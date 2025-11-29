Bearman avait ’un meilleur feeling’, Ocon déplore ’un souci fondamental’ sur sa F1

Haas F1 n’a pas réussi à s’approcher du top 10 en qualifications au Grand Prix du Qatar. Oliver Bearman n’a pas fait mieux que 13e, et il reconnait être quelque peu déçu à cause de ce résultat, alors que la VF-25 semblait plus performante.

Le pilote britannique regrette une tentative sur deux tours rapides en Q2 qui, selon lui, a été contre-productive et lui coûte une possible place en Q3.

"On a fait un bon pas en avant avec la voiture, c’est positif car j’avais un meilleur feeling qu’hier. Mais en Q2, on n’a pas pris la bonne approche, j’ai tenté deux tours à la fin mais le pic de performance du pneu arrivait au premier tour" a déclaré Bearman.

"Et au premier tour, j’avais plus de carburant, mais les écarts sont tellement serrés qu’on ne peut pas se permettre de perdre deux dixièmes de seconde en embarquant du carburant supplémentaire comme ça."

Bearman juge toujours qu’un résultat dans les points est envisageable : "Je le pense, je reste ouvert d’esprit et positif, on a progressé avec la voiture et j’en suis content, donc je suis impatient d’être demain."

Esteban Ocon a été éliminé en Q1 et s’agace de problèmes sur sa voiture : "On a tenté des choses extrêmes pour régler ces problèmes et c’est toujours la même chose, donc il y a un souci fondamental sur ma voiture depuis trois quarts de la saison.

"J’essaie plein de choses mais je ne peux jamais mettre de l’appui à l’avant, je n’arrive pas à freiner, et vu comment c’est serré sur la grille, si on perd un dixième ici ou là ça fait la différence."

"Ca diminue en course cet écart, et c’est normal puisqu’on attaque moins et puisqu’on freine moins, mais ça ne suffit pas pour aujourd’hui et ça ne suffira pas pour la prochaine."

Le Français ne voit qu’un axe à tenter pour remonter demain en course : "La seule chose qui puisse nous aider à remonter c’est la dégradation. Si elle reste aussi haute, on peut faire la différence au pilotage, mais sinon ce sera difficile de remonter."