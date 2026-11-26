Racing Bulls semble avoir assuré la cinquième place du championnat des constructeurs malgré ls 18 points marqués par Alpine F1 au GP de Las Vegas, et Liam Lawson est satisfait de son bilan personnel avant le Grand Prix du Qatar, lui qui a un bilan personnel très impressionnant. Il a enfin été confirmé par l’équipe pour 2027 avant Las Vegas, et c’est avec l’esprit plus libre et un bilan qu’il n’a plus besoin de défendre qu’il arrive à Losail.

Le Néo-Zélandais occupe la place de meilleur des autres, en neuvième position du classement, avec une cinquième place comme meilleur résultat cette saison et quelques bons résultats, même s’il juge que son point fort a été la régularité.

"Ça a été une bonne année dans l’ensemble, nous avons fait de gros progrès depuis le début de l’année et je pense que notre régularité tout au long de l’année a probablement été l’aspect le plus prometteur, ainsi que le nombre de courses où nous avons marqué des points et où nous avons vraiment tout maximisé" a déclaré Lawson.

"Ça a été bien, très heureux, fier de toute l’équipe pour tous ses efforts et évidemment enthousiaste pour l’année prochaine. Techniquement, je n’ai pas terminé ma deuxième saison en F1 et je n’ai pas non plus fait une saison complète dans la même voiture."

En effet, il a remplacé Daniel Ricciardo, blessé, pour une poignée de courses en 2023, avant de finir la saison à la place de l’Australien en 2024. En 2025, il a préparé la saison chez Red Bull avant d’être rétrogradé au bout de deux courses seulement, et cette année, il a fait trois courses chez Red Bull pour remplacer Isack Hadjar.

"On dirait peut-être que j’ai toute cette expérience, mais je pense que mon entrée en F1 a été très particulière et c’est comme ça. C’est sûr que cette année, j’ai réalisé une très belle année et dans l’ensemble, l’expérience aide. Avoir une deuxième saison a fait une grande différence, ce qui vient naturellement. Je ne dirais pas que je me sens comme un vétéran de ce sport."

Lindblad doit digérer son accident de Las Vegas

Arvid Lindblad s’attend à ce que les équipes de pointe de la F1 creusent à nouveau l’écart lors du Grand Prix du Qatar, après avoir roulé au milieu des top teams pendant la première moitié de course à Las Vegas, jusqu’à un accident, ce qui l’avait surpris.

"Je ne m’attendais pas à ce que ce soit comme ça" a déclaré Lindblad. "J’avais le sentiment avant la course que cela allait ressembler un peu plus à une course de karting que d’habitude, mais je pense que c’était génial pour le sport. Je suis sûr que beaucoup de pilotes ont dit que ce n’était pas la course la plus naturelle et tout le reste."

"Il y a eu beaucoup de défauts avec cette unité de puissance, mais cela a plutôt bien fonctionné sur ce circuit parce que cela a rendu les aspirations très puissantes. Donc je pense que, pour moi, c’était plutôt cool. J’ai apprécié. Nous sommes de retour au Qatar, qui représente la norme, loin des équipes de pointe."

"Ce sera la norme, elles vont s’échapper en course, et c’est comme ça que cela va se passer. C’est comme ça que cela se passera à Abu Dhabi. C’est ce qu’il se passe sur un circuit normal. Las Vegas n’était pas un circuit normal, et c’était l’occasion de courir et de faire quelque chose de spécial."

Le Britannique est toutefois frustré de ne pas avoir pu aller chercher un bon résultat après une erreur derrière la voiture de sécurité, alors qu’il pensait être en mesure de rester dans le groupe de tête jusqu’à la fin.

"Je crois fermement qu’un top 5 était à portée de main. Ce n’est pas souvent que l’on a l’occasion de se battre pour la troisième, quatrième ou cinquième place dans une voiture de milieu de peloton lors de sa saison de rookie. Je pense que c’est ce qui me fait mal. Je me sens un peu mieux, j’ai essayé de ne pas trop y penser."

"Ce n’était pas un vol retour facile. C’était assez contrariant après coup honnêtement et je pense que j’ai essayé d’être sincère avec ce que j’ai dit après. J’ai essayé de ne pas trop y penser. Je pense que c’est quelque chose qui va faire mal un peu plus longtemps, j’essaie juste de me concentrer sur cette semaine maintenant."

Revenant sur le défi de cette fin de saison, il explique que les deux prochains circuits seront très différents : "Je pense que ce sera amusant, deux défis très différents que j’ai hâte de relever après Vegas. La course était très amusante mais le circuit était intéressant."

"J’ai hâte d’aborder ces deux-là, ce seront deux vrais circuits. Je pense que ce sera cool, ce sera rapide. Cela fait un moment que nous n’avons pas été sur un circuit aussi rapide. J’ai juste hâte de remonter dans la voiture."