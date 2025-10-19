Bearman est ’fier’ d’être en Q3, Ocon a vécu une ’catastrophe’ en Q1

Oliver Bearman a atteint la Q3 du Grand Prix des Etats-Unis, une performance positive pour le team à domicile. Le pilote britannique reconnait qu’il ne s’attendait pas à un tel résultat, surtout après avoir découvert les évolutions de la VF-25 lors de la Qualification Sprint hier.

"Je suis un peu frustré par ce matin mais c’est bien de revenir avec un tel résultat cet après-midi. On a a amené des évolutions, je ne l’ai pas eu sur ma voiture en essais libres et il me manquait de l’apprentissage" a déclaré Bearman. "J’apprenais aussi la piste, même en Q1 je ne pilotais pas très bien, donc je suis très fier d’arriver en Q3."

"La voiture a un bon comportement, et elle a des caractéristiques différentes de la voiture d’avant. J’ai appris sur le tas car c’était ma première tentative, mais ça fait partie de la F1. Les changements qu’on a effectués après le Sprint nous ont mis dans la bonne direction, donc j’en suis content."

Esteban Ocon était très frustré après une nouvelle élimination en Q1, qu’il attribue cette fois uniquement à un manque de rythme et d’aisance avec sa VF-25 : "Il n’y a pas eu de problèmes sur le timing, on a fait tous les tours, mais on était juste lents. C’était catastrophique à rouler."

"C’était hyper difficile de rouler sans penser à faire une erreur, c’est ça qui était compliqué. Surtout dans la section rapide, on est obligés de garder une marge partout, sinon c’est impossible de finir le tour, comme hier. On est lent, c’est top !" a conclu le Français avec ironie.