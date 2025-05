Sainz à la tête de la FIA : les patrons d’équipes de F1 restent prudents

Un des sujets brûlants du moment dans le paddock de la F1 est la possible candidature de Carlos Sainz à la présidence de la FIA. Le père du pilote Williams pourrait se présenter, mais cela poserait évidemment un conflit d’intérêt entre le possible rôle du père et la place du fils en catégorie reine. Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, ne préfère pas s’exprimer.

"J’ai beaucoup de respect pour Carlos Senior - et Carlos Junior aussi - mais Carlos Senior, j’ai travaillé avec lui quelques fois dans ma vie. Mais je ne veux pas prendre position - ce n’est pas mon travail de prendre position sur l’élection. J’ai du respect pour lui, mais c’est une autre affaire" a déclaré Vasseur.

Andrea Stella, son homologue chez McLaren, est lui aussi prudent sur un sujet particulièrement délicat : "Pour être honnête, je n’ai pas grand-chose à dire. Je pense que c’est une question qui comporte beaucoup de subtilités."

"Ce qui est important pour moi, c’est que nous ayons un bon processus, et que cela conduise aux meilleurs intérêts de la FIA et de la F1. Il est très, très important que nous ayons une bonne gouvernance et un grand leadership de la part de l’institution qui dirige ce sport."

Tim Goss, le directeur technique de Racing Bulls (photo en bas), a été des deux côtés de la barrière et comprend les enjeux : "Oui, de mon côté, je veux dire que j’ai une expérience récente à la FIA. Tout ce à quoi j’ai participé était principalement en dehors des activités présidentielles et du Sénat."

"Ce que je peux dire, c’est que d’après mon expérience, le côté gouvernance sous Nicolas et Tim Malyon, François Sicard et maintenant Yann [Monchaux] qui me remplace... c’est une grande équipe. C’est un travail très difficile, mais ils font un travail fantastique."

"Ils ne se contentent pas de faire cavalier seul - il faut parfois forcer les choses - mais la plupart du temps, nous essayons de travailler en collaboration avec les équipes. Pour ce qui est de Carlos Sainz, je crains de ne pas le connaître particulièrement bien, donc je ne peux pas vraiment faire de commentaires."