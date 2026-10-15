Officiel : Rafael Camara pilotera pour Haas F1 à partir de 2027

Haas F1 a confirmé ce jeudi la signature pour 2027 de Rafael Camara, qui viendra donc comme nous vous l’avions déjà affirmé à plusieurs reprises remplacer Esteban Ocon aux côtés d’Oliver Bearman. Le pilote brésilien a signé pour l’année prochaine mais aussi pour les suivantes, avec un soutien de la part de Haas et Ferrari pour plusieurs années. Compte tenu de son ascension fulgurante, ce choix n’est guère surprenant.

Rafael Camara pilotera donc pour Haas F1 à partir de 2027, et le pilote brésilien mène actuellement le championnat de Formule 2 en tant que rookie, après avoir gagné la F3 l’an dernier, également en tant que débutant, et avoir remporté le titre en 2024 dans la prestigieuse FRECA.

Membre de la Ferrari Driver Academy depuis 2021, il a vite été repéré par la Scuderia et a été soutenu tout au long de son ascension en monoplace, ce qui se traduira l’an prochain par une arrivée en catégorie reine du sport automobile.

La première expérience de travail de Câmara avec Haas F1 est intervenue dans le cadre d’une participation à un essai TPC avec en août, lorsqu’il a piloté la VF-25 de l’équipe sur à Portimão, où la Formule 1 reviendra l’année prochaine, alors qu’il avait déjà piloté une ancienne Ferrari dans le même cadre (photo en bas).

"Je suis très heureux de rejoindre Haas F1 en tant que pilote de Formule 1" a déclaré Camara. "C’est une étape importante dans ma carrière et je tiens à remercier Gene Haas et Ayao Komatsu pour la confiance qu’ils m’accordent."

"Je suis également très reconnaissant envers la Scuderia Ferrari Driver Academy pour leur soutien et pour tout ce qu’ils ont apporté à mon développement au fil des ans, ainsi qu’envers ma famille qui a toujours été là tout au long de ce parcours."

"Désormais, mon objectif est de me préparer de la meilleure façon possible pour ce nouveau défi. Il y aura beaucoup à apprendre, et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec l’équipe, de comprendre la voiture et de continuer à progresser en tant que pilote."

Ayao Komatsu, le directeur de Haas F1, n’a pas caché sa satisfaction d’accueillir le jeune Brésilien et avoir un duo 100 % issu de la filière Ferrari : "Je suis vraiment ravi de signer un jeune talent aussi exceptionnel que Rafael Câmara."

"Je n’ai pas besoin de rappeler à tout le monde ses succès dans les formules de promotion, ils ont été très impressionnants, et dans sa première saison en Formule 2, la vitesse qu’il a montrée dans des moments très difficiles, comme les qualifications à Monaco et à Montréal, tout cela démontre le potentiel qu’a Rafa."

"Lorsqu’il a piloté dans le cadre de notre programme TPC au Portugal, il a prouvé qu’il savait très bien gérer la situation avec un temps très limité pour apprendre la voiture, il nous a montré bien plus que de la simple vitesse pure. Rafa a réussi à créer un environnement pour tirer le meilleur de lui-même, c’était très impressionnant et les tours qu’il a effectués étaient assurément spéciaux."

"Nous sommes tous ravis de cette opportunité et réellement engagés en tant que TGR Haas F1 Team à entretenir ce talent et à offrir un endroit où il peut s’épanouir. Nous voulons créer un environnement où il se sent à l’aise et soutenu, où il peut réellement exprimer pleinement ses capacités."

Gene Haas, propriétaire de l’écurie TGR Haas F1 Team, a également salué cette arrivée prochaine : "Je suis impatient de voir ce que Rafael Camara peut accomplir en Formule 1 après avoir vu ses réussites au fil de sa progression en Formule 3 et maintenant en Formule 2 cette année."

"C’est un défi différent à ce niveau, mais au vu de ce que nous avons expérimenté avec Ollie Bearman, qui a suivi une trajectoire et un lien similaires avec la Scuderia Ferrari Driver Academy, ces jeunes pilotes sont bien préparés et ils peuvent avoir un impact immédiat sur une équipe."

"Rafa a impressionné l’équipe lors de sa performance en essais TPC, nous avons donc hâte d’adopter cette dynamique pour construire et faire grandir notre relation à temps plein la saison prochaine."