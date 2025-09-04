Cadillac F1 : Les autres équipes auraient-elles choisi le même duo Perez - Bottas ?

Cadillac F1 a fait le choix incontestable de se lancer dans le sport avec un duo très expérimenté, ce qui a été presque unanimement salué dans le paddock.

Certains consultants ou jeunes pilotes ont tout de même admis que l’équipe américaine qui arrive en 2026 aurait aussi pu donner sa chance à un jeune pilote. Mais l’explication a certainement été donnée depuis suite à l’officialisation de l’arrivée de Colton Herta en tant que 3e pilote, qui sera engagé en Formule 2.

Toto Wolff, James Vowles et Flavio Briatore ont été interrogés de la façon suivante sur le choix de leur futur adversaire : imaginez que vous êtes Graeme Lowdon, directeur de l’équipe Cadillac, et que vous avez quatre candidats pour l’année prochaine : Checo Perez, Valtteri Bottas, Felipe Drugovich et Mick Schumacher.

Lequel choisiriez-vous et pourquoi ?

"Ils ont tous des avantages et des inconvénients. Je pense que le choix de Cadillac est compréhensible. Ils ont misé sur l’expérience. Je ne sais pas combien de victoires et de podiums il y a entre Valtteri et Checo, et je pense qu’à ce stade du projet, c’est compréhensible," commente Toto Wolff, qui ne cherche donc pas à favoriser Schumacher, son ancien pilote de réserve.

Pour James Vowles, "avec tout cela, nous n’avons qu’une partie des informations. Il faut comprendre ce qui accompagne ces packages. Mais je suis d’accord avec Toto : leur première année sera difficile et je pense que l’expérience pourrait les guider."

Flavio Briatore répond enfin : "Comme Toto. Rien d’autre."

Là encore, Schumacher, aujourd’hui pilote Alpine en WEC, appréciera !