Sauber F1 se prépare à la course ’unique’ de Singapour

Les pilotes Sauber F1 s’attendent à un week-end difficile à Singapour, où se tiendra la 18e manche de la saison 2025 de Formule 1 ce week-end. Nico Hülkenberg adore ce défi même s’il sait que le tracé de Marina Bay ne pardonne aucun écart.

"Il y a quelque chose d’unique à piloter sous les lumières nocturnes de Singapour, avec la ville tout autour de soi. Le circuit est un véritable défi, avec des murs qui ne laissent aucune place à l’erreur et des virages qui exigent une concentration totale" note Hülkenberg.

"L’humidité est un autre facteur à prendre en compte, mais nous nous préparons bien à ces conditions. Après un week-end difficile à Bakou, j’ai hâte de revenir en piste et de me battre dans un milieu de peloton incroyablement compétitif."

Gabriel Bortoleto fera ses débuts dans la Cité-Etat, et il s’interroge sur l’ampleur des difficultés, même s’il a pu faire la découverte de la piste dans le simulateur de Hinwil, où se situe l’usine Sauber en Suisse.

"J’ai vraiment hâte d’être à Singapour. Le circuit est complètement nouveau pour moi, même si je me suis préparé sur simulateur, donc je suis très impatient de voir ce qu’il nous réserve avec la course de nuit, les murs, la chaleur et l’humidité" énumère Bortoleto.

"Ce sera un défi de taille, mais c’est ce qui rend les choses passionnantes. Mon objectif est de me familiariser avec le circuit le plus rapidement possible, de trouver le bon rythme et de tirer le meilleur parti de chaque opportunité qui se présentera ce week-end."

Jonathan Wheatley, le directeur, établit les objectifs pour son équipe ce week-end : "Singapour est une course exigeante pour toute l’équipe. De la précision de conduite requise sur le circuit urbain à la chaleur et à l’humidité, Singapour est un véritable test d’endurance."

"Au vu des dernières courses, notamment celle de Bakou, nous avons constaté que notre rythme au milieu du peloton peut être compétitif. Nous continuons donc à nous concentrer pour nous mettre en position de tirer parti de toutes les opportunités qui se présenteront à nous."

"Il reste encore beaucoup à jouer cette saison et la motivation de tous, à l’usine et sur la piste, continuera à nous pousser vers l’avant alors que nous entamons les sept dernières courses du championnat."