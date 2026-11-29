Les pilotes de Formule 1 pourraient prochainement recevoir des instructions directes des commissaires sportifs leur imposant de restituer une position obtenue irrégulièrement en dehors des limites de la piste. Cette évolution réglementaire figure parmi les principales propositions issues de la réunion organisée jeudi soir au Grand Prix du Qatar entre les pilotes et les représentants de la FIA. Un consensus aurait été trouvé autour d’une procédure permettant de clarifier les responsabilités de chacun et d’imposer un délai précis pour rendre une position, sous peine de déclencher automatiquement une pénalité. Les pilotes souhaiteraient également davantage de clémence lorsque les responsabilités sont partagées lors d’un accrochage.

Les pilotes de Formule 1 et les commissaires sportifs de la FIA se sont réunis jeudi soir à Losail dans le cadre d’un processus de collaboration désormais régulier, destiné à s’assurer que les règles régissant les affrontements en piste, ainsi que leurs différentes interprétations, soient clarifiées et comprises par l’ensemble des parties.

Organisée deux fois par an depuis une récente augmentation de sa fréquence, cette réunion permet aux pilotes et aux commissaires sportifs de revenir sur différentes situations rencontrées au cours de la saison, afin de déterminer si certains aspects de la réglementation nécessitent des ajustements ou des clarifications supplémentaires.

L’objectif est également de permettre aux deux parties d’échanger dans un environnement convivial et détendu, afin de mieux comprendre leurs méthodes de réflexion et de fonctionnement respectives.

Pour les commissaires sportifs, ces discussions constituent une opportunité de mieux appréhender la manière dont les pilotes raisonnent et prennent leurs décisions dans différentes situations de course. Les directives de pilotage actuellement en vigueur servent de base à ces échanges, afin d’évaluer comment les procédures et les interprétations réglementaires pourraient être améliorées.

Pour les pilotes, ces réunions permettent à l’inverse d’exprimer leurs préoccupations en dehors du feu de l’action, mais également de mieux comprendre les raisons pour lesquelles les commissaires sportifs prennent certaines décisions en fonction de leur interprétation des directives de pilotage et de la réglementation.

Des échanges particulièrement constructifs entre les pilotes et les commissaires

La réunion de jeudi soir, dirigée par Garry Connelly, l’un des présidents des collèges de commissaires sportifs de la FIA, se serait déroulée dans une atmosphère particulièrement coopérative et joviale.

Les deux parties auraient largement partagé le même point de vue sur la majorité des sujets abordés, tandis que les divergences d’opinion concernant certains incidents présentés durant la réunion ont donné lieu à des débats constructifs et dans un bon esprit.

L’un des exemples les plus récents examinés durant ces échanges concernait notamment l’accrochage entre Sergio Pérez et Rafael Câmara lors du Grand Prix de Las Vegas.

Afin d’illustrer les différences d’interprétation susceptibles d’exister face à une même situation, particulièrement dans le feu de l’action lorsque des décisions doivent être prises rapidement, les pilotes ont été invités à rendre leurs propres verdicts à l’aide de Kahoot !, un logiciel de quiz interactif notamment utilisé dans le milieu scolaire.

Les pilotes ont ainsi pu voter sur les décisions qu’ils auraient prises face aux différentes situations qui leur étaient présentées.

Certains ont choisi de voter anonymement, tandis que d’autres ont utilisé des pseudonymes humoristiques, conformément à l’esprit particulièrement détendu dans lequel s’est déroulée cette réunion.

La diversité des réponses obtenues, notamment lorsque les participants devaient se prononcer dans un laps de temps relativement court, aurait permis d’illustrer efficacement les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les commissaires sportifs lorsqu’ils doivent rapidement interpréter un incident de course.

Une instruction officielle pour rendre une position obtenue hors piste

L’une des évolutions réglementaires les plus susceptibles de découler de cette réunion concerne les situations dans lesquelles un pilote quitte les limites de la piste lors d’une bataille avec un adversaire et en retire un avantage durable.

Dans l’état actuel de la réglementation, lorsqu’un pilote gagne ou conserve une position en évoluant en dehors des limites de la piste, matérialisées par les lignes blanches situées de part et d’autre du tracé, le directeur de course dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour lui offrir la possibilité de restituer cet avantage.

Concrètement, il s’agit pour le pilote concerné de rendre à son adversaire la position qu’il a obtenue ou conservée de manière irrégulière.

Dans les faits, cette situation relève actuellement en grande partie de l’interprétation des équipes, qui préfèrent souvent jouer la carte de la prudence en demandant à leurs pilotes de restituer spontanément une position afin d’éviter une éventuelle pénalité.

Aucune disposition réglementaire ne fixe toutefois actuellement de délai précis dans lequel cette restitution doit intervenir.

Un pilote ayant obtenu un avantage durable en dehors des limites de la piste est néanmoins susceptible de faire l’objet d’une enquête, puis d’une pénalité, dès lors qu’il devient manifeste qu’il ne compte pas restituer l’avantage acquis.

Un consensus aurait été trouvé lors de la réunion de jeudi soir pour formaliser cette procédure, en permettant aux commissaires sportifs d’émettre directement des instructions à l’intention des pilotes concernés.

L’objectif serait de s’assurer que les pilotes ayant commis une infraction en soient informés immédiatement, tout en définissant précisément le délai dont ils disposeraient pour restituer l’avantage obtenu.

Cette nouvelle procédure permettrait également d’éviter que certains pilotes rendent inutilement une position sur les conseils de leur équipe, alors même que leur manœuvre n’aurait finalement pas été considérée comme irrégulière par les commissaires sportifs.

Un tour pour donner l’instruction, un tour pour rendre la position

Le principe actuellement envisagé consisterait à imposer aux commissaires sportifs de communiquer une instruction claire concernant la restitution d’une position dans un délai maximal d’un tour après l’incident en question.

Le pilote concerné disposerait ensuite d’un tour supplémentaire pour se conformer à cette instruction et rendre la position à son adversaire.

Si l’avantage obtenu n’était pas restitué dans le délai imparti, une pénalité serait alors automatiquement déclenchée.

Les éventuelles mesures prises ultérieurement par le pilote pour tenter de rectifier la situation ne permettraient plus d’échapper à cette sanction, dès lors que le délai réglementaire aurait expiré.

Cette proposition permettrait ainsi de clarifier considérablement les procédures applicables à ce type d’incidents, aussi bien pour les pilotes et les équipes que pour les commissaires sportifs.

Elle offrirait notamment une réponse au problème des pilotes qui peuvent actuellement choisir de conserver une position obtenue irrégulièrement, quitte à recevoir une pénalité en temps dont ils espèrent compenser les effets grâce à leur avantage de rythme.

Plusieurs étapes réglementaires avant une éventuelle introduction

Afin de procéder aux modifications réglementaires nécessaires à l’introduction de cette nouvelle procédure, les commissaires sportifs doivent désormais organiser une réunion avec la FIA pour examiner les conclusions des discussions de jeudi soir.

La proposition pourrait ensuite être soumise au Comité consultatif sportif de la Formule 1 (SAC, Sporting Advisory Committee), dans le cas où son introduction passerait par une modification du Règlement Sportif de la discipline.

Si la voie était retenue, la proposition devrait ensuite être présentée à la Commission F1.

Dans le cas d’une modification réglementaire introduite en cours de saison, celle-ci nécessiterait l’obtention d’une majorité qualifiée au sein de la Commission F1, avant d’être soumise au Conseil Mondial du Sport Automobile pour ratification.

Une supermajorité pourrait introduire la mesure dès 2027. Sinon, une majorité simple reporterait cela à la saison 2028.

Si un consensus semble donc avoir été trouvé sur le principe de cette nouvelle procédure, son introduction effective et son calendrier restent soumis aux différentes étapes du processus réglementaire de la FIA.

Les pilotes souhaitent désormais davantage de clémence en cas de responsabilités partagées

Au-delà de cette potentielle évolution réglementaire concernant les avantages obtenus en dehors des limites de la piste, les échanges de jeudi soir ont également porté sur la sévérité des pénalités infligées aux pilotes lors des incidents de course.

Les pilotes souhaiteraient désormais voir les commissaires sportifs adopter une approche plus clémente lorsque les responsabilités sont partagées entre les différents protagonistes d’un accrochage.

Cette position constitue une évolution notable de leur état d’esprit par rapport à celui qui prévalait il y a douze mois, lorsque les pilotes auraient au contraire milité en faveur de sanctions plus sévères pour les incidents de course.

En revanche, les pilotes auraient exprimé un accord unanime concernant les directives de pilotage actuellement en vigueur en Formule 1.

Aucune demande de modification du statu quo n’aurait notamment été formulée concernant les dispositions permettant, dans les faits et sous certaines conditions, à un pilote de repousser un adversaire vers l’extérieur de la piste lors d’une bataille en virage.

Cette réunion organisée jeudi soir au Qatar intervient par ailleurs dans la foulée de l’annonce récente de la FIA concernant le lancement d’un processus de recrutement destiné à identifier et à former de nouveaux commissaires sportifs permanents, qui viendront compléter les effectifs mobilisés lors des week-ends de Grand Prix.