Vasseur explique l’ampleur des ’difficultés’ de Ferrari avec les pneus

Ferrari espérait rebondir au Brésil après une victoire manquée au Mexique, mais l’équipe a connu une nouvelle désillusion, avec six points inscrits grâce aux huitième et neuvième places de Charles Leclerc et Lewis Hamilton à Interlagos. L’équipe a terminé très loin des positions espérées, notamment parce que la SF-26 a été incapable de faire fonctionner ses pneus en début de course, et dans des conditions délicates.

Les deux pilotes abordaient le week-end en sachant qu’ils écoperaient de 10 places de pénalité sur la grille pour l’utilisation de nouveaux éléments de groupe motopropulseur, puis la tâche s’est encore compliquée pour Hamilton lorsqu’un problème avec son nouveau moteur lors des EL3 qui l’a renvoyé en fond de grille.

Après un départ phénoménal qui l’a vu gagner 11 places, il a vite été en difficulté, luttant pour maintenir ses pneus intermédiaires dans la bonne fenêtre, tandis que Leclerc rencontrait des problèmes similaires et ne progressait guère dans le classement.

La situation a été meilleure en pneus slicks et en fin de course en pneus intermédiaires, mais le mal était fait. Le directeur d’écurie Fred Vasseur a confirmé que les pneumatiques avaient conditionné le dimanche de Ferrari.

"Je ne veux pas entrer dans les détails techniques" a déclaré le Français. "Mais c’est très clairement une question de température de pneus, et dans certaines phases de la course ou certaines conditions, nous sommes davantage en difficulté."

"Et oui, il y avait un écart énorme entre le début du relais de Charles en tendres et les derniers tours, où il était presque aussi rapide que les pilotes équipés de pneus neufs. Comme d’habitude, quand vous avez un problème avec les pneus, l’effet ou l’impact est toujours beaucoup plus important que la caractéristique de la voiture ou l’évolution que vous apportez."

"Vous pouvez apporter une évolution lors d’un week-end, si vous n’êtes pas au bon endroit avec les pneus, vous n’êtes nulle part, parce que l’ampleur de cela représente un demi-seconde, alors que la plupart des évolutions ou des caractéristiques de la piste se comptent en dixièmes."

Mais le Français assure que tout n’est pas à jeter dans la prestation de l’équipe, notamment la performance intrinsèque à certains moments, malgré un vendredi difficile : "Ce week-end, je pense que nous avons été capables d’être dans le rythme à certaines occasions, et à d’autres nous en étions très loin."

"Ensuite, il y a un autre problème : partir du fond de grille avec la pénalité, et le fait que nous soyons toujours en difficulté en termes de vitesse de pointe. Quand vous n’avez qu’une seule trajectoire sèche, c’est ultra difficile, et nous sommes restés bloqués derrière."

Vasseur a reconnu que l’équipe avait toujours été en retrait à cause des pénalités que les pilotes devaient prendre, qui ont forcé le team à revoir les plans pour la manière de préparer le week-end.

"Le vendredi, nous le savions, et quand vous devez prendre la pénalité, l’approche du week-end est un peu différente. Le vendredi, nous avons galéré. Le samedi était bien meilleur, dans les deux conditions."

"Mais je pense que c’est une accumulation entre le problème de vitesse de pointe, le besoin de faire monter les pneus en température, le fait d’être à l’arrière et de peiner. Et ensuite, nous essayons de trouver un raccourci sur la stratégie, et ainsi de suite."

Hamilton a été très pressant pour passer en pneus slicks, mais il a essuyé plusieurs refus de la part de son ingénieur. Mais au moment où l’équipe l’a appelé au stand, c’était encore un peu tôt selon Vasseur.

"Si vous regardez, Alonso était plus rapide au tour suivant avec les intermédiaires. Je pense que nous avons anticipé lorsque nous avons fait rentrer Lewis au stand, c’était pour être agressifs, et peut-être un peu trop."

Le Brésil a vu Mercedes décrocher le championnat des constructeurs 2026, laissant Ferrari à une distante deuxième place. L’attente du premier titre pour Maranello depuis 2008 se poursuit mais le Français salue ses rivaux.

"Je pense que tout le monde sur la grille veut gagner, veut se battre. Et nous sommes tous des compétiteurs, et nous voulons tous gagner. Quand vous commencez le championnat, vous avez cet objectif."

"Désormais, nous savions dès le début que ce serait difficile pour nous, nous l’avons compris dès la première ligne droite, et je pense que l’équipe a fait du bon travail pour continuer à pousser afin de développer le moteur."

"Je pense que du côté du châssis, sur l’aspect limité par l’adhérence, nous sommes plus que performants. Mais oui, c’est certain, félicitations à Mercedes, et à l’année prochaine !"