Les consignes d’équipe ont de nouveau fait parler chez Ferrari lors du Grand Prix du Qatar, où Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont terminé respectivement sixième et septième, permettant à la Scuderia de sécuriser la deuxième place du championnat des constructeurs. Le Monégasque s’est interrogé à la radio sur le respect des accords conclus avant la course, tandis que son équipier a répondu sans détour aux questions concernant leur affrontement en début d’épreuve. Si les deux pilotes approuvent finalement la décision de Ferrari de figer les positions, leurs déclarations laissent subsister quelques interrogations sur le déroulement de la première partie de course.

Charles Leclerc s’est retrouvé sous la menace de Lewis Hamilton dès les premiers instants du Grand Prix du Qatar, après avoir élargi sa trajectoire au premier virage. Un arrêt aux stands lent a également contribué à compromettre la course du Monégasque face à son équipier.

Alors que Leclerc se retrouvait bloqué derrière Hamilton, Ferrari lui a initialement demandé de conserver sa position, avant de lui communiquer le message radio "overtake activé".

La réponse du Monégasque n’est pas passée inaperçue, celui-ci ayant immédiatement fait référence aux discussions organisées entre les deux pilotes et les responsables de la Scuderia avant le départ du Grand Prix.

"Oui. Faites-moi savoir si ce dont nous avons convenu avant la course n’est... euh... plus d’actualité", a réagi Leclerc à la radio.

Interrogé sur cet échange après avoir terminé sixième, avec seulement 0"483 d’avance sur son équipier, Lewis Hamilton a expliqué que les circonstances du départ lui avaient simplement offert une opportunité de prendre l’avantage sur Leclerc, indépendamment du plan établi par Ferrari avant la course.

Le septuple champion du monde estime qu’aucun accord préalable ne lui imposait de lever le pied dans une telle situation.

"Il est sorti de la piste au virage 1. J’ai pris une bonne sortie du virage 1 et je suis passé par l’extérieur. Il n’y avait aucun plan stipulant que je devais lever le pied lorsqu’il sortait de la piste, donc ce n’est pas mon problème. Ensuite, durant la course, nous avons suivi le plan jusqu’aux arrêts aux stands", explique Hamilton.

Hamilton défend la décision de Ferrari de figer les positions

Alors que Charles Leclerc avait été aperçu en train de faire quelques écarts derrière la monoplace de Lewis Hamilton dans les derniers instants du Grand Prix, le Britannique a été interrogé sur la manière dont Ferrari avait géré la situation et sur sa préférence concernant l’application des consignes d’équipe.

Hamilton estime que l’objectif prioritaire de la Scuderia au Qatar était de sécuriser définitivement sa deuxième place au championnat des constructeurs, indépendamment de l’ordre dans lequel ses deux pilotes franchiraient la ligne d’arrivée.

Le septuple champion du monde a également rappelé les conséquences de leur affrontement lors du précédent Grand Prix à Las Vegas, estimant que Ferrari n’avait absolument aucun intérêt à prendre le risque de voir un tel scénario se reproduire à Losail.

"Eh bien, je pense que le seul objectif ce week-end était que nous avions besoin de ces points. Cela ne fait vraiment aucune différence si Charles est devant, si Charles est sixième et que je suis septième, tant que nous terminons sixième et septième et que nous conservons ces points pour le championnat des constructeurs. Lors de la dernière course, lorsque nous nous sommes affrontés, cela ne s’est pas très bien terminé, alors pourquoi prendre ce risque aujourd’hui ?"

Le Britannique espère toutefois que la sécurisation de la deuxième place du championnat des constructeurs permettra à Ferrari de laisser davantage de liberté à ses pilotes lors de la finale de la saison à Abu Dhabi.

"Je pense donc qu’en tant qu’équipe, c’est probablement la décision la plus intelligente. Je veux dire, j’adore me battre en piste, mais à ce stade, nous essayons de sécuriser cette position. Les gars devant nous sont vraiment très performants en ce moment et nous reprennent beaucoup de points, donc il n’y avait absolument aucune nécessité de le faire à ce stade."

"Nous ne nous battons pour aucune position particulière au championnat, il valait donc simplement mieux ramener les points à la maison. Mais j’espère que la semaine prochaine, maintenant que nous avons atteint cet objectif, nous pourrons peut-être recommencer à nous battre davantage en piste."

Leclerc surpris par la première partie de course : "J’ai fait ma part"

Charles Leclerc a quant à lui assuré que la décision de Ferrari de figer les positions en fin de course ne constituait pas une surprise, dans la mesure où les deux pilotes avaient reçu des instructions très claires avant le départ du Grand Prix du Qatar.

Le Monégasque a toutefois laissé entendre que le déroulement de la première partie de course l’avait davantage surpris, sans vouloir préciser dans quelle mesure les événements survenus en piste avaient correspondu aux accords conclus au préalable.

"Au bout du compte, les instructions que nous avions reçues avant la course étaient très claires. Donc cela n’a pas été une surprise. Peut-être que la première partie de la course a été un peu plus surprenante, mais j’ai fait ma part et j’en suis satisfait", explique Leclerc.

Si le pilote Ferrari avait demandé des éclaircissements à son équipe concernant la possibilité d’attaquer Lewis Hamilton dans les derniers tours de l’épreuve, il n’a pas souhaité revenir en détail sur la teneur de ses messages radio après le drapeau à damier.

"Je ne peux pas entrer dans les détails, mais il n’y avait rien de particulier comme consigne concernant le premier tour."

Relancé plus précisément sur son message radio concernant une éventuelle modification du plan établi avant la course, Charles Leclerc a une nouvelle fois refusé de dévoiler la nature exacte des accords conclus entre les deux pilotes et Ferrari.

"Je ne vais pas entrer dans les détails, vraiment. Je pense qu’au bout du compte, nous avons bien travaillé à la fin, nous avons figé les positions, ce qui était la bonne chose à faire pour ne prendre aucun risque pour l’équipe."

Alors qu’en pense le patron ? Frédéric Vasseur a laissé transparaître une frustration croissante face aux questions incessantes concernant la relation entre ses deux pilotes.

"Vous ne vous focalisez que là-dessus. Après la course, on m’a posé 20 questions qui ne portaient que sur ce qui ne s’est pas produit aujourd’hui. Je suis sérieux. Vous vous demandez vraiment comment il est possible que rien ne se soit passé aujourd’hui ?"

Vasseur a également reconnu avoir été ferme avec ses deux pilotes à la suite des événements du week-end précédent, tout en saluant leur approche au Qatar.

"Je pense qu’ils ont bien agi aujourd’hui. L’objectif était de ramener la voiture à bon port, de marquer des points, de décrocher au moins la deuxième place et de pouvoir aborder Abu Dhabi l’esprit serein, en se concentrant sur la performance plutôt que sur les points. C’est un bon état d’esprit. Et je ne peux rien leur reprocher concernant leur prestation d’aujourd’hui. C’était une exécution parfaite."

Leclerc veut comprendre le regain de performance inattendu de Ferrari en fin de course

Charles Leclerc a également relativisé sa frustration concernant les circonstances dans lesquelles s’est déroulé son Grand Prix du Qatar.

Il a regretté d’avoir perdu du temps lors d’un arrêt aux stands particulièrement lent, ainsi que le timing peu favorable de la période de voiture de sécurité virtuelle.

Malgré ces circonstances, le pilote Ferrari considère que la deuxième place acquise au championnat des constructeurs constitue un résultat relativement satisfaisant au regard des nombreuses critiques dont l’écurie italienne a fait l’objet tout au long de la saison 2026.

"Nous avons eu un arrêt aux stands lent. Le timing de la VSC n’était pas génial, mais au bout du compte, nous décrochons la deuxième place du championnat des constructeurs, ce qui, compte tenu de tout ce qui a été dit autour de l’équipe durant toute l’année, n’est pas un mauvais résultat."

"Bien sûr, nous voulons nous battre avec Mercedes pour le titre et nous en sommes encore assez loin, donc nous avons beaucoup de travail à accomplir. Mais je suis très heureux pour l’équipe d’avoir décroché cette deuxième place, afin que nous puissions aller à Abu Dhabi et attaquer à fond."

Le Monégasque estime que Ferrari a réalisé un travail important en matière de stratégie cette saison et que les décisions prises par l’écurie italienne lui ont plus souvent été favorables que défavorables, même si certaines courses peuvent parfois ne pas se dérouler comme prévu.

"Au bout du compte, l’équipe a fait un gros travail dans ce domaine et les choses ont plus souvent tourné en notre faveur que l’inverse, donc cela peut arriver de connaître quelques courses où les choses se passent un peu moins bien."

Compte tenu du manque de compétitivité de Ferrari à Losail, Charles Leclerc estime par ailleurs que les circonstances de course ne lui ont probablement pas coûté un résultat beaucoup plus important.

Le pilote monégasque a toutefois été surpris par le niveau de performance affiché par sa SF-26 durant son dernier relais, un élément que les ingénieurs de Maranello devront analyser pour comprendre pourquoi la monoplace s’est révélée nettement plus compétitive dans cette dernière partie de course.

"Pour être honnête, lors d’une course où nous ne jouions rien de particulier, nous n’avions pas vraiment le rythme pour nous battre avec les gars devant, à l’exception du dernier relais, qui a été étonnamment bon. En fait, nous devons analyser cela parce que nous étions très performants à ce moment-là. Mais avant cela, nous n’avions pas beaucoup d’espoir, donc je ne pense pas que nous ayons perdu grand-chose avec tout cela."