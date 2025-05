Bortoleto se sent ’chanceux’ de ne pas avoir une équipe comme Alpine F1

Gabriel Bortoleto est heureux de retrouver un autre sud-américain, Franco Colapinto, en Formule 1. Le pilote Sauber a vu les tractations chez Alpine F1, qui ont coûté sa place à Jack Doohan. Il plaint ce dernier et dément que malgré leurs origines géographiquement rapprochées, il soit un rival pour Colapinto.

"Il n’y a pas de rivalité entre Franco et moi" insiste Bortoleto. "Il n’y en a jamais eu. Nous avons couru l’un contre l’autre dans le passé, mais pour être honnête, nous ne nous sommes jamais battus pour un championnat."

"C’est un grand pilote. Il l’a montré en Formule 1, dans les quelques courses qu’il a disputées, et en Formule 2 et Formule 3, en remportant des courses. Mais nous ne nous sommes jamais battus pour un championnat comme je l’ai fait, par exemple, avec Hadjar l’année dernière. C’est ce que j’appelle la rivalité."

"Mais oui, en regardant vers l’avenir, peut-être qu’en Formule 1, nous pourrons commencer quelque chose d’agréable et de plaisant. Je suis heureux de le voir en Formule 1, un autre Sud-Américain, et c’est évidemment dommage pour Jack, il n’a pas fait beaucoup de courses, mais oui, c’est le sport que nous pratiquons."

Le Brésilien ne pense pas qu’il y ait besoin de mettre une telle pression sur les pilotes, et ne croit pas qu’il ferait mieux que ses résultats si Sauber le faisait. Il en profite au passage pour remettre une couche au sujet d’Alpine : "Pour être honnête, ce ne serait pas différent de ce que j’ai eu. Ce n’est pas que je ne donnais pas le maximum."

"Je suis sûr que si vous avez, disons, un contrat ou autre, et que les gens vous disent que vous n’avez que six courses, vous êtes évidemment un peu sous pression, et c’est un peu différent. Vous pouvez commettre plus d’erreurs parce que vous essayez toujours de faire vos preuves et de faire un meilleur travail."

"Mais en fin de compte, la meilleure chose à faire est toujours d’essayer d’extraire le maximum de sa voiture. Nous savons qu’en Formule 1, on ne peut pas prendre une voiture comme la sienne, par exemple, et la mettre en pole, c’est impossible, mais je pense qu’il a fait un travail correct."

"Il a eu quelques incidents, mais il a fait du bon travail en qualifications et dans certaines courses. Ce n’est pas mon cas. Je suis chanceux, j’ai une très bonne équipe derrière moi qui ne me met pas ce genre de pression. Ils ont été très clairs sur ce qu’ils attendaient de moi et de notre futur projet qui est déjà en cours, sur nos objectifs futurs et ils sont très clairs pour moi."