Hamilton admet ressentir l’énorme pression de Ferrari pour Monza
"Essayer de capter toute cette énergie positive des fans"
Lewis Hamilton a admis qu’une énorme pression pesait sur Ferrari pour réussir le Grand Prix d’Italie de Formule 1 de ce week-end, son premier en tant que pilote pour l’écurie italienne basée à Maranello.
Le septuple champion du monde arrive à Monza avec l’intention de rebondir après son accident survenu le week-end dernier au Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort.
Ce fut un nouveau moment difficile dans une première saison décevante pour Hamilton. Mais ce week-end marquera un tournant dans sa carrière, car il attend un accueil chaleureux de la part des tifosi, les fans italiens passionnés par la Scuderia, pour sa première course à Monza en rouge.
"Il y a évidemment une énorme pression sur nous en tant qu’équipe."
"C’est d’autant plus vrai pour moi maintenant, car je n’ai pas connu une bonne saison. Cette semaine, nous allons simplement essayer d’absorber toute l’énergie des fans."
"Je vais essayer de capter toute cette énergie positive des fans de Ferrari."
Son équipier Charles Leclerc connaît bien l’émotion ressentie en tant que pilote Ferrari à Monza, surtout après avoir remporté l’épreuve à deux reprises, la dernière fois l’an dernier.
"Nos premières expériences à Monza en tant que pilotes Ferrari seront très différentes, car Lewis a déjà vécu tellement de moments incroyables."
"Je suis presque sûr qu’il sera encore sous le choc de l’atmosphère particulière de cette semaine, mais il a traversé bien plus de choses que ce que j’avais vécu à l’époque."
"Je venais de chez Sauber, pas d’un top team et gagner à Monza avec Ferrari, c’était tout simplement incroyable. Tout s’est produit d’un coup, et c’était assez fou."
"Mais l’expérience de Monza est unique pour chaque pilote, surtout pour le premier Grand Prix."
"Je lui ai juste expliqué à quel point ça allait être fou et à quel point la semaine était fatigante. C’est une sensation étrange, car c’est fatigant, mais c’est plein d’énergie positive du mardi au dimanche."
"On ne ressent vraiment la fatigue qu’à la fin de la course, le dimanche. Et c’est très positif."
"Nous en avons un peu discuté et je pense qu’il a vraiment hâte d’y être."
