Vettel chausse ses baskets et s’engage au marathon de Londres

L’ancien pilote de Formule 1 Sebastian Vettel chausse ses baskets pour la bonne cause à l’occasion du marathon de Londres 2026.

L’Allemand, quadruple champion du monde et victorieux de 53 Grands Prix, participera en effet à l’épreuve de 42,195 km à travers la capitale britannique le dimanche 26 avril.

Vettel sera accompagné du journaliste spécialisé en F1 et animateur du podcast Beyond The Grid, Tom Clarkson. Ensemble, ils courront pour soutenir deux causes proches de l’univers de la Formule 1 : le Grand Prix Trust, qui vient en aide aux personnels en piste et à l’usine, et la Brain & Spine Foundation, fondée par l’ancien médecin en chef de la F1, le professeur Sid Watkins, qui aide les personnes touchées par des troubles neurologiques.

Après avoir brillé sur les circuits pour BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari et Aston Martin au cours de 299 départs en Grands Prix, Vettel continue donc de marquer les esprits mais cette fois avec ses jambes, et au profit de causes qui lui tiennent à cœur.

Cette participation s’inscrit dans une série d’initiatives solidaires et environnementales menées par Vettel depuis sa retraite sportive. Parmi celles-ci : le projet de biodiversité Buzzin’ Corner, la création d’un casque recyclé inspiré d’Ayrton Senna, l’événement Race4Women en Arabie Saoudite, ainsi que le collage F1FOREST visant à sensibiliser à la déforestation.