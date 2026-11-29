Cadillac F1 a terminé le Grand Prix du Qatar aux 18e et 19e places avec Sergio Pérez et Valtteri Bottas, au terme d’une course dont l’écurie américaine redoutait les caractéristiques particulièrement exigeantes pour sa monoplace. Malgré un manque de compétitivité qui ne lui a jamais permis de véritablement rivaliser avec les voitures qui la précédaient, Cadillac retient un élément positif de son passage à Losail : ses deux pilotes ont rallié l’arrivée pour la première fois depuis cinq courses, accumulant ainsi de précieuses données pour le développement de la monoplace de 2027.

Cadillac F1 s’attendait à vivre l’un de ses week-ends les plus difficiles de la saison au Qatar, compte tenu des caractéristiques du circuit de Losail, avec ses nombreux virages à haute vitesse et les importantes contraintes exercées sur les pneumatiques.

Valtteri Bottas et Sergio Pérez se sont élancés depuis les 21e et 22e places de la grille de départ, les deux pilotes étant néanmoins parvenus à gérer correctement la dégradation de leurs gommes dans le cadre de la limitation à 27 tours de chaque relais pneumatique imposée par Pirelli.

Les deux pilotes Cadillac ont effectué deux arrêts aux stands, dont le timing a notamment été déterminé en fonction des drapeaux bleus dans la deuxième partie de course, afin de leur permettre de bénéficier autant que possible d’une piste dégagée.

Dix-huitième à l’arrivée, Sergio Pérez se montre relativement satisfait du déroulement de sa course, estimant que Cadillac a pris les bonnes décisions stratégiques malgré un déficit de performance trop important pour espérer véritablement se battre avec ses adversaires.

"Tout le week-end a été très difficile pour nous, mais je pense que nous avons réussi à exécuter une stratégie solide avec de bonnes décisions, ce qui nous a placés dans une bonne position en course. Notre rythme était aussi bon qu’il pouvait l’être, mais nous étions tout simplement trop loin des voitures devant nous, comme nous nous y attendions", explique Pérez.

Le Mexicain préfère néanmoins retenir les enseignements recueillis au cours du week-end, durant lequel Cadillac a procédé à différentes modifications de réglages afin de tenter de mieux exploiter sa monoplace sur un circuit aussi exigeant que celui de Losail.

"Nous savions que ce circuit serait l’un des plus difficiles pour nous, mais j’ai réalisé une course propre, nous avons beaucoup appris et travaillé dur pour maîtriser les changements de réglages que nous avons effectués tout au long du week-end. Accumuler du kilométrage et des données lors de ce type de courses est vraiment important pour nous, donc cela a été un point positif."

Bottas confronté aux drapeaux bleus à presque chaque tour

Valtteri Bottas a quant à lui franchi la ligne d’arrivée en 19e position, après une course durant laquelle le Finlandais a notamment éprouvé des difficultés à trouver un rythme satisfaisant en raison des nombreux drapeaux bleus auxquels il a été confronté.

Le pilote Cadillac souligne toutefois que les conditions de piste se sont considérablement améliorées depuis les premières séances d’essais libres vendredi, permettant notamment aux pneumatiques de fonctionner dans de meilleures conditions que celles redoutées avant le départ.

La gestion des gommes n’a ainsi pas constitué le principal défi de Bottas durant le Grand Prix du Qatar, contrairement aux difficultés occasionnées par le trafic et l’air perturbé des monoplaces plus rapides.

"La piste s’est beaucoup améliorée depuis vendredi et les pneumatiques se comportaient beaucoup mieux, donc la gestion des pneus n’était pas le principal défi aujourd’hui. La première moitié de la course s’est plutôt bien passée, mais ensuite, j’ai dû composer avec les drapeaux bleus à presque chaque tour, et l’air perturbé ici rendait difficile le fait de trouver un rythme", explique Bottas.

Le Finlandais a également commis une erreur qui l’a conduit à sortir de la piste et lui a coûté un peu de temps, avant de consacrer l’essentiel de sa deuxième moitié de course à laisser passer les pilotes qui lui prenaient un tour.

"J’ai commis une erreur et je suis sorti de la piste, ce qui m’a coûté un peu de temps, mais autrement, la deuxième moitié de course a principalement consisté à gérer les drapeaux bleus. Au bout du compte, nous avons dû nous adapter aux circonstances et gérer notre course en conséquence."

Cadillac F1 retrouve ses deux monoplaces à l’arrivée après cinq courses

Marcin Budkowski, le directeur de Cadillac F1, reconnaît que les positions finales de Sergio Pérez et Valtteri Bottas reflètent les difficultés attendues par son équipe sur un circuit dont les caractéristiques sont particulièrement défavorables à sa monoplace.

Le Polonais se montre néanmoins satisfait de la manière dont ses pilotes ont géré leurs pneumatiques, ainsi que des décisions prises par les stratèges de l’écurie américaine tout au long de la course.

Cadillac avait notamment choisi de différencier les stratégies de ses deux pilotes afin de maximiser ses chances de profiter d’éventuels rebondissements, notamment en cas de déploiement de la voiture de sécurité, comme cela avait été le cas lors de précédentes éditions du Grand Prix du Qatar.

Cette opportunité ne s’est finalement pas présentée, l’épreuve de cette année n’ayant pas donné lieu à l’intervention d’une voiture de sécurité physique.

"Nous savions que cette épreuve constituerait un défi difficile pour notre monoplace en raison de ses caractéristiques à haute vitesse, et cela s’est reflété aujourd’hui dans nos positions à l’arrivée. Cela dit, nous avons raisonnablement bien géré la dégradation des pneumatiques et pris de bonnes décisions."

"Nous avons différencié les stratégies des deux voitures pour maximiser nos chances de profiter d’éventuels rebondissements en course, mais l’épreuve de cette année n’a pas donné lieu à des interventions de la voiture de sécurité comme lors des éditions précédentes", explique Budkowski.

Le principal motif de satisfaction pour Cadillac réside toutefois dans le fait d’avoir réussi à amener ses deux monoplaces jusqu’au drapeau à damier pour la première fois depuis cinq courses, après une succession d’abandons lors des dernières épreuves du championnat.

Le kilométrage accumulé et les données recueillies sur un circuit aux caractéristiques aussi particulières que celles de Losail devraient également contribuer au travail de développement de Cadillac en prévision de sa deuxième saison en Formule 1.

L’écurie américaine va désormais effectuer le court déplacement à travers le Golfe jusqu’à Abu Dhabi, dernière étape de cette série de trois Grands Prix consécutifs, mais également une échéance symbolique puisqu’elle marquera la conclusion de sa première saison dans la discipline.

"Les deux pilotes ont réalisé des courses propres et il y a beaucoup d’informations que nous pouvons retenir pour la suite. Nous retiendrons également comme un point très positif le fait que les deux voitures aient rallié l’arrivée après une récente série d’abandons."

"Nous passons maintenant à la dernière course de la saison à Abu Dhabi, avec l’objectif de terminer notre première année sur une bonne note."