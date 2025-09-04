Vers une réduction de la durée des Grands Prix de Formule 1 ?

Un jour après avoir évoqué la possibilité de davantage de courses sprint et même de grilles inversées, Stefano Domenicali, PDG de la F1, est allé encore plus loin, suggérant que la durée des Grands Prix pourrait être réduite.

Lors de son entretien avec les médias avant le Grand Prix d’Italie à Monza, Domenicali a affirmé que la discipline devait s’adapter à un public plus jeune, qui, selon lui, est moins enclin à apprécier les courses dans leur intégralité.

"Certains des meilleurs sports mondiaux ont été inspirés par notre travail, il est donc temps pour nous d’aller plus loin," a-t-il déclaré, faisant référence aux changements apportés depuis la prise de contrôle de Liberty Media en 2017.

Domenicali a admis que de nombreux fans apprécient toujours le format traditionnel, mais a averti que la Formule 1 ne pouvait ignorer les données montrant que les résumés des meilleurs moments sont souvent plus populaires que les rediffusions intégrales des courses.

"Il y a cette question de la durée des compétitions, qu’on le veuille ou non, cela s’impose à nous. Nous pensons qu’elles sont trop longues pour les jeunes."

"Peut-être que pour nous, qui sommes nés avec ce format, c’est bien ainsi, mais une grande partie du public ne veut voir que les moments forts."

"Aujourd’hui, tout se passe très bien, mais c’est précisément pour cette raison que nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers, mais plutôt réfléchir à la prochaine étape."

L’Italien a insisté sur le fait que son objectif principal est de garantir que la F1 reste pertinente dans cette nouvelle ère.

"Nous constatons que les jeunes fans ne s’intéressent qu’aux moments forts du week-end," a même révélé Domenicali pour conclure.

Un signal qui devient donc inquiétant pour la F1 qui a réussi à accroitre sa base de fans pendant ces 8 dernières années sous le contrôle américain...