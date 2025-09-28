Le plafond budgétaire permet-il de mettre en avant les équipes ou bloque-t-il la hiérarchie ?
Les patrons de F1 sont convaincus qu’il est positif
Le plafond budgétaire est désormais une norme en F1, permettant de réduire les écarts entre les équipes par rapport à ce qu’ils étaient lors des saisons précédentes, jusqu’en 2020. Mais une question a été soulevée selon laquelle le plafond budgétaire pourrait faire stagner la hiérarchie.
La FIA a confirmé que le plafond a été nettement relevé pour aborder les nouvelles règles de 2026, le sport profitant aussi de meilleurs revenues et d’une meilleure rentabilité pour chaque équipe.
En réalité, la question est justement de réussir à niveler les équipes, avec l’objectif de rendre la hiérarchie plus imprévisible. Si l’objectif n’est pas encore totalement atteint, le directeur de Sauber, Jonathan Wheatley, apprécie ce que le nivellement des équipes apporte à la Formule 1.
"Nous avons un championnat fantastique cette année, non ? Nous avons souvent des écarts de huit dixièmes de seconde entre les pilotes lors de la première partie des qualifications. Je pense que c’est tout simplement le résultat naturel d’un ensemble de règlements techniques qui sont relativement stables depuis un certain temps" a déclaré Wheatley.
"Du point de vue de mon équipe, je dirais que je suis très encouragé par les performances que nous avons obtenues avec une voiture qui avait un peu de mal en début d’année, et que nous avons réussi à redresser la barre dans un peloton très serré. Mais je pense que c’est davantage dû au fait que les règlements techniques sont stables depuis un certain temps."
Andrea Stella, le directeur de McLaren, est convaincu que le plafond budgétaire et le handicap de développement sont les raisons qui ont mené l’équipe de Woking à revenir en haut de la hiérarchie, car cela a permis de mettre en avant l’efficacité technique de la structure.
"J’ajouterais que le plafonnement budgétaire est l’un des aspects les plus importants des règlements que nous avons mis en place pour garantir la santé et la viabilité de ce sport. Je pense donc qu’il est important de le souligner" précise l’Italien.
"Permettez-moi de dire que, par exemple, chez McLaren, nous avons pu faire un pas en avant grâce au plafond budgétaire, car je pense qu’en fin de compte, la performance ne se mesure pas seulement d’un point de vue financier, mais aussi d’un point de vue technique. Je ne pense donc pas que le plafond budgétaire soit une limitation."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Si vous appréciez nos articles, faites-le savoir à Google, cela nous boostera ! Un clic qui ne change rien pour vous mais qui signifie beaucoup pour nous. Cliquez sur le bouton Suivre sur Google pour nous soutenir !
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Sauber - Stake F1 Team
- Le plafond budgétaire permet-il de mettre en avant les équipes ou bloque-t-il la hiérarchie ?
- Hulkenberg de plus en plus éclipsé par Bortoleto chez Sauber F1
- Sauber F1 explique ce qui a mis la C45 ’à rude épreuve’ à Bakou
- Avec Bortoleto, Sauber F1 termine à la porte des points à Bakou
- Sauber F1 : un ’résultat correct’ pour Bortoleto, une ’séance décevante’ pour Hülkenberg
McLaren F1
- Le plafond budgétaire permet-il de mettre en avant les équipes ou bloque-t-il la hiérarchie ?
- McLaren Racing vendue à 100% pour une valorisation à 4,5 milliards d’euros
- Brown sur Horner : rivalité, respect et incertitude pour l’avenir
- McLaren F1 ’garde un œil’ sur Verstappen mais ne prévoit pas de consignes
- Norris ’adorerait’ rouler ailleurs qu’en F1 mais n’a pas la bonne ’dynamique’