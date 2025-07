Présentation et horaires du Grand Prix de Belgique 2025 de F1

Après deux week-ends sans course, la F1 reprend pour le Grand Prix de Belgique, qui se déroule à Spa-Francorchamps et fait partie d’un doublé de courses avec la Hongrie, qui aura lieu une semaine plus tard avant la pause estivale.

Dans l’ardenne belge, il faudra évidemment trouver un bon compromis entre les deux sections très rapides que sont le premier et le troisième secteurs, avec les virages sinueux du deuxième segment du circuit.

Bien évidemment, la météo pourrait aussi faire le spectacle et offrir des conditions difficiles, comme on en voit souvent à Spa-Francorchamps. Dans ce cas, il ne sera pas impossible de voir un nouveau résultat surprise, comme à Silverstone avec le podium de Nico Hülkenberg.

Le tracé :

Spa-Francorchamps figure parmi les circuits historiques de la F1. Située au cœur de la forêt, la piste propose des courbes rapides, de brusques changements d’altitude et peut s’enorgueillir d’une imprévisibilité totale.

Le Raidillon de l’Eau Rouge est l’un des virages les plus célèbres au monde. Avec un dénivelé de 18 %, les concurrents doivent s’accrocher dans ce gauche-droite suivi d’un gauche en compression puis d’un enchaînement en montée mettant voitures et pilotes à l’épreuve.

Virage 1 – Le tour commence par l’épingle de la Source. Ce droite serré est le virage le plus lent des 7004 mètres du tracé.

Virage 3 – La descente vers l’Eau Rouge et le Raidillon provoque une compression énorme des suspensions lorsque l’ascension débute. Une bonne puissance moteur est nécessaire pour gravir la côte.

Virage 7 – Les dépassements sont facilement possibles en exploitant le freinage des Combes.

Virage 10 – L’adhérence mécanique joue un rôle important dans l’enchaînement formé par Bruxelles et Rivage, deux courbes plus techniques.

Virage 12 – Pouhon est un double-gauche très rapide avec une sortie à plein régime avant d’aborder Campus.

Virage 15 – Les deux droites de Stavelot et de Paul Frère sont capitaux pour optimiser sa vitesse dans Blanchimont, un virage négocié en aveugle et en phase d’accélération. Une précision ultime est requise pour y inscrire sa voiture.

Virage 19 – Anciennement connue comme l’Arrêt de Bus, la dernière chicane est un droite-gauche très serré où les dépassements sont possibles à l’entrée.

Forces en présence

Avec plusieurs évolutions chez les top teams, nul doute que la hiérarchie pourrait évoluer. McLaren cherchera à apporter un peu de rythme à sa MCL39 pour lui faire conserver son avance.

Ferrari apportera une nouvelle suspension arrière, et c’est un point qui pourrait permettre à la Scuderia, comme en Autriche, d’être la deuxième force du plateau. Mais il faudra toujours se méfier de Mercedes, gagnante l’an dernier avec Lewis Hamilton, et de Max Verstappen, vainqueur des trois éditions précédentes.

Derrière, Sauber commence à être une menace pour le reste des équipes, et le team de Hinwil cherchera à se rapprocher de Williams en étant dans le top 10. Racing Bulls pourrait réussir son week-end également, avec sa voiture toujours très polyvalente.

En revanche, Williams a besoin d’améliorer le refroidissement des moteurs Mercedes de ses FW47 et pourrait devoir sacrifier de la performance. Sur un tracé de ce type, Alpine pourrait aussi être en difficulté.

Les pronos de la rédac’

Cette saison, nous allons vous proposer nos pronostics pour les Grands Prix dans ces articles de présentation.

— Franck : 1. Hamilton, 2. Norris, 3. Verstappen

— Emmanuel : 1. Leclerc, 2. Norris, 3. Hamilton

— Alexandre : 1. Piastri, 2. Verstappen, 3. Norris

Les horaires du Grand Prix de Belgique

Le Grand Prix de Belgique aura des horaires de format Sprint, avec un début de week-end à 12h30 le vendredi, un Sprint à midi le samedi avec des qualifications à 16 heures, et la course à 15h le dimanche.

- Vendredi 25 juillet

12h30-13h30 : Essais Libres

16h30-17h14 : Qualification Sprint

- Samedi 26 juillet

12h00-13h00 : Sprint

16h00-17h00 : Qualifications

- Dimanche 27 juillet

15h00-17h00 : Course

Les vainqueurs du Grand Prix de Belgique