Le plafond budgétaire permet-il de mettre en avant les équipes ou bloque-t-il la hiérarchie ?

Le plafond budgétaire est désormais une norme en F1, permettant de réduire les écarts entre les équipes par rapport à ce qu’ils étaient lors des saisons précédentes, jusqu’en 2020. Mais une question a été soulevée selon laquelle le plafond budgétaire pourrait faire stagner la hiérarchie.

La FIA a confirmé que le plafond a été nettement relevé pour aborder les nouvelles règles de 2026, le sport profitant aussi de meilleurs revenues et d’une meilleure rentabilité pour chaque équipe.

En réalité, la question est justement de réussir à niveler les équipes, avec l’objectif de rendre la hiérarchie plus imprévisible. Si l’objectif n’est pas encore totalement atteint, le directeur de Sauber, Jonathan Wheatley, apprécie ce que le nivellement des équipes apporte à la Formule 1.

"Nous avons un championnat fantastique cette année, non ? Nous avons souvent des écarts de huit dixièmes de seconde entre les pilotes lors de la première partie des qualifications. Je pense que c’est tout simplement le résultat naturel d’un ensemble de règlements techniques qui sont relativement stables depuis un certain temps" a déclaré Wheatley.

"Du point de vue de mon équipe, je dirais que je suis très encouragé par les performances que nous avons obtenues avec une voiture qui avait un peu de mal en début d’année, et que nous avons réussi à redresser la barre dans un peloton très serré. Mais je pense que c’est davantage dû au fait que les règlements techniques sont stables depuis un certain temps."

Andrea Stella, le directeur de McLaren, est convaincu que le plafond budgétaire et le handicap de développement sont les raisons qui ont mené l’équipe de Woking à revenir en haut de la hiérarchie, car cela a permis de mettre en avant l’efficacité technique de la structure.

"J’ajouterais que le plafonnement budgétaire est l’un des aspects les plus importants des règlements que nous avons mis en place pour garantir la santé et la viabilité de ce sport. Je pense donc qu’il est important de le souligner" précise l’Italien.

"Permettez-moi de dire que, par exemple, chez McLaren, nous avons pu faire un pas en avant grâce au plafond budgétaire, car je pense qu’en fin de compte, la performance ne se mesure pas seulement d’un point de vue financier, mais aussi d’un point de vue technique. Je ne pense donc pas que le plafond budgétaire soit une limitation."