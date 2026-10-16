Honda F1 aurait tiré la sonnette d’alarme en interne sur son moteur 2027

Honda traverse une période de changements importants dans son organisation dédiée à la Formule 1, alors que le motoriste japonais cherche à réduire son retard sur la concurrence. Pour Yasuaki Asaki, ancien responsable du programme moteur de Honda en F1, ces remaniements pourraient traduire une inquiétude grandissante au sein du constructeur : le rythme actuel de développement serait insuffisant pour espérer rattraper Mercedes, Ferrari et Red Bull. L’ingénieur japonais estime que Honda pourrait déjà avoir identifié les limites de sa trajectoire technique pour 2027 et prévient que la saison 2028 constituera une échéance déterminante.

Honda a récemment annoncé deux changements majeurs dans la direction de ses activités liées à la Formule 1, sur fond de développement de ses futures unités de puissance.

Depuis le 1er octobre, Yoichiro Fukao a remplacé Tetsushi Kakuda à la tête du développement des moteurs de F1 du constructeur japonais.

Un deuxième changement interviendra le 1er janvier prochain, lorsque Keiichi Yasuda succédera à Koji Watanabe à la présidence de Honda Racing Corporation (HRC), la structure chargée des activités sportives du constructeur.

Ces deux nominations interviennent à un moment important pour Honda, qui doit poursuivre le développement de son unité de puissance tout en préparant les évolutions destinées aux prochaines saisons.

Pour Yasuaki Asaki, qui a lui-même dirigé le programme moteur de Honda en Formule 1, cette réorganisation pourrait être directement liée aux performances techniques attendues des futurs moteurs.

Interrogé par la publication japonaise Sportiva, Asaki a avancé une hypothèse concernant les raisons du remplacement de Tetsushi Kakuda.

Selon lui, Honda pourrait désormais disposer de suffisamment de données sur son unité de puissance prévue pour 2027 pour constater que les progrès attendus ne permettront pas de combler l’écart avec les motoristes concurrents.

L’ancien responsable prend toutefois soin de préciser qu’il s’agit de sa propre interprétation et non d’une explication officielle du constructeur.

"À partir de maintenant, ce n’est que ma propre supposition, mais alors que nous commençons à avoir une idée de ce à quoi ressemblera l’unité de puissance de 2027, Honda n’a-t-il pas conclu qu’à ce rythme de développement, nous ne rattraperons jamais nos rivaux ?"

"Je pense que c’est pour cette raison que la décision a été prise de remplacer la personne chargée du développement de l’unité de puissance."

Honda cherche bien non seulement à accélérer ses travaux mais également à revoir la manière dont son programme technique est piloté. L’objectif est de retrouver une dynamique de progression suffisamment importante pour réduire l’écart avec les autres motoristes engagés dans la nouvelle génération de Formule 1.

Pour Asaki, la difficulté principale réside dans le fait que Honda développe son moteur de manière isolée, avec une seule équipe. En parallèle, Mercedes, Ferrari et Red Bull poursuivent eux aussi leurs propres programmes d’amélioration, ce qui signifie qu’un gain de performance ne garantit pas nécessairement une réduction du retard.

Honda doit donc parvenir à progresser plus rapidement que ses concurrents pour espérer inverser la tendance.

"Dans le même temps, nous pourrions recevoir des rapports indiquant, par exemple : ’Ferrari augmente encore sa puissance et, avec notre plan actuel, l’écart ne se réduira pas la saison prochaine. Mercedes gagne également en puissance’. Le plan de développement devra donc être réajusté."

Même si les évolutions prévues pour 2027 apportent des gains mesurables, elles pourraient se révéler insuffisantes si les autres motoristes progressent au même rythme, voire plus rapidement.

Au-delà des changements organisationnels, Asaki estime que Honda approche d’une période déterminante pour l’avenir de son programme de Formule 1.

"Je pense que la saison 2028 sera le moment critique pour Honda en Formule 1," insiste-t-il.

"Il ne reste plus beaucoup de temps."