Isack Hadjar aborde les deux dernières manches de la saison 2026 de Formule 1 avec la conviction que sa première victoire dans la catégorie reine est désormais à sa portée. Après avoir lutté aux avant-postes avec Max Verstappen lors du Grand Prix de Las Vegas, avant que la rupture de son aileron avant ne mette un terme à ses ambitions, le pilote français entend profiter de sa liberté au championnat pour prendre davantage de risques. Red Bull Racing travaille parallèlement au renforcement de son aileron avant pour éviter qu’un tel incident ne se reproduise, même si les investigations concernant cette défaillance technique se poursuivent.

Si le résultat final du Grand Prix de Las Vegas n’a pas été à la hauteur de ses attentes, Isack Hadjar préfère retenir le niveau de performance affiché durant la première partie de la course dans le Nevada. Le Français a notamment découvert pour la première fois de sa carrière en Formule 1 les sensations procurées par une véritable lutte pour la victoire.

Une expérience qu’il souhaite désormais renouveler dès ce week-end au Qatar, alors que les performances de sa Red Bull RB22 lui donnent de plus en plus confiance.

"C’était agréable, vous savez, de simplement se battre aux avant-postes et d’être dans la lutte pour une victoire en course. C’est finalement la première fois de ma carrière que cela m’arrivait. Donc oui, c’est une sensation formidable. C’est quelque chose que je veux reproduire plus souvent. Il me reste deux occasions de le faire cette saison, donc tout reste possible. La voiture répond vraiment très bien, donc je suis vraiment, vraiment heureux", confie Hadjar.

Le pilote français a particulièrement apprécié de pouvoir se mesurer directement à Max Verstappen, dont il aurait aimé poursuivre la confrontation durant la deuxième moitié de la course à Las Vegas.

"C’était amusant. Comme je l’ai dit, vous vous battez contre un quadruple champion du monde, vous vous battez avec ce qui se fait de mieux, et oui, c’est très amusant. J’aurais aimé voir comment cela aurait évolué au cours des 30 tours suivants, mais mon aileron avant a explosé, donc oui, c’est juste un peu dommage, je suppose."

Red Bull renforce son aileron avant après la défaillance de Las Vegas

Isack Hadjar a également apporté quelques précisions concernant la rupture spectaculaire de son aileron avant à Las Vegas, alors qu’il figurait toujours parmi les prétendants à la victoire.

Interrogé sur l’éventualité d’un passage sur un vibreur ou d’un contact avec une autre monoplace, le Français a expliqué que la défaillance semblait plutôt résulter d’une combinaison particulièrement malheureuse entre le passage sur une bosse et la fermeture de son système d’aérodynamique active à l’avant.

Red Bull a depuis travaillé au renforcement de cet élément en vue du Grand Prix du Qatar, même si l’équipe de Milton Keynes n’a pas encore achevé ses investigations concernant les circonstances exactes de cette rupture.

"Je pense que c’est simplement une question de timing malheureux. Je pense que le moment où je refermais le système, le moment où je suis passé sur la bosse, tout s’est parfaitement combiné, de sorte que l’aileron avant n’a pas pu le supporter. L’équipe a travaillé là-dessus pour ce week-end, en le renforçant, et cela devrait être suffisant pour que cela ne se reproduise pas."

"Cela fait toujours l’objet d’une enquête, mais oui, il s’effondre de lui-même. C’est vraiment extrêmement... Ce n’est certainement pas ce que vous voulez ici. Mais ils travaillent dur dessus."

Hadjar est notamment convaincu qu’un très léger décalage dans le moment de la fermeture de son système d’aéro active aurait suffi à éviter la rupture de son aileron avant.

"Je crois, je crois vraiment que si j’avais fermé le système deux dixièmes de seconde plus tôt, cela ne se serait pas produit. Je pense simplement que tout s’est aligné pour qu’il explose à ce moment-là, ce qui est vraiment malheureux."

Hadjar croit de plus en plus en ses chances de décrocher une première victoire

Au-delà de la frustration engendrée par cette défaillance technique, Isack Hadjar estime que sa prestation à Las Vegas constitue un signal particulièrement encourageant concernant ses chances de remporter prochainement son premier Grand Prix de Formule 1.

Le Français n’avait encore jamais été aussi proche de la victoire depuis ses débuts dans la discipline. Les quatre succès décrochés par Max Verstappen durant la deuxième moitié de la saison témoignent également, selon lui, de l’excellent niveau de performance atteint par Red Bull.

"C’est le plus près que j’en ai été de toute ma saison, de toute ma carrière. C’est très agréable d’être là-haut, mais oui, je crois que Max a maintenant remporté quatre courses durant cette deuxième moitié de saison. Cela montre simplement à quel point la voiture se comporte bien. De mon côté, si je continue simplement à faire ce que je fais, je crois que cela va arriver."

Sans enjeu particulier concernant sa position au championnat des pilotes lors des deux dernières manches de la saison, Hadjar entend profiter de cette situation pour se montrer davantage entreprenant, expérimenter de nouvelles choses et saisir toutes les occasions qui pourraient se présenter à lui.

"Je continue à attaquer très fort. Il me reste deux courses et, comme je l’ai dit, je ne joue plus rien au championnat maintenant, donc je peux prendre quelques risques, essayer de nouvelles choses, simplement prendre beaucoup de plaisir, être aux avant-postes et me battre avec les grands."

Hadjar confiant sur un circuit qui lui a toujours bien réussi

Les caractéristiques du circuit de Losail seront pourtant radicalement différentes de celles du tracé du Strip de Las Vegas, notamment en matière de températures et de vitesses de passage en virage.

Si Red Bull s’est régulièrement montrée particulièrement compétitive au Qatar au cours des dernières saisons, Hadjar ne considère pas nécessairement que ce circuit présentera un avantage spécifique pour son équipe cette année. Le Français estime plutôt que les progrès accomplis par Red Bull lui permettent désormais de disposer d’une monoplace performante sur une grande variété de tracés.

"Ce sera un week-end très différent, vous savez, du point de vue des températures. Mais la voiture va-t-elle réagir différemment ? C’est une plage de vitesses complètement différente. Au bout du compte, je pense que nous sommes assez confiants maintenant, la voiture fonctionne bien partout, et je ne pense pas que ce circuit va particulièrement nous convenir. Je pense simplement que la voiture est performante et, oui, j’ai hâte d’y être."

Le circuit de Losail constitue également un rendez-vous apprécié d’Isack Hadjar, qui estime s’y être toujours montré particulièrement rapide au cours des deux dernières saisons, aussi bien en Formule 2 qu’en Formule 1 avec Racing Bulls.

"C’est un circuit sur lequel j’ai été très rapide ces deux dernières saisons, en Formule 2 puis en Formule 1 avec Racing Bulls. C’est donc l’un de ces bons circuits pour moi et cela me donne une bonne confiance à l’approche du week-end."

Hadjar a dépassé ses propres attentes pour sa première saison chez Red Bull

Invité enfin à dresser un bilan de sa saison 2026 et à évoquer les principaux enseignements qu’il en a tirés, Isack Hadjar a tenu à saluer la qualité et la rapidité du travail de développement réalisé par Red Bull Racing.

Le Français a notamment rappelé à quel point la situation de l’écurie autrichienne était différente en début de saison, lorsqu’il se retrouvait encore à lutter avec Oliver Bearman et sa Haas lors du Grand Prix de Chine.

Une référence qui lui a d’ailleurs donné l’occasion de plaisanter avec le pilote britannique, également présent lors de cette conférence de presse.

"Je suis simplement fier de l’équipe, vous savez, quand on voit d’où nous sommes partis en début de saison, lorsque je me battais avec Ollie à Shanghai. Désolé ! Mais oui, vous savez, je pense que la qualité du développement, sa rapidité, sont vraiment, vraiment impressionnantes."

Au-delà de la progression spectaculaire de sa monoplace, Hadjar se montre également satisfait de sa propre évolution au cours de sa première saison au sein de l’écurie principale de Red Bull. Le Français estime même avoir réussi à s’adapter à ce nouvel environnement mieux qu’il ne l’espérait initialement.

"Et je pense que, dans la manière dont je me suis adapté au cours de ma première année dans cette équipe, j’ai fait mieux que ce que j’espérais. Cela a donc été une bonne saison, vous savez, de passer d’une situation où nous étions très loin de Mercedes à une situation où nous sommes finalement dans la lutte avec eux, avec Ferrari, avec McLaren. C’est très agréable, je dois le dire."

"Et oui, être insatisfait lorsque l’on manque des podiums, je pense que c’est finalement une bonne situation dans laquelle se trouver. J’en suis très reconnaissant."