Brown n’est ’pas surpris’ du départ de Horner chez Red Bull

Zak Brown, le PDG de McLaren F1, n’a pas été surpris de voir Christian Horner quitter Red Bull. Comme beaucoup d’observateurs, il s’étonne du timing, alors que les affaires de harcèlement impliquant le Britannique ont déjà plus d’un an. Brown les avait fermement condamnées et avait dit que cela ne serait pas accepté chez McLaren.

"Peut-être du moment, mais pas du résultat. Je pense qu’il y a eu beaucoup de rebondissements ces deux dernières années, et il ne semble pas que ces choses se soient calmées, et plutôt qu’elles aient empiré" note l’Américain.

"Je ne suis donc pas surpris, à n’importe quel moment de la saison. Mais nous nous concentrons sur notre championnat. Ils ont Max [Verstappen] qui frappe encore à la porte, donc nous devons faire attention à cela. Et oui, ils ont eu énormément de succès" poursuit l’Américain, qui pense que Horner restera en sport auto.

"Compte tenu de son âge et de son passé dans la course automobile, je serais surpris qu’il n’apparaisse pas quelque part dans la course automobile. Mais je ne connais pas ses autres centres d’intérêt, je ne sais pas s’il veut diriger une équipe de football ou quoi que ce soit d’autre. Nous verrons bien."

Brown reconnait qu’il s’inquiète à l’idée de voir Verstappen rejoindre Mercedes, ce qui formerait un adversaire redoutable : "Je pense que Mercedes est une équipe en pleine ascension. Red Bull a actuellement des défis à relever."

"Cela ne veut pas dire qu’ils ne peuvent pas résoudre ces problèmes. J’ai déjà dit que ce serait un désastre pour Red Bull s’ils perdaient Max. Mais Max dans une Mercedes, c’est assez inconfortable d’y penser parce qu’il est génial. Je pense donc que je préférerais qu’il reste là où il est."

Outre la réussite en Formule 1, McLaren a gagné deux fois de suite en IndyCar, dont ce dimanche en présence du PDG à Toronto avec Pato O’Ward : "Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes en tête du championnat, mais Max frappe encore à la porte, et nous devons y prêter attention."

"J’ai l’impression que nous atteignons nos objectifs, mais notre but ultime est de gagner l’Indy 500, le championnat IndyCar, le championnat des constructeurs de Formule 1, le championnat des pilotes de Formule 1, de gagner Le Mans et le championnat du monde d’endurance - et de recommencer."

"Jusqu’à présent, nous n’avons réussi qu’à remporter un seul de ces titres, à savoir le championnat des constructeurs [en F1]. Mais très sérieusement, j’ai l’impression que nous sommes sur la bonne voie. Mais il reste encore beaucoup à faire."