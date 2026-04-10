Hamilton et Ferrari lancent les essais de pneus pluie pour Pirelli à Fiorano

La première journée d’essais Pirelli F1 dédiée au développement des pneumatiques pluie s’est achevée hier jeudi sur le circuit de Fiorano.

Au volant d’une Ferrari SF-26, Lewis Hamilton a bouclé un total de 142 tours, soit 423 kilomètres, dans le cadre d’un programme axé sur l’évaluation de différentes configurations de pneus pluie. Le Britannique a travaillé sur ces gommes tout au long de la matinée et en début d’après-midi.

La séance s’est ensuite conclue par une série de relais consacrés aux pneus intermédiaires, permettant de finaliser cette première journée d’essais dans des conditions variées.

Afin de garantir une piste constamment humide, le tracé italien a été arrosé artificiellement grâce au système d’irrigation du circuit. Les conditions sont ainsi restées stables, avec une température ambiante atteignant les 21°C.

Côté performance, le meilleur temps du jour a été établi en 1’01’’031. Les photos de la journée d’hier se situent sous l’article.

Lewis Hamilton a déjà repris la piste ce matin pour poursuivre et conclure ce programme d’essais consacré aux pneumatiques pluie.