Hulkenberg de plus en plus éclipsé par Bortoleto chez Sauber F1

Le premier podium tant attendu de Nico Hulkenberg en Formule 1 à Silverstone a été l’un des moments forts de 2025, mais au sein de l’écurie Sauber, le vétéran est discrètement éclipsé par son coéquipier rookie Gabriel Bortoleto.

Hulkenberg, 38 ans, a accumulé 37 points cette saison et occupe une solide dixième place au classement, loin devant Bortoleto qui en compte 18.

Mais en y regardant de plus près, les samedis racontent une autre histoire. Autrefois salué comme un spécialiste du tour rapide, Hulkenberg a désormais été battu en qualifications par son coéquipier brésilien sept week-ends d’affilée.

"C’est un peu la confiance à la limite absolue qui me manque," a admis Hulkenberg à Bakou.

"Notre voiture n’est pas aussi performante sur un seul tour qu’en course. Dans un milieu de peloton serré, quelques centièmes peuvent faire la différence."

Ce déficit est douloureusement évident depuis le milieu de la saison. Après avoir devancé Bortoleto dans quatre des cinq premières épreuves, la situation s’est inversée et le rookie domine depuis lors.

Sur les circuits qu’il connaît bien, le jeune pilote de 20 ans a régulièrement réalisé des tours impeccables, tandis que Hulkenberg a trop souvent échoué, allant même jusqu’à heurter le mur en Q1 à Bakou.

Le directeur de l’écurie, Jonathan Wheatley, a défendu son pilote, une des clés de voûte du projet Audi F1.

"Nico est extrêmement rapide sur un tour et en course, c’est vraiment extraordinaire."

"Si vous analysez les données, vous constaterez que bon nombre de ces séances se sont jouées à un ou deux millièmes. Il n’y a pas de problème fondamental. Ce n’est qu’une phase, et cela peut changer en un clin d’œil."

Wheatley a également fait l’éloge de Bortoleto.

"Gabriel apprend vite," a ajouté l’ancien directeur sportif de Red Bull.

"Si l’un d’eux boucle un super tour, il remporte le duel. Mais il faut un super tour. Dernièrement, c’est Gabriel qui a réussi à le faire. Mais nous avons des circuits à venir comme Singapour et Las Vegas, où il n’a aucune référence. Cela pourrait faire pencher la balance."

"On a longtemps parlé du fait que Nico n’était jamais monté sur le podium, et cette histoire s’est terminée. Je pense que l’histoire des qualifications le sera aussi."