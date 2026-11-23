Pirelli a apprécié une course intense à Las Vegas, mais le manufacturier a surtout noté que les pneus amenés dans le Nevada, les trois composés les plus tendres de la gamme, ont fait leur travail à la perfection, de la manière dont l’entreprise le souhaitait. Dario Marrafuschi, directeur motorsport de Pirelli, a expliqué les enjeux et les attentes envers les gommes, qui ont été plutôt satisfaites.

Max Verstappen a décroché sa 75e victoire en Formule 1, tandis que les deux McLaren ont complété le podium, avec Lando Norris deuxième et Oscar Piastri troisième. La course a été âprement disputée et a donné lieu à un très grand nombre de dépassements.

Le Grand Prix s’est déroulé avec des températures de piste d’environ 12 °C. Les trois pilotes sur le podium ont adopté la même stratégie pneumatique, prenant le départ en pneus tendres avant de passer aux mediums. Chacun a effectué son arrêt aux stands durant la période de voiture de sécurité au 19e tour.

À l’exception d’Isack Hadjar, Rafael Camara et Valtteri Bottas, tous les pilotes ont opté pour une stratégie à un seul arrêt. Kimi Antonelli, Liam Lawson et Oliver Bearman ont été les seuls pilotes sur la grille à s’élancer en pneus Médiums, tandis que tous les autres se sont alignés en pneus tendres, mais Antonelli a failli réussir à gagner avec la tactique inversée.

"Nous avons assisté à une course très intéressante, ponctuée de nombreux dépassements et marquée par un haut niveau de compétition" a déclaré Marrafuschi. "Les performances des gommes mediums et tendres ont été conformes à ce que nous avions déjà pu observer."

"Les deux types de pneus se sont montrés très constants sur la durée d’un relais, le C5 offrant un niveau d’adhérence supérieur. Autre élément attendu : une réduction du phénomène de graining par rapport à la veille. Les pneus sont restés en bon état, permettant aux pilotes de maintenir un rythme soutenu et d’exploiter pleinement le potentiel de leur monoplace."

"Les températures très basses ont rendu la gestion des pneumatiques plus délicate, notamment lors des neutralisations et des relances. Les pilotes ont toutefois bien maîtrisé cet aspect, limitant les erreurs au strict minimum."

"Les blocages de roues, bien que présents, ont eu un impact moindre que ce à quoi on aurait pu s’attendre dans de telles conditions. La neutralisation a légèrement avancé la fenêtre des arrêts aux stands, dont les écuries ont su tirer parti. Cela a confirmé, une fois de plus, qu’une stratégie à un seul arrêt était idéale, compte tenu du faible niveau de dégradation des pneumatiques."