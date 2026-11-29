Bernie Ecclestone n’a pas manqué de tourner en dérision la complexité des actuels moteurs hybrides de Formule 1 à l’occasion de sa traditionnelle carte de Noël. À 96 ans, l’ancien grand argentier de la discipline continue de suivre attentivement les évolutions du sport dont il a longtemps présidé aux destinées, et se réjouit de la perspective d’un retour à des motorisations plus simples. Son message fait notamment écho aux nombreuses critiques formulées cette saison concernant la gestion de l’énergie électrique, alors que la F1 prépare l’introduction de nouveaux moteurs V8 à partir de 2030.

Bernie Ecclestone perpétue chaque année une tradition bien connue des personnalités du paddock de la Formule 1, en adressant à ses amis et à de nombreux acteurs de la discipline une carte de Noël personnalisée (à voir sous l’article), généralement accompagnée d’un message provocateur ou sarcastique sur l’actualité du sport.

Pour cette édition 2026, le Britannique a choisi de s’attaquer aux groupes propulseurs hybrides introduits cette saison, dont la complexité et les contraintes liées à la gestion de l’énergie électrique ont suscité de nombreuses critiques.

"Comment propulser une F1 prochainement !" peut-on lire en guise d’introduction sur la carte de Noël d’Ecclestone, qui comporte deux illustrations humoristiques.

L’ancien patron de la Formule 1, vu pour la dernière fois dans le paddock lors du GP du Brésil au début du mois, livre ensuite une description particulièrement sarcastique de ce qu’est devenue la discipline à ses yeux avec l’introduction de la nouvelle réglementation moteur.

"Vous avez besoin d’un ordinateur et d’un opérateur, d’un comptable pour vérifier la quantité d’énergie que votre batterie utilise pendant la course, et d’un accès direct à l’usine pour écouter les instructions", indique la légende accompagnant la première des deux illustrations.

La solution privilégiée par Bernie Ecclestone est, sans surprise, beaucoup plus simple et repose sur un retour aux fondamentaux de la motorisation automobile.

"Propulsée par un moteur atmosphérique classique à plusieurs cylindres, utilisant le carburant de votre choix !"

Ecclestone se réjouit de la perspective du retour des V8

Le message de Bernie Ecclestone intervient alors que la Formule 1 prépare une nouvelle évolution majeure de sa réglementation moteur, avec un projet de retour aux V8 dès la saison 2030.

Les nombreuses critiques formulées depuis l’introduction des groupes propulseurs de 2026, notamment concernant les contraintes imposées aux pilotes en matière de gestion de l’énergie électrique, ont contribué à alimenter les discussions sur la nécessité de revenir à des motorisations plus simples.

Ecclestone estime que cette évolution permettrait non seulement de réduire les coûts supportés par les équipes, mais également de redonner satisfaction aux amateurs de Formule 1.

"Ce n’est pas un rêve de Noël", poursuit le Britannique sur sa carte.

"Bientôt une réalité, qui aidera les équipes à réduire leurs coûts et rendra de nouveau heureux les amateurs de F1."

"Espérons que nous avons raison !"

Le souhait exprimé par Ecclestone d’un retour à des moteurs atmosphériques va toutefois au-delà du seul principe de réintroduction des V8, les caractéristiques techniques définitives des futurs groupes propulseurs de 2030 restant à arrêter.

Marko salue un Ecclestone toujours en phase avec son époque

Les anciens pilotes de Formule 1 Gerhard Berger et Marc Surer ont particulièrement apprécié l’humour de cette nouvelle carte de Noël de Bernie Ecclestone, dont ils partagent également le message de fond.

Helmut Marko, l’ancien conseiller de Red Bull pour le sport automobile, s’est quant à lui montré particulièrement enthousiaste à la découverte du traditionnel message de fin d’année de son ami britannique.

"La carte de Noël est chaque année un moment fort", commente l’Autrichien.

"Ecclestone est toujours en phase avec son époque et trouve chaque année le ton juste avec son message."

Après avoir adressé cette nouvelle pique à la Formule 1 moderne et exprimé ses espoirs concernant l’avenir de la discipline, Bernie Ecclestone a néanmoins conclu sa carte par des vœux de fin d’année beaucoup plus traditionnels à l’intention de ses destinataires.

"Je vous souhaite la fin d’année que vous espérez et d’en profiter avec tous ceux qui vous sont chers."

"Bernie x"