La Formule 1 a pris ses quartiers au Qatar malgré les inquiétudes persistantes concernant la situation sécuritaire au Moyen-Orient, mais plusieurs diffuseurs et fournisseurs de la discipline ont préféré limiter, voire supprimer, leur présence sur place. Des mesures de sécurité inhabituelles ont également été mises en œuvre sur le circuit de Losail, tandis que Carlos Sainz a révélé que les pilotes avaient été informés de l’existence d’un plan d’évacuation d’urgence. Si les organisateurs du Grand Prix du Qatar s’attendent toujours à accueillir un public nombreux dimanche, certains revendeurs de billets font état de nombreuses demandes d’annulation.

Malgré le maintien des deux dernières manches du championnat du monde de Formule 1 au Qatar et à Abu Dhabi, les tensions persistantes au Moyen-Orient ont conduit plusieurs acteurs de la discipline à revoir leur organisation pour cette fin de saison.

Plusieurs diffuseurs majeurs de la Formule 1, parmi lesquels Sky Deutschland en Allemagne, Canal+ en France et Globo au Brésil, assureront ainsi leur couverture du Grand Prix du Qatar sans leur présence habituelle sur le circuit de Losail.

Certains fournisseurs de la discipline, dont le fabricant de systèmes de freinage Brembo, auraient également réduit leurs effectifs présents sur place.

Des restrictions inhabituelles ont par ailleurs été imposées mercredi soir sur le circuit qatari. Les journalistes et les personnels accrédités ont reçu l’ordre de quitter le paddock et le centre des médias pour la nuit, afin de permettre ce que la FIA a présenté comme des contrôles de sécurité de routine.

Carlos Sainz a également révélé que les pilotes de Formule 1 avaient été informés des procédures d’évacuation d’urgence prévues en cas de problème. Le pilote Williams s’est toutefois montré surpris d’apprendre que les journalistes ne semblaient pas avoir été informés de l’existence de ces dispositions.

"Je pensais que vous étiez également inclus dans le plan d’évacuation", a réagi l’Espagnol face aux journalistes.

"On m’a dit qu’un tel plan existait et je m’attendais à ce que la presse soit également incluse. S’il se passe quelque chose, j’emmènerai avec moi tous ceux que je pourrai", a-t-il ajouté en plaisantant.

Indépendamment des préoccupations sécuritaires liées à la situation au Moyen-Orient, plusieurs figures importantes du paddock manquent également à l’appel en ce début de week-end au Qatar.

Fernando Alonso ne participait pas aux activités médiatiques du jeudi, le double champion du monde poursuivant son rétablissement après avoir contracté une infection virale lors du précédent Grand Prix. Son retour dans le paddock est prévu ce vendredi. Mais l’Espagnol ne participera pas à la première séance d’essais libres du Grand Prix du Qatar, puisqu’il était déjà prévu que le jeune pilote américain Jak Crawford prenne le volant de sa monoplace lors des EL1.

Du côté de Red Bull Racing, l’une des absences les plus remarquées concerne Gianpiero Lambiase, l’ingénieur de course historique de Max Verstappen, qui ne sera pas présent au Qatar pour "des raisons personnelles".

Tom Hart, qui se prépare déjà à reprendre définitivement cette fonction à partir de la saison 2027, assurera une nouvelle fois les communications radio avec le quadruple champion du monde durant ce week-end. Le retour de Lambiase est attendu lors de la finale de la saison à Abu Dhabi.

Les organisateurs s’attendent à faire le plein malgré les demandes d’annulation

En dépit des tensions régionales et des inquiétudes qu’elles suscitent auprès d’une partie des personnes amenées à se déplacer au Qatar, les organisateurs du Grand Prix restent particulièrement optimistes concernant la fréquentation du circuit de Losail.

Abdulrahman Al-Mannai, le président du circuit, s’attend notamment à ce que les tribunes affichent complet dimanche pour l’avant-dernière manche du championnat 2026 de Formule 1.

"Nous nous attendons à faire le plein dimanche. Nous avons vendu la plupart des places en tribunes", a-t-il déclaré.

Cet optimisme n’est toutefois pas nécessairement partagé par tous les professionnels chargés de commercialiser les billets pour le Grand Prix du Qatar.

Daniel de Roover, un revendeur néerlandais de billets, a ainsi expliqué au média NOS qu’un grand nombre de ses clients cherchaient ces derniers jours à annuler leur déplacement, dans un contexte d’incertitude concernant la situation sécuritaire dans la région.

"La majorité ne souhaitait pas voyager", a-t-il indiqué, remettant en question la perspective de voir l’ensemble des tribunes de Losail afficher complet dimanche.

Selon lui, les principales tribunes du circuit devraient effectivement accueillir de nombreux spectateurs, mais la situation pourrait être sensiblement différente dans d’autres secteurs du tracé qatari.

"Les tribunes principales seront bien remplies, mais à d’autres endroits le long du circuit, vous verrez des tribunes vides."