Alonso reste solide avec une Q3 à Austin, Stroll se prend les pieds dans le tapis

Fernando Alonso a terminé les qualifications du Grand Prix des États-Unis à Austin à la 10e place, satisfait de la performance de son Aston Martin F1 tout au long du week-end.

Le pilote espagnol a reconnu avoir été frustré par son Sprint plus tôt dans la journée.

"C’était dommage de ne pas aller plus loin que le virage 1 lors du Sprint, car nous visions la deuxième ou troisième position à la sortie du virage avant que je ne sois percuté," a-t-il expliqué.

Lors des qualifications, Alonso a souligné la férocité de la concurrence à battre pour arriver jusqu’à la Q3.

"C’était très serré, mais nous avons réalisé de bons tours en Q1 et Q2 pour progresser. Nous n’avons pas eu le meilleur tour de sortie pour notre ultime tentative en Q3 et avons pensé ne pas avoir assez de temps pour franchir la ligne avant le drapeau à damier. J’ai donc poussé fort, et les pneus n’étaient pas aussi performants qu’ils auraient pu l’être."

"La dégradation des pneus sera un gros défi demain avec ces températures élevées, voyons si nous pouvons nous battre pour les points."

En revanche, Lance Stroll a vécu une journée plus compliquée, terminant les qualifications à la 18e place et devant s’élancer depuis l’arrière de la grille en raison d’une pénalité de 5 places reçue après le Sprint. Le pilote canadien a assumé une erreur lors de la course courte.

"Il y a eu une erreur de jugement de ma part en dépassant Esteban [Ocon] à la fin du Sprint. Je pensais être assez proche pour passer à l’intérieur, mais la piste était assez sale et j’ai bloqué la roue avant gauche. C’était ma faute et je me suis excusé auprès d’Esteban."

Lors des qualifications, Stroll a réussi à atteindre la Q2, mais un passage hors piste a entraîné la suppression de son meilleur tour. Il n’a donc pas passé la Q1. Sans impact au final sur sa position.

"Avec la pénalité du Sprint, nous partons depuis l’arrière demain et nous verrons quelles positions nous pourrons récupérer. Avec ces conditions météorologiques, la gestion des pneus est toujours plus difficile, donc nous verrons comment ça se passe."