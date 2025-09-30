Hülkenberg explique ’l’équilibre’ que la F1 doit trouver avec les Sprints

Nico Hülkenberg apprécie les week-ends de Sprint et le fait qu’ils obligent les pilotes à se mettre rapidement dans le rythme. Le pilote Sauber F1 est toutefois quelque peu sceptique à l’idée de les multiplier, car ce format réduit drastiquement les tests effectués par les pilotes.

La Formule 1 est souvent vue comme un des rares sports de très haut niveau dans lequel il est impossible de s’entraîner en conditions réelles, et cela n’arrangera rien.

"Sur le principe, je suis fan des courses Sprint" a déclaré Hülkenberg à RacingNews365. "J’aime le changement, cela ne me dérange pas. Certaines pistes sont un peu plus adaptées que d’autres."

"C’est évidemment un sujet qui concerne la F1 et ce n’est pas facile de trouver le bon équilibre entre le divertissement et le sport de haut niveau, afin de donner aux équipes et aux pilotes la possibilité d’atteindre des performances optimales."

"Même si je suis toujours ouvert au changement et à la nouveauté, nous avons tout de même besoin d’un temps d’essais suffisant. Si vous regardez d’où vient ce sport, combien il y avait d’essais autrefois, aujourd’hui il n’y en a pratiquement plus."

"De plus, le temps d’entraînement est déjà réduit. Avec les week-ends de Sprint, vous avez encore moins de temps d’entraînement. Je pense simplement qu’il faudrait peut-être réfléchir à un équilibre, afin que nous puissions avoir du temps de piste ailleurs."

Hülkenberg a suggéré que le format pouvait s’apparenter à une loterie, car de bons essais sont cruciaux pour réussir les week-ends : "Cela dépend aussi du pilote. Parfois, vous débuter les essais libres et vous vous entendez immédiatement avec la voiture, tout va bien, vous êtes heureux, le Sprint est parfait."

"Mais parfois, vous sortez et ça ne se passe pas bien, vous avez besoin de plus de temps pour vous adapter. Si vous n’avez pas de sprint, vous n’avez pas ce temps. C’est donc difficile, vous êtes en position défensive."

Cependant, l’Allemand ne verrait aucun inconvénient à ce que la journée médias du jeudi soit supprimée du programme : "Un week-end parfait serait en fait sans jeudi, et directement vendredi !"