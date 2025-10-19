Pourquoi Hamilton se réjouit de finir dans le top 5 des qualifs à Austin

Lewis Hamilton a connu une séance de qualifications en demi-teinte mais encourageante au Grand Prix des États-Unis à Austin.

Il a reconnu que la SF-25 n’était pas encore parfaitement équilibrée et qu’il avait dû ajuster l’aileron avant plusieurs fois pour limiter le sous-virage.

Malgré ces ajustements continus, Hamilton se réjouit de finir dans le top 5, estimant que c’est un vrai pas en avant pour la Scuderia.

"Nous avons progressé un peu par rapport à hier. La voiture n’était toujours pas au point tout au long des qualifications. J’ai eu un sous-virage important dès le début, alors petit à petit j’ai ajouté de l’aileron avant."

"Vers la fin, ça s’est un peu amélioré, mais il est presque trop tard pour prendre confiance et signer un super tour. Donc être troisième et cinquième malgré cela est un vrai pas en avant."

Pressé d’en dire plus sur les soucis de la SF-25, il a ajouté :

"J’avais du mal avec l’équilibre de la voiture. Je suis rentré aux stands, on a légèrement augmenté l’aileron avant, on est ressorti, on est rentré et on l’a ajusté encore un peu. J’ai continué à en rajouter. Finalement, je crois que c’est dans le dernier tour que j’ai réussi à me rapprocher de l’équilibre souhaité pour la voiture."

"Globalement, c’est une amélioration pour l’équipe. Bravo à tous les mécaniciens et aux ingénieurs qui ont œuvré aujourd’hui. C’est super d’être dans le top 5. J’aurais aimé être plus haut, mais je vais attaquer demain et voir si on peut y arriver."