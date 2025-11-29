Gasly s’est senti ’beaucoup mieux’ et arrache une 9e place de grille au Qatar

Pierre Gasly continue de faire une fin de saison tonitruante, après une troisième apparition consécutive en Q3. Le pilote Alpine F1 s’est qualifié neuvième devant Charles Leclerc, au lendemain d’une 19e place décevante en Qualification Sprint.

Le Français admet qu’il n’avait pas imaginé faire de tels progrès, mais il s’est senti à l’aise au volant de l’A525 ce samedi lors des qualifications. Le départ des stands du Sprint, qui a permis de tout changer dans la monoplace, a été une très bonne décision pour progresser drastiquement.

"Honnêtement, l’équipe a fait du très bon travail sur les changements qu’on a faits. C’est pour ça qu’on est partis des stands au Sprint, pour comprendre la voiture, et les changements qu’on a faits et la voiture était beaucoup mieux, j’étais en confiance et on a pu faire de bons tours. Je n’avais plus de pneus neufs en Q3 mais je suis très content" a déclaré Gasly.

"Nous généralement on est moins bons que les autres en termes de dégradation des pneus donc je pense que ces deux arrêts sont une bonne chose. Mais c’est difficile de dépasser. Il y a beaucoup plus de tours qu’aujourd’hui mais je suis déjà très content de partir dans le top 10, le dimanche est souvent plus difficile mais on va essayer de rester dans les points."

Franco Colapinto n’a pas réussi les mêmes progrès que son équipier et n’a pas fait mieux que 20e sur la grille, comme hier pour le Sprint. Mais le pilote argentin reconnait que ce mauvais résultat est surtout dû à lui-même et non à sa voiture.

"On a changé des choses, ça allait dans la bonne direction mais je n’ai pas été rapide, je suis sorti deux fois, et je n’ai pas mis un tour bout à bout. C’est de ma faute, je n’ai pas fait de tour propre et pas maximiser la voiture, je ne suis pas content de ce que j’ai fait. Je n’ai pas fait un bon travail" a déclaré Colapinto.

Interrogé sur sa capacité à remonter demain en course, l’Argentin admet qu’il n’est pas des plus confiants : "On essaiera, mais dépasser est très difficile ici donc ce sera difficile."