRS, c’est lorsque vous avez des différences de vitesse de pointe de 30 km/h et que vous arrivez tellement vite que, même lorsque vous êtes devant, vous avez trop peur de défendre votre position et de fermer la porte à l’autre pilote parce que la différence de vitesse est trop importante."