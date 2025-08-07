Des tensions entre Norris et Piastri auraient ’des conséquences sur plusieurs saisons’

Le PDG de McLaren F1, Zak Brown, estime que Lando Norris et Oscar Piastri sauront gérer leur rivalité pour le titre mondial sans se brouiller, malgré la tension croissante à mesure que le championnat avance.

Alors que Norris a percuté l’arrière de la monoplace de Piastri au Canada en juin, Brown s’attend à ce que les deux pilotes aient de nouveaux accrochages en piste. Mais il insiste sur le fait que leur relation est basée sur la confiance, le respect mutuel et une communication claire.

"Ils ne se fâcheront pas vraiment. On a de la chance d’avoir deux pilotes aussi matures. On aime les voir se battre en piste, comme en Autriche ou à Silverstone. Ce n’est pas un sujet tabou. Chaque dimanche matin, on se réunit après les qualifications pour discuter en toute transparence de leurs stratégies respectives" a déclaré Brown.

À la veille de la pause estivale, Norris a réduit l’écart à neuf points sur Piastri en remportant le Grand Prix de Hongrie. Piastri totalise six victoires, Norris en compte cinq, et ils ont donc remporté 11 des 14 courses de la saison, et Brown est confiant quant à la compétitivité saine entre ses deux pilotes.

"J’ai demandé à chacun séparément si leur coéquipier les avait déjà agacés. Ils ont tous deux répondu ’jamais’. Il y a de la rivalité, c’est normal, mais aucune tension. À Montréal, on a vu ce que ça pouvait donner, mais Lando a reconnu son erreur, Oscar a compris, c’est passé."

Même s’il pense qu’un autre accrochage est inévitable, Brown est certain que rien ne sera intentionnel : "Il y aura d’autres contacts, c’est sûr. Mais rien de volontaire. Ce sera une erreur de freinage, une piste glissante… des incidents de course. Ils le savent. Et tant qu’ils se respectent, on n’a pas de souci. Ils sont libres de se battre, mais dans le respect."

Il souligne également l’esprit sain qui règne lors des débriefings, loin des tensions parfois observées entre anciens coéquipiers dans d’autres écuries : "On plaisante souvent entre nous sur ce qu’on faisait à l’époque en tant que pilotes… mais on ne voit rien de ce genre ici."

Brown insiste sur l’importance de maintenir une bonne entente, surtout parce que les deux pilotes ont des contrats à long terme : "Ils vont se partager l’écurie pendant plusieurs saisons. Ce n’est pas seulement une question de cette année, leur relation aura des conséquences sur l’an prochain et au-delà."

Si le championnat se resserre davantage entre les deux, Brown et le directeur d’équipe Andrea Stella prévoient de préparer les pilotes à l’éventualité qu’un seul d’eux soit titré : "Il faudra anticiper ce moment."

"Un des deux sera champion, l’autre non. On discutera franchement avec eux : ’Comment voulez-vous qu’on gère ça ? Comment voulez-vous qu’on réagisse ?’ On sera très attentifs à la façon d’aborder ce moment."

Brown a aussi balayé l’idée que Norris serait mentalement plus fragile que Piastri, comme certains commentateurs l’ont affirmé : "Ce n’est pas juste. Lando exprime ses émotions plus facilement, mais ça ne veut pas dire qu’il est instable. Il est dans une forme incroyable, je ne l’ai jamais vu aussi fort."

Il rappelle que certains doutaient de la capacité de Norris à gagner depuis la pole, un discours aujourd’hui caduc : "On disait qu’il ne pouvait pas gagner en partant de la pole. Maintenant qu’il a gagné quatre ou cinq fois dans cette situation, plus personne n’en parle."