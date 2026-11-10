’Aucune simulation n’en est capable’ : la remontée de Verstappen a défié tous les scénarios

Le Grand Prix du Brésil a été une superbe course pour Red Bull Racing, Max Verstappen réalisant une remontée de la 21e place sur la grille jusqu’à la deuxième position à l’arrivée, tandis qu’Isack Hadjar l’a rejoint sur le podium avec une belle troisième place. Ce n’était pas la première fois que le quadruple champion du monde se retrouvait en fond de grille à Interlagos, ayant débuté 17e et 19e lors des deux dernières éditions.

Ce qui a rendu la progression de Verstappen à travers le peloton si impressionnante, c’est que l’intéressé lui-même avait prévenu qu’avec les voitures de 2026, dépasser ne serait pas aussi facile qu’il l’avait précédemment vécu à Interlagos.

Malgré des voitures moins efficaces pour dépasser, il a profité de conditions humides qui gommaient certains défauts et a maîtrisé parfaitement son sujet. Le directeur, Laurent Mekies, a confirmé que le Néerlandais avait surpassé les attentes de Red Bull avant la course, et qu’aucun scénario n’avait prédit une telle remontée.

"Comme toujours, je pense qu’aucune simulation au monde ne prédirait que vous passiez de la 21e à la 2e place, ou que vous gagniez 14 positions en cinq tours. Aucune simulation n’est capable de faire cela. Il bat donc la simulation sur une base régulière !" a déclaré Mekies.

La déception évidente résidait dans le fait que Verstappen ait dû s’élancer depuis le fond de la grille, une chose qui n’était pas prévue à l’approche du week-end.

"C’est frustrant, bien sûr, parce que le rythme semblait bon le vendredi et aussi le samedi matin, et à certains égards en Q1 lorsque nous l’avons laissé se qualifier. Mais cela fait partie du jeu."

"C’est facile d’oublier que c’est la première année avec ce groupe motopropulseur, et les gars ont fait un travail extraordinaire. Nous prenons la première pénalité avec Max ce week-end, et c’est comme ça. Ce n’était pas prévu. Nous avons eu un petit problème le vendredi qui nous a obligés à le faire."

De manière intrigante, Mekies a reconnu qu’il n’était pas garanti que Verstappen aurait pu battre le vainqueur Lando Norris, même s’il était parti depuis les premières positions, compte tenu des rythmes de chacun.

"Bravo à Lando et à McLaren. Je pense qu’ils étaient globalement un peu plus rapides que nous en course. Je pense aussi que même en partant deuxième, par exemple, je pense qu’au rythme, Lando était quoi qu’il en soit un peu plus rapide que nous."

"Donc c’est une autre histoire, bien sûr, si vous partez deuxième, parce que vous avez toute la prise de risque des premiers tours, sur laquelle Max est incroyable. Mais je pense qu me ils étaient un peu plus rapides que nous."

Mekies n’a pas pu expliquer précisément les raisons à cela : "Est-ce la dégradation ? Est-ce le rythme pur ? Manifestement, ils ont encore apporté une bonne dose d’évolutions ce week-end. Ou est-ce autre chose ?"

"Vous avez peut-être entendu Max être assez véhément sur l’équilibre de la voiture une fois que nous sommes passés aux pneus secs, et à partir de ce moment-là, il a été très, très mécontent de l’équilibre de la voiture, y compris lorsque nous sommes revenus aux intermédiaires tout à la fin."

"Nous devons donc analyser ce qui s’est passé là, quelle part cela représente en perte de temps, et si oui ou non cela aurait été suffisant pour se battre avec McLaren."

Dans sa remontée à travers le peloton, Verstappen a été aidé par Hadjar qui l’a laissé passer. Mekies explique qu’il y avait l’option de réinverser les positions plus tard, mais cela ne s’est pas produit.

"Je pense que nous l’aurions fait si les voitures étaient restées proches l’une de l’autre. Nous l’aurions fait, parce qu’Isack avait un très gros rythme et il est resté avec Max, comme vous l’avez vu après l’échange."

"Mais ensuite, au fil du déroulement de la course et avec le retour de la pluie, les voitures sont devenues très, très distancées, et cela n’aurait pas eu de sens. De plus, avec l’intensité accrue de la pluie à la fin, cela n’aurait eu aucun sens. Mais je dois dire que Max et Isack ont travaillé très, très solidement ensemble pour nous apporter ce résultat."

Hadjar a peut-être été déçu de ne pas avoir pu finir devant son coéquipier, mais Interlagos a néanmoins été une nouvelle prestation solide du Français, réalisant de bons progrès après avoir peiné à trouver le bon réglage plus tôt dans le week-end.

"Je pense qu’au bout du compte, si vous me demandez là tout de suite, je pense que c’est la meilleure course qu’il ait faite avec nous en termes de rythme pur, et c’est ce que nous regardons."

"Le rythme pur sur le sec, sur les intermédiaires, dans des conditions extrêmement difficiles, dans la manière intelligente dont il a couru. Il a fait beaucoup de très fortes courses cette année, mais je pense qu’il a encore haussé le niveau d’un cran."

"C’est donc ce que nous voulons continuer à voir. C’est ce qui nous a le plus impressionnés lorsque nous avons pris les décisions de le confirmer pour 2027, la manière dont il continue d’élever son niveau."

"Et nous espérions simplement lui fournir l’environnement lui permettant de continuer ainsi. Je pense qu’il l’a fait aujourd’hui en ce qui concerne la course, et dans le contexte où il s’est construit tout au long du week-end."

Cette victoire de McLaren survenant une semaine seulement après un week-end qui avait vu Ferrari dominer et Max Verstappen gagner, et Mekies reconnait qu’il ne s’attendait pas à voir des équipes de pointe aussi proches si rapidement dans le cycle réglementaire.

"La convergence se produit probablement plus tôt que ce que nous pensions tous. J’imagine que c’est peut-être d’une certaine façon l’indication de réglementations assez restrictives. Cela étant dit, vous voyez des voitures avec des concepts visiblement différents, et vous voyez quatre équipes de pointe se battre, ce qui est probablement un excellent point pour le sport."

"Donc, voyons comment cela va se dérouler lors de la deuxième année. Mais il est juste de dire que se retrouver déjà dans la deuxième partie de 2026 dans une situation où vous arrivez sur un week-end de course et vous ne savez pas laquelle des quatre équipes de pointe va gagner la course, je pense que c’est formidable pour le sport."

"Et oui, nous avons maintenant le top 5 en qualifications séparé par deux dixièmes, et c’est une combinaison puissante entre la course aux développements et une exécution absolument parfaite si vous voulez gagner le dimanche."