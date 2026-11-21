Le Grand Prix du Qatar sera de nouveau soumis à une limitation du nombre de tours pouvant être parcourus avec un même train de pneus. Pirelli a confirmé que les pilotes ne pourront pas dépasser 27 tours par train sur le circuit de Losail, une mesure destinée à prévenir les risques de défaillance liés à l’usure particulièrement importante des pneumatiques avant. Trois ans après les restrictions exceptionnelles imposées en 2023, le manufacturier italien entend ainsi obliger les équipes à effectuer au moins deux arrêts au stand, même si les performances des pneus pourraient leur permettre de prolonger davantage leurs relais.

Le circuit international de Losail continue de représenter l’un des défis les plus exigeants du calendrier de Formule 1 pour les pneumatiques. Ses nombreux virages rapides et les importantes charges latérales qu’ils imposent aux voitures provoquent une usure particulièrement sévère, notamment sur les pneus avant.

Pour l’édition 2026 du Grand Prix du Qatar, Pirelli a donc décidé de réintroduire une limitation du nombre de tours autorisés avec un même train de pneus. Chaque ensemble pourra être utilisé pendant un maximum de 27 tours, toutes séances confondues.

Cette décision rappelle les mesures exceptionnelles adoptées lors du Grand Prix du Qatar 2023, lorsque la FIA avait imposé une limite de 18 tours par train après la découverte de problèmes inquiétants sur les pneumatiques.

À l’époque, les analyses réalisées après les essais du vendredi avaient révélé une séparation interne entre le mélange de gomme recouvrant le flanc et les câbles constituant la carcasse.

Ce phénomène avait été attribué aux contacts répétés, à haute vitesse, entre les flancs des pneus et les vibreurs pyramidaux de 50 millimètres présents sur le circuit de Losail.

Pirelli et la FIA avaient alors averti que la poursuite de l’utilisation de ces pneumatiques pouvait entraîner un dégonflage soudain et dangereux.

La limitation à 18 tours avait contraint tous les pilotes à effectuer au moins trois arrêts pour couvrir les 57 tours de la course.

Une limite de 27 tours après les analyses de Pirelli

Trois ans plus tard, les préoccupations concernent toujours la résistance des pneumatiques face aux contraintes imposées par le tracé qatari, même si la restriction retenue est désormais moins sévère.

Interrogé sur la reconduction de cette mesure, Simone Berra, responsable chez Pirelli, a confirmé que la limite serait fixée à 27 tours, soit deux de plus que le seuil initialement envisagé.

"Nous appliquons la même limitation sur le plan réglementaire, mais le nombre de tours sera de 27, et non de 25. Nous l’avons augmenté de deux tours. Nos essais en laboratoire ont montré que cette valeur était, disons, acceptable, sans risque particulier."

Cette marge supplémentaire ne signifie toutefois pas que le problème d’usure ait disparu. Selon les données recueillies par le manufacturier, les pneus avant peuvent atteindre leur limite d’usure après seulement 25 ou 26 tours en moyenne.

"Mais nous savons que le problème au Qatar est que nous avons une usure localisée très importante, particulièrement à l’avant, avec un taux d’usure de 100 % facilement atteint après 25 ou 26 tours en moyenne."

Le principal danger identifié par Pirelli ne réside pas uniquement dans la dégradation des performances.

Lorsque la gomme de la bande de roulement est entièrement consommée, la structure interne du pneumatique n’est plus suffisamment protégée contre les contraintes mécaniques et thermiques.

Or, le circuit de Losail soumet les pneus à des efforts latéraux particulièrement élevés, auxquels s’ajoutent des températures importantes au niveau de la carcasse.

Berra explique que cette combinaison peut progressivement compromettre l’intégrité du pneumatique.

"Cela génère des contraintes plus importantes sur le pneu, parce que vous n’avez plus la gomme de la bande de roulement pour protéger la structure. Vous avez alors des charges élevées, de fortes charges latérales, ainsi que des températures importantes, notamment au niveau de la carcasse."

"Ce sont donc les facteurs qui influencent le plus la résistance structurelle du pneu."

Contrairement à une dégradation classique, qui se traduit par une perte progressive de performance et incite naturellement les équipes à changer de pneus, cette usure peut devenir dangereuse sans provoquer de ralentissement suffisamment marqué.

C’est précisément pour éviter que les pilotes prolongent leurs relais au-delà du seuil de sécurité que Pirelli a choisi de maintenir une limitation réglementaire.

Deux arrêts obligatoires pour éviter tout risque

Avec un maximum de 27 tours autorisés par train, les pilotes devront effectuer au moins deux arrêts au stand pour parcourir les 57 tours du Grand Prix du Qatar.

Cette contrainte doit empêcher les équipes de chercher à prolonger excessivement leurs relais, notamment lorsqu’elles constatent que les chronos restent compétitifs malgré une usure avancée.

"Nous allons conserver la même limitation du nombre de tours, simplement pour imposer deux arrêts et éviter tout risque de rouler pendant plusieurs tours sur la sous-couche de gomme, ce qui pourrait générer des problèmes d’intégrité structurelle", explique Berra.

Le manufacturier souligne que les équipes sont parfaitement capables de gérer les performances des pneus avant sur de longs relais. Le problème est justement que cette gestion peut masquer l’approche d’une limite structurelle dangereuse.

"Nous savons que lorsque vous atteignez 100 % d’usure à l’avant, cela ne provoque pas réellement une forte dégradation des performances. Les équipes peuvent facilement gérer le train avant sur les longs relais, et elles ne s’arrêtent pas si elles ne constatent pas une baisse de performance suffisamment importante."

Un contrôle de chaque train de pneus pendant le week-end

Pour garantir le respect de cette restriction, Pirelli suivra précisément le nombre de tours effectués avec chaque train de pneumatiques au cours des différentes séances.

Le décompte ne concernera donc pas uniquement la course, mais l’ensemble du roulage réalisé pendant le week-end.

"Voilà donc la situation, et nous allons compter le nombre de tours pour chaque séance."

"Ce sera un peu plus facile, parce que ce n’est plus un week-end Sprint cette année, alors que c’était le cas l’année dernière."

"Même le décompte des tours sera donc plus simple pour nous. Nous examinerons le nombre de tours effectués et communiquerons le nombre de tours restants pour chaque train à la fin du roulage du samedi."