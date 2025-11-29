Aston Martin F1 fidèle à ses habitudes : Alonso sauve les meubles, Stroll s’enfonce

Aston Martin F1 a vécu une séance de qualifications contrastée au GP du Qatar, avec un Fernando Alonso une nouvelle fois solide en haut de tableau, tandis que Lance Stroll a subi une nouvelle désillusion en fond de grille.

Le double champion du monde s’élancera en huitième position, alors que son coéquipier devra partir depuis la 19e place d’une course annoncée exigeante pour les pneus.

Fernando Alonso a signé une performance encourageante avec une place en Q3, malgré des ressources limitées en pneumatiques. L’Espagnol s’est dit satisfait de son tour et de la capacité de l’équipe à rester dans la bataille pour les dix premières places.

"J’ai été assez surpris de pouvoir me battre pour la Q3 encore ce soir, et je suis content de cette P8," a expliqué Alonso.

"Nous n’avions que quatre sets de pneus tendres neufs en qualifications, donc nous avons opté pour les utiliser en Q1 et en Q2, ce qui signifie que nous n’avions plus que des pneus usés à la fin en Q3."

L’Espagnol rappelle toutefois que le dimanche pourrait se révéler plus difficile, compte tenu d’une dégradation des pneus particulièrement sévère à Losail.

"Nous avons marqué deux points plus tôt lors de la Sprint, mais je pense que ce sera plus compliqué pour nous demain car la dégradation des pneus est assez élevée."

"Chaque point est crucial en ce moment pour le championnat Constructeurs, donc nous donnerons tout."

À l’inverse, Lance Stroll n’a jamais été en mesure de quitter le fond du classement. Le Canadien, seulement 19e, a exprimé sa frustration à l’issue d’une séance où le ressenti dans la voiture n’a pas suffi à produire un tour compétitif.

"Journée frustrante aujourd’hui avec cette qualification en 19e position," a résumé Stroll.

"J’ai l’impression d’être au maximum avec l’adhérence que j’ai et je ne trouve pas davantage de rythme. Je me sentais plutôt bien dans la voiture, mais le chrono ne se met simplement pas ensemble pour moi ici et je n’ai pas réussi à aller plus vite que ça."

Lui aussi entrevoit un dimanche compliqué, la piste de Losail ne favorisant pas vraiment les dépassements.

"Ce sera difficile demain de regagner des positions car c’est compliqué de dépasser sur ce tracé, mais on verra quelles opportunités se présentent," a-t-il conclu.

Aston Martin devra donc composer avec deux courses très différentes pour espérer repartir du Qatar avec des points précieux dans sa lutte au classement.