Des pneus ’constants’ et pas de graining : Pirelli a apprécié son week-end à Las Vegas
Les gommes apportées ont fait leur office
Pirelli a apprécié une course intense à Las Vegas, mais le manufacturier a surtout noté que les pneus amenés dans le Nevada, les trois composés les plus tendres de la gamme, ont fait leur travail à la perfection, de la manière dont l’entreprise le souhaitait. Dario Marrafuschi, directeur motorsport de Pirelli, a expliqué les enjeux et les attentes envers les gommes, qui ont été plutôt satisfaites.
Max Verstappen a décroché sa 75e victoire en Formule 1, tandis que les deux McLaren ont complété le podium, avec Lando Norris deuxième et Oscar Piastri troisième. La course a été âprement disputée et a donné lieu à un très grand nombre de dépassements.
Le Grand Prix s’est déroulé avec des températures de piste d’environ 12 °C. Les trois pilotes sur le podium ont adopté la même stratégie pneumatique, prenant le départ en pneus tendres avant de passer aux mediums. Chacun a effectué son arrêt aux stands durant la période de voiture de sécurité au 19e tour.
À l’exception d’Isack Hadjar, Rafael Camara et Valtteri Bottas, tous les pilotes ont opté pour une stratégie à un seul arrêt. Kimi Antonelli, Liam Lawson et Oliver Bearman ont été les seuls pilotes sur la grille à s’élancer en pneus Médiums, tandis que tous les autres se sont alignés en pneus tendres, mais Antonelli a failli réussir à gagner avec la tactique inversée.
"Nous avons assisté à une course très intéressante, ponctuée de nombreux dépassements et marquée par un haut niveau de compétition" a déclaré Marrafuschi. "Les performances des gommes mediums et tendres ont été conformes à ce que nous avions déjà pu observer."
"Les deux types de pneus se sont montrés très constants sur la durée d’un relais, le C5 offrant un niveau d’adhérence supérieur. Autre élément attendu : une réduction du phénomène de graining par rapport à la veille. Les pneus sont restés en bon état, permettant aux pilotes de maintenir un rythme soutenu et d’exploiter pleinement le potentiel de leur monoplace."
"Les températures très basses ont rendu la gestion des pneumatiques plus délicate, notamment lors des neutralisations et des relances. Les pilotes ont toutefois bien maîtrisé cet aspect, limitant les erreurs au strict minimum."
"Les blocages de roues, bien que présents, ont eu un impact moindre que ce à quoi on aurait pu s’attendre dans de telles conditions. La neutralisation a légèrement avancé la fenêtre des arrêts aux stands, dont les écuries ont su tirer parti. Cela a confirmé, une fois de plus, qu’une stratégie à un seul arrêt était idéale, compte tenu du faible niveau de dégradation des pneumatiques."
Debriefing Twitch du GP de Las Vegas
Nous vous laissons le temps de digérer et de revoir ce Grand Prix de Las Vegas totalement fou : le debriefing aura lieu mardi soir à 20h30 sur le site et notre chaine Twitch.
Comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Vous appréciez nos actus ? Alors sélectionnez Nextgen-Auto.com comme source privilégiée sur Google, pour voir davantage de news F1 de ce site dans vos résultats d’actualités. Vous ne manquerez plus aucune information et serez parmi les premiers à lire nos interviews et analyses.
S’abonner est simple : il vous suffit de cliquer sur ce lien et de cocher les sources Nextgen-Auto.com.
Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com pour recevoir en temps réel les "breaking news" et quelques informations exclusives avant leur publication !
Nous suivre sur notre Profil Google afin que nos news vous soient présentées en priorité dans votre fil d’informations sur votre smartphone ! Il suffit de cliquer sur "Suivre sur Google".
Pirelli
- Des pneus ’constants’ et pas de graining : Pirelli a apprécié son week-end à Las Vegas
- Le GP du Qatar restera sous surveillance : Pirelli interdit les relais de plus de 27 tours
- Pirelli dévoile ses pneus pour les trois derniers Grands Prix F1 de 2026
- Pirelli va corriger les pneus pluie en 2027, leur principal problème réglé ?
- Sainz critique sévèrement les pneus pluie de Pirelli après le Brésil